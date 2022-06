Cinq choses à savoir sur Eric Coquerel, le nouveau président de la commission des Finances à l'Assemblée

Réélu député de Seine-Saint-Denis le 19 juin dernier, Eric Coquerel prend jeudi la tête de la commission des Finances de l'Assemblée, l'une des huit commissions permanentes du Palais Bourbon et l'une des plus stratégiques, en charge du budget. L'insoumis de 63 ans l'a emporté devant le candidat du Rassemblement national, qui revendiquait la présidence de cette commission qui revient, suite au vote, par tradition au premier groupe d'opposition. Ainsi, c'est la première fois en dix ans que la gauche la récupère, grâce à un candidat pourtant considéré comme clivant. Voici cinq choses à savoir sur Eric Coquerel.

Il a été l'attaché de presse du Vendée Globe

Eric Coquerel a un passé militant entamé à l'adolescence, mais il n'a pas toujours évolué dans le milieu politique. Militant LCR dans les années 80 et 90, il a d'abord évolué professionnellement dans un milieu qui le passionne : la voile. En 1989, il fait partie de ceux qui lancent le Vendée Globe, en s'occupant de la communication de la course. Par la suite, il a notamment été attaché de presse et homme de confiance des skippers Isabelle Autissier et de Michel Desjoyeaux. Ce dernier dédie même sa victoire sur le Vendée Globe en 2001 à sa femme et Eric Coquerel.

En 2002, il monte une agence de communication spécialisée dans la discipline, Effets Mer. Dans une interview à Ouest France en 2017 , il maniait volontiers la comparaison entre ses deux carrières : "La communication, c’est d’abord parler d’un projet. Mais il y a aussi un aspect stratégique, en politique comme en voile".

Avant LFI, il est passé de l'anarchisme au "chevènementisme"

Issu d'une famille prolétaire, Eric Coquerel se considérait d'abord anarchiste quand il était adolescent, évoluant même dans les mouvements autonomes, avant de militer à la LCR. Il célèbre la victoire de François Mitterrand en 1981 et participe à la mobilisation étudiante de 1986 contre le projet de loi Devaquet de réforme de l'université.

Il quitte le parti trotskiste en 1998 et rejoint le courant souverainiste et républicain de Jean-Pierre Chevènement. "Chevènement à l'époque, nous considérions que ça pouvait être l'homme de la rupture à gauche, celui qui bouscule le jeu", explique t-il à LCP en février 2021 . Il le quitte rapidement, peu attiré par la volonté de l'ancien socialiste de dépasser le clivage gauche-droite, avec la question sociale "en nette régression" dans son discours, précise Coquerel.

Proche de Jean-Luc Mélenchon depuis près de 20 ans

Ils se rencontrent pour la première fois en 2003, lors d'une réunion dans un restaurant parisien. Jean-Luc Mélenchon est alors seulement le président du Conseil général de l'Essonne, après avoir été ministre délégué à l'Enseignement professionnel dans le gouvernement Jospin. Eric Coquerel, lui a fondé le Mouvement pour une alternative républicaine et sociale (Mars). Et fil des ans, et à mesure que Mélenchon prend ses distances avec la ligne majoritaire au sein du PS, Eric Coquerel devient l'un de ses plus fidèles lieutenants.

Eric Coquerel et Jean-Luc Mélenchon à Paris en 2010. © AFP - PIERRE VERDY / AFP

Les deux hommes construisent l'alternative à gauche, à travers le Parti de Gauche à partir de 2008. Eric Coquerel est élu pour la première fois au Conseil régional d'Ile-de France, avant d'échouer ensuite à deux reprises, parachuté aux législatives en Corrèze en 2012, puis aux européennes en 2014.

Il a attiré l'attention de Jean-Luc Mélenchon sur les banlieues

Eric Coquerel est l'un des artisans du très bon score de la Nupes en région parisienne, en particulier en Seine-Saint-Denis. Elu en 2017 député de la 1ère circonscription, il découvre la situation des banlieues, comme il l'a raconté à Libération : "On se fait souvent des images à distance mais le terrain nous rattrape. Lors de mes réunions dans les quartiers le soir, j’avais des mamans voilées face à moi et elles me demandaient plus de République avec des écoles dans un bon état, des services publics. Forcément notre regard change". La stratégie, aujourd'hui, a payé : tous les députés de Seine-Saint-Denis élus en 2022 ont l'étiquette Nupes, dont neuf Insoumis.

Il connaît bien la commission des Finances

Eric Coquerel en a été membre lors de la précédente législature. Auprès de l'AFP, la députée socialiste Christine Pires-Beaune qui siégeait à ses côtés en commission, évoque un député "très présent, très assidu, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est quelqu'un qui a bossé ses dossiers". L'ancien président, le LR Eric Woerth estime également qu'il a été "un commissaire tout à fait sérieux", tout en craignant dans ses dernières déclarations qu'il ne se serve de la présidence pour faire du "contrôle fiscal".

S'il n'était pas le candidat le plus expérimenté (la socialiste Valérie Rabault, anciennne vice-présidente de la commission avait le meilleur profil), il s'est illustré pendant le premier quinquennat comme co-rapporteur, avec le député Modem Jean-Paul Mattéi, d'une mission parlementaire en 2019 sur l'élargissement de l'impôt universel afin de mieux lutter contre l'évasion fiscale.