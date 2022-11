Cinq infographies pour comprendre la place de la francophonie dans le monde

La langue française semble d’une richesse infinie et quelques mots récemment intégrés dans nos dictionnaires le montrent. "Alphabète" (se dit d’une personne qui sait lire et écrire, au Maroc et au Burundi), une go (une jeune femme), il gouttine (pleuvoir légèrement, utilisé en Belgique), ou encore divulgâcher (synonyme de spoiler au Canada, en parlant d’un film ou d'une série). Le français se nourrit aussi de mots employés ailleurs qu’en métropole.

Cette langue française sera célébrée ce week-end sur l’île de Djerba en Tunisie pour le sommet de la Francophonie. Une trentaine de dirigeants du monde entier se rassemblent. Le président français Emmanuel Macron sera présent, comme son homologue canadien Justin Trudeau. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) fête ses 50 ans cette année. L’hiver dernier, elle publiait un rapport, "La Langue française dans le monde" . Un état de lieux de son usage, une plongée dans la "galaxie francophone", riche en enseignement. On y apprend par exemple que le français compte 321 millions de locuteurs à travers le monde, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2050. Plus de 60% de ceux qui emploient le français vivent en Afrique.

7% de francophones en plus en quatre ans...

Le français est de plus en plus employé à travers le monde, avec 21 millions de locuteurs en plus en quatre ans, soit une augmentation de 7%. Cette croissance est toutefois plus lente que sur la précédente période 2014-2018. Selon l’OIF, la barre des 300 millions de locuteurs est franchie. Le continent africain est l’une des raisons de la bonne santé de la francophonie. En Afrique subsaharienne, le nombre d’habitants parlant français a progressé de près de 15%. "Il s’agit de pays dans lesquels le français est langue officielle mais surtout langue d'enseignement", précise à RFI Alexandre Wolff, chef de l'Observatoire de la langue française.

... mais une langue moins enseignée en Europe

Aujourd’hui, le français est la cinquième langue la plus parlée sur le globe, après le chinois, l’espagnol, l’anglais et l’hindi. Et "en tant que langue étrangère, le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, par plus de 50 millions de personnes", peut-on lire dans le rapport. Dans les pays anglophones, le français est même la première langue apprise, "à l'exception des États-Unis où l'espagnol arrive devant le français", ajoute Alexandre Wolff, chef de l'Observatoire de la langue française, interrogé par RFI.

En revanche, l’Observatoire de la langue française constate depuis quatre ans une baisse de 10% du nombre d’élèves européens apprenant le français. En cause, "les politiques linguistiques des pays qui souvent restreignent l'apprentissage des langues étrangères à une seule langue", regrette Alexandre Wolff. "Dans ce cas, c'est l'anglais qui est en quelque sorte imposé. C'est assez dévastateur et c'est contraire aux engagements des pays européens qui ont déclaré à plusieurs reprises qu'il fallait absolument que les systèmes éducatifs proposent au moins deux langues étrangères, voire trois."

Quatrième langue la plus utilisée sur internet

Le rapport de l’OIF analyse aussi l’expansion de la francophonie sur internet. Le français est la quatrième langue la plus utilisée sur la toile après l’anglais, le chinois et l’espagnol. Il se place devant l’hindî, le portugais, le russe, l’arabe et l’allemand, l’Observatoire de la langue française émet une réserve.

L’hindi a probablement déjà dépassé le français, dont l’avance vis-à-vis des autres pays se réduit. Parmi les raisons invoquées par l’OIF : "La fracture numérique des pays francophones africains est bien plus lente à se résorber que la croissance moyenne de la connectivité dans le monde." Une autre explication, c’est que les taux de connexion à internet des francophones vivant dans des pays industrialisés "sont proches de la saturation", ce qui laisse une faible marge à l’augmentation.