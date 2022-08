Cinq films, séries ou documentaires à (re)voir, 25 ans après la mort de Lady Diana

Ce fut une déflagration. Le 31 août 1997, Lady Diana Spencer mourrait dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris avec son nouveau compagnon, Dodi Al-Fayed, laissant ses enfants, William et Harry, orphelins. Ébranlant l'imperturbable famille royale britannique, déclenchant une crise politique mais surtout des hommages venus du monde entier, son décès a marqué le Royaume-Uni et bien au-delà. 25 ans plus tard, si vous souhaitez vous replonger dans l'histoire de la princesse de Galles, de l'arrivée de Diana au sein des Windsor jusqu'à son accident, voici cinq films, séries ou documentaires à visionner.

"The Princess", documentaire inédit (2022)

Ce documentaire est l'un des événements autour du 25e anniversaire de la mort de Lady Di.

Qu'est-ce que ça raconte ? Il met en avant l’obsession de la presse et du public pour Lady Di et pour la famille royale. Le réalisateur Ed Perkins avait 11 ans quand la Mercedes qui transportait la princesse Diana s’est encastrée dans le tunnel du pont de l’Alma à Paris. Il a voulu raconter pourquoi cet évènement nous a touché à l’époque de manière si intime et interroger ce rapport que les Anglais entretiennent avec la monarchie, et plus généralement avec la célébrité. Le résultat est assez académique, le documentaire est conçu à partir d’images d’archives, sans interviews de spécialistes, sans voix off. C'est une expérience davantage sensorielle, rythmée par la musique du compositeur de la série "The Crown", Martin Philipps, qui donne à l’ensemble une dimension quasi-mystique.

Où le voir ? C'est un peu particulier, car on ne pourra voir "The Princess" qu'au cinéma et à deux occasions en France, ce mercredi 31 août et, à l'occasion de séances supplémentaires , le 4 septembre. Pensez à réserver !

"The Crown", saga royale (2020)

A partir de la saison 4, Diana Spencer fait son apparition dans la série phare de Netflix.

Qu'est-ce que ça raconte ? La série à succès de Netflix, prévue sur six saisons, retrace la vie de la reine Elizabeth II, à partir de son accession au trône. La quatrième saison se déroule entre 1977 et 1990 et se concentre sur l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher mais surtout l'entrée de Diana Spencer dans la famille royale britannique, sa tumultueuse vie de couple avec le prince Charles et la naissance de ses enfants. Si certains lui reprochent des libertés prises avec la réalité et de dresser un portrait au vitriole des Windsor mais aussi de Diana, elle permet de saisir le mal-être profond dans lequel vivait la jeune femme depuis son accession au titre de princesse de Galles. La saison 5, qui doit sortir à l'automne, devrait mettre en scène l'année 1992, "annus horribilis", marquée par l'incendie du château de Windsor, les frasques du prince Andrew et les confessions de Diana. Elle devrait logiquement aussi évoquer les dissensions au sein du couple, son divorce et le décès de Lady Di.

Où la voir ? Sur la plateforme Netflix, à partir de la saison 4. Cinquième saison à venir en novembre.

"The Queen", dans les coulisses (2006)

Le chef d'œuvre de Stephen Frears nous plonge au cœur de la famille royale, dans les heures qui ont suivi la mort de la princesse.

Qu'est-ce que ça raconte ? Diana Spencer vient de mourir : un tremblement de terre au Royaume-Uni et bien au-delà. Mais la famille royale semble être la seule à ne pas avoir ressenti la secousse. Durant 1h30 de tension, "The Queen", scénarisé en 2006 par Peter Morgan, créateur dix ans plus tard de la série "The Crown", nous plonge dans les relations entre Elisabeth II et son premier ministre, nommé quelques mois auparavant, et montre leurs rapports de force sur la réaction à adopter après le drame. Drame qui se transforme en crise politique lorsque la reine refuse de faire une déclaration, au motif que Diana Spencer ne fait plus partie de la famille royale depuis son divorce avec Charles. Tony Blair

Où le voir ? En VOD payante ou en DVD, le film n'est pas disponible sur les plateformes de streaming.

"Spencer", juste avant le divorce (2021)

Comment Diana a décidé de mettre un terme à son mariage avec le prince Charles.

Qu'est-ce que ça raconte ? C'est une phrase, au cœur du film, qui résume tout : "Ils ne changeront pas, c'est vous qui devrez changer." Le récit nous plonge en 1991, alors que Diana s'apprête à passer les vacances de Noël avec la famille royale à Sandringham House, l'une des résidences des Windsor. Consciente que son mariage avec le prince Charles est en plein effondrement, au cœur des rumeurs autour de liaisons extraconjugales et de divorce, elle est contrainte de continuer à faire bonne figure. On ressent, à travers l'admirable incarnation de Kristen Stewart, l'inconfort (c'est un faible mot) de Diana et la rigidité de la famille royale.

Où le voir ? Disponible sur la plateforme Prime Video.

"In Her Own Words", la voix de Diana (2017)

20 ans après le décès de la princesse, National Geographic dévoilait des enregistrements d'interviews avec le journaliste Andrew Morton.

Qu'est-ce que ça raconte ? C'est une voix qu'il est troublant d'entendre, sur le ton de la confidence. Il y a cinq ans sortait le documentaire "Diana : In Her Own Words", basée sur des enregistrements de la princesse de Galles réalisés en secret par son professeur de diction, pour les besoins de sa biographie, écrite par le journaliste Andrew Morton. Lady Di s'y livre sans aucun filtre, de son enfance, sa découverte de la sphère publique, jusqu'à son mariage plus qu'agité avec le prince Charles.

Où le voir ? Disponible sur Disney+