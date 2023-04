Histoire, objets, inspiration : 5 choses à savoir sur la maison Gainsbourg qui ouvrira ses portes en septembre

"Voilà, c'est chez moi. Je ne sais pas ce que c'est : un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée..." C'est ainsi que Serge Gainsbourg présentait sa maison du 5 bis, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, dans l'émission télévisée "L'invité du jeudi" , le 5 avril 1979. Quarante-quatre ans plus tard, le lieu va bel et bien devenir un musée avec l'ouverture au public de la Maison Gainsbourg, le 20 septembre prochain. Il est possible depuis ce mardi de réserver sa visite sur la billetterie en ligne . Plusieurs journées affichent déjà "complet".

Le parcours "commencera par la visite de la Maison" et consistera en "une plongée dans l'intime" de l'artiste, a indiqué sa fille Charlotte Gainsbourg à l'AFP. "Puis à deux pas, le Musée (14 rue de Verneuil) retracera la vie de mon père à travers ses œuvres et sa collection de pièces emblématiques."

Voici cinq choses à savoir sur cette maison, si particulière, où le chanteur a vécu pendant 22 ans et où il s'est éteint, le 2 mars 1991.

Une maison restée en l'état

"Le '5 bis' a été - avec les objets qu’il renferme - conservé intact par Charlotte Gainsbourg après la disparition de son père il y a plus de 32 ans", indique le site de la Maison Gainsbourg . Les futurs visiteurs pourront donc découvrir tout l'univers du chanteur en visitant la maison mais aussi le musée, en face. Ce dernier renferme "près de 450 objets originaux : manuscrits, œuvres et objets emblématiques ou encore vêtements et bijoux ayant appartenu à Serge Gainsbourg", indique le site.

Charlotte Gainsbourg "espère proposer au public une expérience à part, qui donnera peut-être une nouvelle écoute à son œuvre. Une expérience si possible à la hauteur de ce qu'il nous a laissé".

Des murs noirs

Les futurs visiteurs doivent s'attendre à pénétrer dans une maison dominée par le noir. "En entrant, il y a une grande pièce, avec un sol de dalles noires et blanches que Serge a fait faire exprès. Les murs sont tendus de tissus noirs et le tour des fenêtres ainsi que les portes sont laqués en blanc", se souvenait le photographe Tony Frank sur France Culture , en mars 2021. "La chambre de Serge et Jane" est elle aussi "recouverte de tissus noirs et éclairée par de toutes petites taches de lumière, vraiment très légères".

"L'hôtel particulier", un lieu d'inspiration

La maison du 5 bis rue de Verneuil a inspiré à Serge Gainsbourg son titre "L'hôtel particulier", sur l'album "Histoire de Melody Nelson". C'est d'ailleurs dans cette maison que Serge Gainsbourg "composait sa musique", "écrivait tous ses textes dans le salon, là où il y avait son piano" et les faisait "dactylographier" à la machine à écrire. C'est aussi là qu'ont été photographiées plusieurs pochettes d'albums.

Plusieurs instruments étaient installés dans la maison : "Un piano à queue sur lequel il travaillait, un piano droit, mécanique, dans lequel on mettait des cassettes - un piano qui jouait tout seul - et il y avait aussi un petit piano électronique avec lequel il donnait des cours à Charlotte", détaillait Tony Frank.

Le lieu est ainsi entré dans l'imaginaire collectif. Louise Verneuil, musicienne de la scène émergente française, a choisi son alias en référence à cette adresse. Cette dernière est aussi mentionnée dans la chanson "Serge" de Philippe Katerine et The Herbaliser : "Je l'ai encore suivi / Jusqu'à chez lui / Jusqu'à la rue de Verneuil / Au 5 bis jusqu'au seuil."

Un clip de Charlotte Gainsbourg tourné dans la maison

Charotte Gainsbourg a tourné le clip de son titre "Lying With You", de l'album "Rest", dans la maison du 5 bis rue de Verneuil. "J'y ai fait un clip et c'était tellement réconfortant. Quand j'y retourne, le temps s'est arrêté (...) C'est comme s'il allait débarquer", confiait sur BFMTV la chanteuse au moment de la sortie de son album, en 2017.

"Un bordel très arrangé"

Serge Gainsbourg décrivait lui-même l'intérieur de sa maison comme "un désordre apparent", rempli de pochettes de disques, de journaux, de partitions et de tout un tas de bibelots. "Mais en fait, tout est calculé, selon des rythmiques particulières", précisait l'artiste dans l'émission "L'invité du jeudi".

Jane Birkin collectionnait les poupées, Serge Gainsbourg les figurines, animalières notamment. "Les figures animalières et notamment les singes constituent un thème récurent parmi les collections de Serge Gainsbourg. Cet ensemble regroupe des jouets mécaniques et peluches anciennes, en feutrine ou en fer blanc, possédant pour certains des petits flacons secrets chinés chez les antiquaires du quartier, ou lors de séjours à Londres", est-il écrit sur le site de la Maison Gainsbourg.

Charlotte Gainsbourg évoquait elle, en 2021 auprès de l'AFP, un "bordel très arrangé". "Il a transformé ça de son vivant en musée bourré d'objets, on avait du mal à marcher sans avoir peur de casser quelque chose", racontait-elle. Elle se souvenait notamment d'"un buste de (sa) mère". "C'est un moulage de son corps, c'est très, très beau. Au début, c'était en plâtre, puis il l'a refait en bronze."