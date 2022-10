Cinq choses à savoir sur le prix Nobel de la paix, l'opposant bélarusse emprisonné Ales Bialiatski

Emprisonné depuis juillet 2021 au Bélarus, Ales Bialiatski a reçu le prix Nobel de la paix 2022, ce vendredi. Il est co-lauréat, avec l'ONG russe de défense des droits humains Memorial et l'ONG ukrainienne Centre pour les libertés civiles. Avec son organisation Viasna ("Printemps"), Ales Bialiatski est depuis des décennies le visage de la défense des droits de l'homme dans un pays toujours plus autoritaire.

Le président français Emmanuel Macron a salué l'attribution du prix Nobel de la paix à "des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe". De son côté, le Bélarus a dénoncé un choix "politisé". "Ces dernières années, les décisions - et on parle du prix de la paix - sont tellement politisées qu'Alfred Nobel n'en peut plus de se retourner dans sa tombe", a réagi sur Twitter le porte-parole de la diplomatie bélarusse, Anatoli Glaz.

Un opposant politique de 60 ans

Ales Bialiatski, cheveux et courte barbe blanche, a 60 ans. Il est une figure de l'opposition politique au Bélarus, pro-démocratie depuis les années 1980. Il est en prison depuis juillet 2021.

Son ONG milite pour les droits de l'homme

Fondée en 1996 lors de manifestations massives pro-démocratie au Bélarus, une ex-république soviétique déjà dirigée d'une main de fer par Alexandre Loukachenko (au pouvoir depuis 1994), Viasna a commencé son travail en apportant une aide aux personnes incarcérées et à leurs proches. Son travail s'est ensuite étendu à la défense des droits humains en général, dans un pays où les abus sont généralisés en la matière.

Viasna est membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et rend compte des atteintes aux droits, qu'il s'agisse du décompte des arrestations lors des manifestations, de la défense des prisonniers politiques ou de la surveillance des élections. Pendant le vaste mouvement de contestation post-électoral de l'été 2020 et sa répression par Alexandre Loukachenko, Viasna recensait les arrestations, les accusations de tortures en prison et les blessés.

Plusieurs membres de Viasna sont détenus dans diverses affaires, allant du "trouble à l'ordre public" à la "participation à une organisation criminelle". Des perquisitions ont visé en février et en juillet 2021 plus de 50 lieux liés à des membres de l'organisation.

Il joue un rôle dans l'opposition

Ales Bialiatski a été l'un des membres du "conseil de coordination" mis en place par l'opposition bélarusse en 2021 pour contester la réélection jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko et tenter de forcer le pouvoir au compromis.

Il y a côtoyé dans cet organisme la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, qui s'est exilée, ou encore la figure de l'opposition Maria Kolesnikova, récemment condamnée à 11 ans de prison. La quasi-totalité des membres de ce conseil ont été emprisonnés ou poussés vers l'exil.

"Tant dans les petites villes que dans les villes régionales et la capitale, il y a une véritable terreur", relevait dans une interview Ales Bialiatski en août 2020, quelques jours après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko. "L'objectif est très simple : conserver le pouvoir à tout prix et semer la peur dans la société."

Plusieurs années de prison

Officiellement, Ales Bialiatski a été arrêté en juillet 2021 pour "évasion fiscale" mais cela est vu comme une vengeance du président Alexandre Loukachenko. Depuis l'arrestation du militant, Amnesty international appelle à sa libération , ainsi qu'à celle des autres membres de Viasna.

Ales Bialiatski était l'une des figures de la campagne d'Amnesty international "Écrire pour les droits" en 2012 . Le militant était alors déjà emprisonné, là encore pour des motifs fiscaux. Son arrestation était intervenue quelques mois après une présidentielle qui avait déjà donné lieu à des manifestations d'opposition sévèrement réprimées. "Amnesty International est convaincue que cet emprisonnement vise à l'empêcher d'œuvrer en faveur des droits humains et le considère comme un prisonnier d'opinion", écrivait alors l'ONG. Il avait été libéré en 2014.

"Au cours de ses 25 années de militantisme, Bialiatski a fait face à des répressions en série", relevait l'an passé l'ONG Human Rights Watch lorsque son nom était déjà cité pour le Nobel de la paix.

Il est en bonne santé

Contactée par l'AFP après l'annonce du prix Nobel de la paix, l'épouse d'Ales Bialiatski, Natalia Pintchouk, a indiqué être "submergée par l'émotion" et a précisé que leurs derniers échanges dataient d'une lettre envoyée mardi, à l'occasion de ses 60 ans. "Il écrit toujours que tout va bien, il ne se plaint pas de sa santé, il essaie de ne pas me contrarier", a-t-elle dit.

Ce prix Nobel "est une reconnaissance importante pour tous les Bélarusses combattant pour la liberté et la démocratie" contre le régime d'Alexandre Loukachenko, a également commenté la cheffe de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa sur Twitter.