Cinq questions pour comprendre la renationalisation à 100% d'EDF par l'État

Lors de sa déclaration de politique générale mercredi 6 juillet, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que le gouvernement souhaitait renationaliser EDF à 100%, pour "renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique". Ce mardi, l'État a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) : une opération à 9,7 milliards d'euros. Celle-ci est destinée à racheter les 15,9% du capital du groupe qui lui manquent, et ainsi tenter de sortir l'électricien de son ornière financière et industrielle. L'action d'EDF, suspendue en Bourse depuis le 13 juillet, a bondi de près de 15% après cette annonce. Mais pourquoi l'État souhaite-t-il racheter EDF maintenant ? Pourquoi à travers une OPA ? Et qu'en pensent les oppositions ? Nous vous résumons ce qu'il faut savoir pour comprendre la renationalisation d'EDF.

Pourquoi l'État rachète-t-il EDF à 100% maintenant ?

Pour deux raisons principales. Tout d'abord, EDF est plombé par une dette qui pourrait dépasser les 60 milliards d'euros d'ici la fin 2022. Sa situation financière s'est encore dégradée cette année avec la décision du gouvernement de lui faire vendre davantage d'électricité bon marché à ses concurrents (20% au lieu de 10% de son quota annuel, soit 120 TWh au lieu de 100). Cette mesure permet de limiter à 4% la hausse du prix de l'électricité pour les clients, dans le cadre du bouclier énergétique et alors que les prix de l'énergie ont explosé après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Deuxième raison : le développement du nucléaire voulu et des énergies renouvelables. "Cette opération donne à EDF les moyens nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du programme de nouveau nucléaire voulu par le président de la République, et le déploiement des énergies renouvelables en France," a ainsi déclaré ce mardi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un programme de six réacteurs nucléaires EPR, voire huit autres ensuite. Toutefois, le seul modèle actuellement en construction en France, à Flamanville (Manche), accuse plus de dix ans de retard. EDF doit aussi gérer l'entretien d'un parc vieillissant, alors que plus de la moitié de ses 56 réacteurs est à l'arrêt, pour maintenance ou pour des problèmes de corrosion apparus récemment. Selon les Échos, la chute de production induite par cet arrêt provoque un manque à gagner pour le groupe de 18 milliards d'euros.

Enfin, le rachat global de l'entreprise devrait permettre à l'État de gérer plus facilement le maintien d'éventuelles aides aux Français pour le paiement de l'énergie. Un plan de restructuration du groupe, baptisé projet "Hercule" est également dans les tuyaux depuis des années, sans que l'exécutif ne soit parvenu à le faire aboutir lors du précédent quinquennat.

À combien est estimé ce rachat ?

L'État a fixé le montant de l'OPA à 9,7 milliards d'euros. Dans le détail, la valeur de l'action a été fixée à 12 euros, soit 53% plus haut que le cours de l'action, la veille de l'annonce de l'intention de renationalisation, et 34% au-dessus de la moyenne des cours des douze mois précédents, souligne Bercy. La cotation d'EDF, suspendue le 13 juillet, a repris et le cours a convergé dans la matinée vers 11,75 euros. Le prix est une question clé pour le groupe qui, entré en Bourse en fanfare en 2005, a vu son action dégringoler, de 32 euros fin 2005 à moins de huit avant l'annonce de renationalisation. En 2005, l'État avait vendu ses dernières parts d'EDF à 34 euros, et compte aujourd'hui les racheter au tiers du prix.

Quand le rachat va-t-il avoir lieu ?

Le gouvernement envisage de déposer l'offre d'ici début septembre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMP), afin de terminer l'opération fin octobre. L'AMP est chargée de vérifier que les principes de transparence, de bonne information et d'égalité de traitement des actionnaires sont respectés. Il faudra également que le Parlement vote les crédits nécessaires à la réalisation de cette OPA, dans la loi de finances rectificative pour 2022 actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

L'État aurait-il pu renationaliser EDF autrement ?

