Cinq questions pour comprendre la possible grève des scénaristes d’Hollywood à partir de lundi

Hollywood n’est pas serein. La grève est imminente. Les scénaristes hollywoodiens réclament une hausse des salaires auprès des producteurs de cinéma et de télévision. Ils menacent d’arrêter de travailler à partir du 1er mai si aucun accord n'est trouvé. Les pourparlers semblent au point mort.

Les scénaristes ne sont pas aussi connus que les réalisateurs, les acteurs et les showrunners (le chef d’orchestre d’une série), mais tout aussi importants. Un puissant syndicat mène les négociations : la Writers Guild of America (WGA). Elle défend les 11.500 scénaristes de téléfilms, de séries et de films, mais aussi les auteurs des lates shows, ces émissions très populaires. La WGA doit trouver un accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Elle regroupe les grands studios de cinéma, chaîne télés et les plateformes de streaming (Disney, HBO, Warner, Netflix, Apple, Amazon, Paramount etc.).

Pourquoi les scénaristes menacent de faire grève ?

Les scénaristes veulent faire bouger les lignes et n'acceptent plus les conditions de rétribution actuelles. Ils souhaitent aussi revoir la réglementation concernant les réécritures et les corrections, qui ne sont pas assez pris en compte selon eux. Ils considèrent également que leurs droits d'auteurs ne sont plus respectés, notamment avec la diffusion de films ou de séries sur les grandes plateformes de streaming.

Cet hiver, Variety relayait la mésaventure d'un scénariste , Timothy Dowling. Il a co-écrit "Just Go With It", un film d'Adam Sandler sorti en 2011. En janvier 2022, le film figure en seconde position des films les plus populaires sur Netflix. Mais quand Timothy Dowling consulte ses revenus en droits d'auteurs, rien n'a vraiment changé. "De toute évidence, Netflix a payé" pour acquérir le film. "Mais est-ce que cet argent ruisselle jusqu'à l'écrivain ?", s'interroge le scénariste.

Netflix, Amazon ou encore Disney restent discret sur leurs audiences, difficile donc d'estimer si la production est un succès, sauf si elle est mise en avant par la plateforme. Une fois encore, les scénaristes regrettent le manque de transparence et déplorent de ne pas recevoir leur part du gâteau.

Que réclament-ils ?

Ils souhaitent d’abord une augmentation des salaires. Il y a huit ans, 33% des auteurs travaillaient au revenu minimum, soit 6.700 euros par semaine, aujourd’hui, c’est la moitié. Dans un communiqué publié mi-mars, la Writers Guild of America dénonçait la baisse de revenus des auteurs à Hollywood. "Alors que le secteur a connu un essor fulgurant et que les studios ont engrangé près de 30 milliards de dollars de bénéfices annuels, la rémunération des scénaristes a baissé", constate Laura Blum-Smith, directrice de la recherche et des politiques publiques chez WGA West, interrogé par le Guardian . "Les studios sous-estiment profondément les écrivains et menacent la pérennité de l'écriture en tant que profession."

Pourquoi les plateformes de streaming sont visées ?

Dans son communiqué, la WGA écrit : "Les entreprises ont utilisé la transition vers le streaming pour réduire le salaire des écrivains et séparer l'écriture de la production, aggravant les conditions de travail des écrivains de séries à tous les niveaux." "Tandis que les budgets des séries ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, le salaire médian des scénaristes-producteurs a chuté", ajoute le syndicat.

C’est un constat : l'arrivée des grandes plateformes de streaming a bousculé le format des séries et donc le travail des scénaristes. Fini les séries de vingt épisodes. À présent, les plateformes commandent huit à dix épisodes. Ce qui réduit considérablement la charge de travail pour les scénaristes, dont les équipes ont diminué. La première saison de Lost, par exemple, comporte 25 épisodes, pour une durée totale de 17h54 !

À présent, les auteurs pour une plateforme de streaming travaillent 20 à 24 semaines par an, soit moins de six mois dans l'année, c'est beaucoup moins qu'avant. En réponse, les producteurs se disent "déterminés à parvenir à un accord mutuellement bénéfique". Les coûts de production ont explosé selon eux et ils sont obligés de produire de plus en plus. Une autre menace plane au-dessus de la tête des scénaristes : l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait remplacer les auteurs.

Quelles seraient les conséquences de la grève ?

Si une grève démarre lundi, des émissions de télévision ne pourront plus être produites à cause du manque d'auteur pour écrire les nouveaux épisodes. Au cinéma, les producteurs, inquiets de la situation, ont pris les devants et emmagasiner des scripts bouclés qui n'attendent plus qu'à être réalisés. De nombreux projets dorment dans les cartons. Mais s'il faut retoucher le scénario, changer des dialoguer, modifier l'intrigue à la marge, la grève des scénaristes pourra se faire ressentir.

Les lates show, ces émissions diffusées le soir et qui sont des cartons d’audiences, ont besoin de ces auteurs. Ce sont les petites mains derrière les succès de Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon.

Si les scénaristes débrayent, c'est toute la machine qui s'enraye. Sur les plateaux de tournage, en coulisses, mais aussi dans la ville, la restauration, l'hôtellerie. Tous les métiers qui gravitent autour d'Hollywood, l'un des poumons économiques de Los Angeles.

De quand date la dernière grève des scénaristes ?

En 2007-2008, une grève similaire avait bloqué Hollywood pendant une centaine de jours. Le coût à l'époque de ce mouvement social pour l’économie de Los Angeles : 2,1 milliards de dollars, estime l’organisme indépendant Milken Institute . Parmi les tournages interrompus : How I Met Your Mother, Prison Break, Lost, Desperate Housewives, 24 Heures chrono, Breaking Bad. Certaines saisons ont dû être reportées, avec moins d’épisodes. Un accord avait fini par être trouvé. Un bras de fer similaire avait eu lieu en 2017, sans toutefois aller jusqu’à la grève.