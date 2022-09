Cinq outils pour suivre et limiter votre consommation de gaz et d'électricité cet hiver

Comment contrôler au plus près ses dépenses de gaz et d'électricité ? À l'heure où les prix de l'énergie s'envolent, sur fond de guerre en Ukraine, où les appels à la sobriété se multiplient, il devient plus opportun que jamais de garder un œil vigilant sur sa consommation. Une étude du CNRS parue en 2017 par le CNRS et réalisée dans le sud de la France, a démontré que les personnes qui suivaient leur consommation d'énergie pouvaient permettre d'économiser jusqu'à 23% d'énergie. Plusieurs outils, indépendants ou proposés par les fournisseurs d'énergies, sont aujourd'hui disponibles pour réaliser ce suivi. Certains sous forme de boîtiers, d'autres d'application mobile. Gratuits ou non. France Inter vous en présente cinq.

HelloWatt, pour un suivi au jour le jour

HelloWatt propose au consommateur de suivre sa consommation d'électricité et de gaz sur son téléphone portable, avec une application gratuite disponible sur IOS et Android. Une fois l'application installée, celle-ci propose un suivi de la consommation jour par jour, avec la quantité de kWt consommée et son prix. Tout en précisant qu'il faut ajouter à ce prix les taxes, qui seront visibles sur la facture.

L'application promet également de préciser au consommateur les postes de dépenses où il pourrait faire des économies en changeant un peu ses habitudes, sur le lave-linge par exemple. Enfin, dans la rubrique "Me comparer", HelloWatt propose de voir comment se situe le logement par rapport aux autres biens similaires dans la même ville.

L'application HelloWatt propose un suivi de sa consommation en continu. - Capture d'écran HelloWatt

Pour cela, il est nécessaire d'être équipé d'un compteur Linky pour l'électricité et/ou Gazpar pour le gaz, qui permettent à HelloWatt d'accéder aux données de Engie et de GRDF, recensant la consommation des Français.

Ecojoko, le capteur qui trouve ce qui surconsomme chez vous

Ecojoko est un capteur, payant (199 euros) ou disponible à la location (7.99 euros par mois), placé sur le disjoncteur qui permet de suivre uniquement sa consommation d'électricité. Proposé comme un "suivi anti gaspi", cet assistant connecté permet notamment de savoir, en temps réel, ce qui dépense le plus dans le logement. Un petit boîtier précise notamment la puissance en kWh actuelle utilisée, permettant de calculer, à la seconde près, ce que représente la consommation d'un four ou d'une machine à laver.

Dans une application reliée au capteur, il est possible de retrouver la consommation d'électricité par catégorie (électroménager, éclairage, chauffage, etc) en kWh et en euros. Elle précise également les économies réalisées par rapport au mois précédent.

Ecowatt, la plateforme qui alerte en cas de surchauffe

Ecowatt est une plateforme gratuite qui permet, elle aussi, de contrôler sa consommation d'électricité. Mais surtout, elle permet d'envoyer des alertes en cas de surchauffe. L'objectif : éviter les coupures de courant cet hiver en faisant un effort collectif. "En prévision de l’hiver prochain, le nouveau site EcoWatt vous offre un service simplifié et plus précis : un signal national unique, des prévisions sur les 4 journées à venir, ainsi que le détail heure par heure des moments de tension", précise le site Internet.

La consommation du pays et du consommateur est représentée par trois couleurs, de vert à rouge, de la "consommation normale" à un "système électrique très tendu". En cas, justement, d'alerte rouge sur le réseau, un SMS et un mail sera envoyé aux personnes qui sont inscrite à l'alerte "vigilance coupure". De quoi motiver les plus de 100.000 personnes déjà inscrites à faire des économies d'énergie, particulièrement dans les moments de tension.

Les applications et clés des fournisseurs

Comme pour les applications citées plus haut, Enedis et GRDF transmettent la consommation d'électricité de chaque client à ses fournisseurs, afin que les factures puissent être émises. Plusieurs fournisseurs d'énergie proposent donc un suivi de la consommation, gratuit ou payant. Pour le gaz par exemple, les personnes équipées d'un compteur Gazpar peuvent ensuite s'inscrire sur le site de GRDF pour avoir le suivi de leur consommation quotidienne. Engie et EDF le proposent pour l'électricité.

TotalEnergies propose également Conso Live, une clé à brancher sur son compteur Linky, qui permet également via une application de suivre sa consommation à la minute, à l'heure ou à la journée. Des alertes peuvent également être envoyées en cas de surconsommation. Le dispositif coûte deux euros par mois.

Un auto-relevé sur les compteurs classiques

Enfin, pour ceux qui ne sont pas équipés de compteurs dit "communicants" calculant la consommation en temps réel (Linky pour l'électricité et Gazprom pour le gaz), il faut encore faire des auto-relevés pour calculer au mieux sa consommation.

Pour cela, relevez l'index du compteur, par exemple tous les sept jours, en précisant bien la date, pour éviter de trop consommer. Les clients qui ont souscrits à un contrat en heure pleine/heure creuse doivent eux relever les deux indexes présents sur leur compteur. Il est ensuite possible de faire le calcul du prix de l'énergie et donc de sa facture, grâce à la consommation en kWh et le prix affiché sur son contrat.