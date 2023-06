Cinq questions pour comprendre la crise en Russie, après la rébellion du groupe Wagner

La situation est extrêmement tendue en Russie. Au petit matin, samedi, le président Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision pour promettre aux "traîtres" à la nation russe de les "punir". Une réaction à la mutinerie du groupe Wagner, engagé en Ukraine et qui, depuis vendredi soir, selon son chef Evguéni Prigojine, est entré en rébellion contre le commandement russe.

Qu'est-ce que Wagner, et qui est Evguéni Prigojine ?

Le groupe Wagner est une organisation paramilitaire russe, une milice privée composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe, d'anciens soldats, mais aussi, comme l'ont montré plusieurs enquêtes, parmi des prisonniers, qui se voient accorder des réductions de peine s'ils acceptent de s'engager. Le groupe Wagner n'agit pas que pour les intérêts de la Russie : ils sont notamment intervenus en République Centrafricaine, ou au Mali. Mais actuellement, c'est dans la guerre en Ukraine qu'ils sont le plus investis : le groupe revendique 50.000 mercenaires sur le territoire ukrainien.

À la tête de cette milice souvent accusée de commettre des crimes de guerre d'une barbarie bien plus forte que les armées régulières, Evguéni Prigojine est un proche de Vladimir Poutine, oligarque russe qui a commencé par signer des contrats en tant que traiteur pour le Kremlin. Resté dans l'ombre de Wagner jusqu'au début de la guerre en Ukraine, il occupe désormais une place de chef de guerre, intervenant régulièrement via des vidéos diffusées sur Telegram.

Pourquoi Prigojine a-t-il annoncé une rébellion ?

Tout au long de la journée de vendredi, Evguéni Prigojine a affirmé dans des messages sur Telegram que des frappes de l'armée russe avaient "fait un très grand nombre de victimes" dans les rangs du groupe Wagner. "Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l'arrière". Selon le leader du groupe, c'est le ministre de la Défense russe, Serguueï Choïgou, qui a ordonné ces attaques.

Le ministère de la Défense a réfuté ces accusations, les qualifiant de "provocation". Mais vendredi soir, toujours dans un message audio diffusé sur Telegram, il a annoncé officiellement l'entrée en rébellion : "Nous sommes 25 000 et nous allons déterminer pourquoi le chaos règne dans le pays (...) Nos réserves stratégiques, ce sont toute l'armée et tout le pays", a-t-il dit, appelant les Russes, en particulier, les soldats, à se joindre à eux. "Ce n'est pas un coup d'État militaire mais une marche pour la justice, a-t-il déclaré."

Par ailleurs, Prigojine affirme que le Kremlin ment quand il affirme que la contre-offensive ukrainienne est un échec. "Il n'y a pas de succès militaires", a-t-il dit, ajoutant que les militaires russes "se lavent avec leur sang", sous-entendant que les pertes côté russe étaient lourdes.

Où en est Wagner ce samedi matin ?

Dans la nuit, Prigojine a dit avoir traversé la frontière entre l'Ukraine et la Russie, pour atteindre la ville de Rostov, une ville proche de la frontière, qui héberge le quartier général de l'armée russe chargé du commandement des opérations militaires en Ukraine. Ce samedi matin, il a posté un nouveau message vidéo sur Telegram : "Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin. Les sites militaire de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome", dit-il. Vladimir Poutine a été forcé d'admettre que la situation dans ces commandements militaires était "difficile".

Le chef de groupe affirme aussi avoir abattu un hélicoptère russe qui avait "ouvert le feu sur une colonne civile" – sans pour autant apporter de preuve. "Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25 000. Et après il y en aura encore 25 000 (...) parce que nous mourrons pour la patrie, pour le peuple russe qu'il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", ajoute-t-il. "On continue, on ira jusqu'au bout, nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route."

Selon le gouverneur de la région de Voronej, qui se situe à mi-chemin entre Rostov et Moscou, "dans le cadre de l'opération antiterroriste sur le territoire de la région de Voronej, les forces armées de la Fédération de Russie sont en train de mener des actions opérationnelles et de combat nécessaires".

Comment réagit la Russie ?

Dans son message vidéo de ce samedi matin, Vladimir Poutine a dénoncé "un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple (...) Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison, une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" d'Evguéni Prigojine. Il a prévenu que les rebelles seraient "punis". Une enquête pour "mutinerie armée" a été lancée, selon les autorités. Et le FSB, les forces de sécurité russes, ont appelé les combattants de Wagner à arrêter leur chef.

À Moscou, un "régime d'opération antiterroriste" a été lancé, en réaction aux menaces de Prigojine à aller "jusqu'au bout". Sur les réseaux sociaux, des images montrent des véhicules militaires placés notamment près de la Douma, le Parlement, et du Kremlin. Dans la région de Rostov, le gouverneur a appelé la population à rester chez elle. A Lipetsk, qui se situe sur l'axe entre Rostov et Moscou, le gouverneur a aussi annoncé "des mesures de sécurité renforcées".

Enfin, les responsables russes de l'occupation en Ukraine, ont exprimé leur soutien à Vladimir Poutine, affirmant que leurs régions sont "avec le Président". Les chefs des deux chambres du Parlement ont aussi appelé au soutien à Vladimir Poutine.

Quelles sont les réactions internationales ?

En première ligne, il y a l'Ukraine : un conseiller du président Volodymyr Zelensky a jugé que "c'est seulement le commencement : la division entre les élites est trop évidente. Se mettre d'accord et prétendre que tout est réglé, ça ne marchera pas", a-t-il déclaré. Depuis Londres, l'opposant russe en exil Mikhaïl Khodorovski à appelé à soutenir Evguéni Prigojine contre Vladimir Poutine : "Même le diable, il faudrait l'aider, s'il décidait d'aller contre ce régime", a-t-il affirmé.

A Washington, la Maison-Blanche dit "suivre de près" la situaiton. Même chose en France, mais l'Elysée a rappelé que "nous restons concentrés sur le soutien à l'Ukraine".