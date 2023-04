Cinq questions pour comprendre la nouvelle escalade de tensions entre la Chine et Taïwan

Lundi matin, la situation entre Taïwan et Pékin est extrêmement tendue : selon l’armée chinoise, le pays simule un "bouclage" de l’État insulaire peuplé de 23 millions de personnes – incluant un "blocus aérien" selon la télévision d’État chinoise. Des manoeuvres qui durent depuis samedi mais qui ce lundi se déroulent désormais à "tirs réels".

Que se passe-t-il exactement autour de Taïwan ?

Depuis trois jours, la Chine mène un exercice dit "d’encerclement total" de Taïwan. Pendant tout le week-end, des avions de chasse et des navires de guerre ont simulé des bombardements ciblés contre l’île. Des avions et des troupes au sol ont été mobilisés pour simuler "des frappes de précision" contre des "cibles-clés" sur l’île et dans les eaux environnantes.

Ce lundi, la situation s’est encore tendue avec l’annonce d’exercices à tirs réels : selon les autorités marines chinoises, les tirs devaient avoir lieu à proximité des côtes du Fujian, la province chinoise qui fait face à l’île de Taïwan, et près de l’archipel de Matsu, aussi rattaché à Taïwan – mais au petit matin, les équipes de l’AFP présentes sur place n’ont pas constaté de manoeuvre militaire. Selon le ministère de la Défense taïwanais dimanche soir, 11 navires et 70 avions avaient été détectés dans la journée de dimanche.

Pourquoi ces manoeuvres d’encerclement ?

D'après Shi Yi, porte-parole de l’armée chinoise, ces manœuvres "servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant "l’indépendance de Taïwan" et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices".

Par "activités provocatrices", il faut comprendre la rencontre qui a eu lieu mercredi entre la présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy. La présidente taïwanaise, qui dénonce "l’expansionnisme autoritaire" de la Chine, assure que Taïwan "continuera à travailler avec les États-Unis et d’autres pays (…) pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie".

Où en sont les relations entre les deux pays ?

Elles sont compliquées depuis plus de 70 ans : déclarée indépendante à la fin du XIXe siècle, l’île a ensuite été colonisée par le Japon pendant une cinquantaine d’années. Quand le Japon capitule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est contraint de rendre Taïwan à la Chine, mais le territoire reste sous tutelle américaine. Depuis 1949 et la fin de la guerre civile chinoise, Pékin considère que Taïwan est une province qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire, et vise cette réunification, y compris si cela doit se faire par la force.

"L’indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s’excluent mutuellement", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais le pays, qui a évolué vers la démocratie depuis les années 90, reste proche des États-Unis : même s’il n’existe pas de relations officielles entre Taïwan et les États-Unis, il existe un soutien militaire américain, que la Chine voit d’un mauvais oeil.

Quelle est la position de la communauté internationale ?

Lundi, les États-Unis semblent eux aussi être rentrés dans cette logique de démonstration de force : le destroyer militaire USS Milius a mené une opération de "liberté de navigation" dans un secteur de la mer de Chine méridionale, revendiquée par Pékin. La Chine a dénoncé une "intrusion". Samedi, les autorités américaines avaient appelé à la "retenue" et à "ne pas modifier le statu quo", mais le Pentagone disait "suivre les événements de près".

Le Japon s’inquiète aussi, et a déclaré lundi avoir mobilisé des avions de chasse après avoir observé que l’un des principaux porte-avions chinois, le Shandong, avait été détecté dans les eaux que se disputent Taïwan et la Chine.

L’Union européenne, quant à elle, s’est dite préoccupée par ces exercices militaires. En France, dans un entretien au quotidien Les Echos, Emmanuel Macron, qui était en Chine la semaine dernière, a appelé l’Europe à "ne pas entrer dans une logique de bloc à bloc (…). La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", a déclaré le président français.

Comment la population taïwanaise perçoit-elle la situation ?

Selon l’envoyée spéciale de Radio France à Taipei, Valérie Crova, on ne ressent pas de peur, mais plutôt de la lassitude, face à ces manoeuvres à répétition, qui surviennent à chaque fois que les États-Unis et Taïwan montrent des marques de leur rapprochement. "Il devrait y avoir plus de communication entre nous, qu’au moins il n’y ait pas d’escalade de la tension. Nous ne provoquons pas la Chine, personne ne veut une guerre", affirme Tim, 41 ans, qui se promène dans un parc de Taipei.

Les Taïwanais de la jeune génération sont attachés à leur souveraineté et la revendiquent, à l’instar d’Ella, maman d’un petit garçon de deux ans : "Il n’y a pas de démocratie en Chine : je veux que mon fils sache qu’il est Taïwanais et non Chinois, parce qu’il est né ici et pas en Chine, ce pays fermé d’esprit." Il en va autrement pour les personnes d’un certain âge, comme Wang, retraitée, qui nie toute volonté expansionniste de la Chine : "Mon frère vit en Chine, ma sœur ici… On est une même famille, c’est juste le nom du pays qui change, on est tous Chinois." Un discours qui tranche avec la majorité des habitants de l’île : plus de 60% d’entre eux disent se sentir avant tout Taïwanais.