Oui, en passant par une loi de nationalisation, ce qui aurait été une première depuis 1981. Celle-ci permet d'exproprier les actionnaires minoritaires, contre une indemnité "juste et préalable". Toutefois, l'État doit alors démontrer l'existence d'un intérêt public supérieur. Surtout, il doit présenter un projet de loi devant le Parlement, qui doit être adopté. Or la configuration actuelle du Parlement jouait en défaveur de la majorité. "L'État n'en a pas les moyens au parlement actuel. Il n'y aurait pas de majorité. La Nupes pourrait être heureuse de voir EDF nationalisé mais à condition qu'il n'y ait pas ce qu'ils appellent du démantèlement. Or, on sait que la nationalisation à 100% ne sera que la première étape d'un processus dans lequel on séparera les activités concurrentielles des non-concurrentielles", analysait dimanche l'économiste Elie Cohen auprès de l'AFP.

Qu'en disent les syndicats et les oppositions ?

Les salariés de l'entreprise s'offusquent de cette décision. Eux qui possèdent 1% des actions du groupe, et qui vont donc devoir les revendre, ont pour certains perdu une part importante de leur épargne investie, avec la dégringolade de la valeur boursière de l'entreprise ces quatorze dernières années. Hervé, chef de file des actionnaires salariés d'EDF cite en exemple à France Inter "tous ceux qui ont acheté en 2005 à 32 euros" l'action, et qui vont aujourd'hui devoir revendre à 12 euros si le montant fixé par l'Etat est validé. Par ailleurs, les salariés qui avait "renforcé leur position" d'actionnaire en 2008 lorsque l'action était montée jusqu'à 76 euros vont perdre encore davantage d'argent. Dans le cadre d'une OPA, la société ou l'institution qui rachète les parts verse la valeur en numéraire aux actionnaires minoritaires.

Du côté des syndicats de l'entreprise, la nationalisation fait peur également. D'une part elle ne règlerait pas à elle seule les "difficultés financières d'EDF", selon la Fédération CFE Energies, interrogée par les Échos. Par ailleurs, les syndicats redoutent le démantèlement de l'entreprise à l'issue du rachat. Lors du précédent quinquennat, ils s'étaient opposés durant 18 mois au projet de réorganisation baptisé "Hercule", que l'État a finalement abandonné en raison de désaccords avec la Commission européenne sur le maintien de l'unité du groupe, et du fait de l'approche des élections. Si le PDG du groupe, Jean-Bernard Levy estimait la semaine dernière qu'EDF devrait rester un groupe "unique", pour répondre aux craintes des syndicats, "ce n'est pas le bout des projets que nous avons pour EDF, s'agissant tant de sa production que de son organisation", indique-t-on ce mardi à Bercy. Ce rachat devrait enfin être l'occasion pour l'État de trouver un successeur à Jean-Bernard Levy, dont le mandat devrait prendre fin au plus tard à la mi-mars 2023.

À l'Assemblée, l'annonce de la renationalisation d'EDF a laissé les oppositions circonspectes. Une renationalisation à 100% du groupe déjà détenu à près de 84% par l'État "n'a aucun autre intérêt qu'en réalité démanteler EDF comme l'exige l'Union européenne", a affirmé la présidente du groupe RN à l'Assemblée Marine Le Pen. Si la Nupes est pour un "pôle public de l'énergie", elle est également contre le démantèlement d'EDF. Le député LFI Eric Coquerel a d'ores et déjà prévenu : "Ça va nous être difficile de voter un amendement (de financement de la renationalisation, ndlr) sans comprendre ce qu'est le projet à venir". Enfin, côté LR, le député et secrétaire général adjoint des Républicains Pierre-Henri Dumont juge que "si le projet Hercule est toujours sur la table (…) c'est une mauvaise décision".