Au moins cinq morts et 18 personnes blessées dans une fusillade visant une discothèque LGBTQ aux États-Unis

"Il y a eu une fusillade dans un club local ce soir, nous avons dix-huit personnes blessées et cinq tuées", a déclaré une porte-parole de la police de Colorado Springs (Colorado) aux États-Unis, samedi soir. La fusillade a eu lieu au Club Q, une discothèque LGBTQ de la ville. Le bilan n'est pas encore définitif.

Selon CNN, les secours ont reçu des appels d'urgence peu avant minuit venant de ce club. La police assure que le suspect a été arrêté et placé en garde à vue, et qu'il a été blessé – sans préciser s'il était compté dans le bilan de 18 blessés.

Pour l'heure, la police n'a pas évoqué de motif du suspect, et a déclaré que le FBI s'était déplacé sur les lieux du crime. De son côté, le Club Q s'est dit "dévasté par l'attaque insensée contre notre communauté" et a "remercié les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse".

Samedi soir, la discothèque avait annoncé un événement "avec toutes sortes d'identités de genres et de numéros", à l'occasion de la Journée du souvenir trans, qui a lieu le 20 novembre. Ce crime rappelle celui survenu en 2016 à Orlando, quand 49 personnes avaient été tuées dans une fusillade d'une boîte gay de Floride.