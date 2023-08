Cinq questions pour comprendre le Digital Service Act, nouvelle arme de l'UE pour encadrer les réseaux sociaux

Après le RGPD, le règlement général sur la protection des données en 2018 , l'Union Européenne renforce la législation qui encadre le web et les réseaux sociaux. Le Digital Service Act (DSA), qui entre en vigueur ce vendredi matin pour les 27 pays membres de L'UE, impose notamment plus de modération aux plateformes, et permet à l'utilisateur de désactiver l'algorithme de suggestion de contenus.

Cette règle concerne en priorité les 17 très grandes plateformes du web, comme Tik Tok, Instagram, Amazon, Snapchat, Youtube, Facebook ou X (Twitter), mais aussi deux géants des moteurs de recherche, Google et Bing (Microsoft). L'Union européenne, via ces nouvelles règles, souhaite préserver la sécurité de ses ressortissants en évitant, par exemple, l'exposition aux contenus choquants ou ciblés. Selon l'UE, "ce qui est illégal hors ligne doit aussi l'être en ligne".

De quand date cette initiative ?

Déjà en 2012, l'Union Européenne se positionne sur la protection des données. La Commission européenne propose de se pencher sur une réforme de la directive de 1995 pour réguler le traitement des données. Le temps des débats et des négociations, le RGPD arrive en 2016. Il est question de contrôler la collecte et l'utilisation des données sur le territoire de l'UE. Notamment la transparence des entreprises sur les informations demandées au visiteur d'un site et le choix à l'utilisateur de consentir à délivrer ces informations ou non.

Puis vient 2020, lorsque la législation sur les services numériques a été présentée au Parlement et à la Commission européenne. Après deux ans de débats, la législation est votée en octobre 2022.

Qu'est ce qui est demandé aux plateformes ?

De nombreux changements sont prévus, autant pour les entreprises qui doivent fonctionner différemment pour être conformes aux nouvelles lois, que pour les utilisateurs qui voient apparaître de nouvelles options.

Parmi ces règles, une des plus grosses modifications est de proposer un fil d'actualité qui n'est pas influencé par l'algorithme. Sur TikTok par exemple, le fil "pour toi" impose des contenus hyper ciblés, selon les intérêts de l'internaute. S'il se passionne pour les vidéos sur la musculation, TikTok en proposera davantage, la plupart du temps. Désormais, il est possible de désactiver l'algorithme et les vidéos suggérées seront les plus populaires du réseau. De quoi lutter contre la désinformation, les comportements addictifs face aux écrans, et pour la préservation de la santé mentale des plus jeunes. Même chose pour Instagram, il est possible de voir uniquement les publications de son cercle d'amis, affichées dans un ordre chronologique. D'ailleurs, les secrets bien gardés des algorithmes comme celui de TikTok sont dévoilés. Un utilisateur doit savoir pourquoi et pour quels critères il est ciblé par un contenu.

L'Union européenne souhaite aussi renforcer la modération. Les entreprises doivent engager plus de modérateurs et investir plus de moyens, comme le développement d'un outil pour suivre l'avancée d'un signalement d'un contenu jugé illégal dans le monde physique. Par exemple des propos diffamatoires et racistes ou la mise en avant de produits dangereux pour la santé. Il faut d'ailleurs qu'il y ait un moyen pour un utilisateur européen de signaler un contenu illégal et les plateformes sont sommées d'engager au moins un modérateur par pays, comme Pharos en France.

Côté publicité, il y a également des modifications. Les publicités ciblées selon les centres d'intérêt sont désormais interdites pour les mineurs de moins de 18 ans. Elles ne pourront plus cibler selon des critères discriminants, comme la religion ou les orientations sexuelles.

Pour les chercheurs universitaires, les réseaux sociaux devront ouvrir l'accès à leurs données publiques. De quoi nourrir les recherches scientifiques et sociologiques sur l’impact des réseaux sociaux et de leurs algorithmes sur la santé mentale, le cyberharcèlement ou la propagande.

En plus de toutes ces règles, les entreprises devront rendre à la Commission européenne des rapports sur les dangers que provoquent leurs systèmes de recommandations et aussi leurs solutions pour les limiter. Des audits auront lieu une fois par an pour contrôler les algorithmes.

Quelles sont ces très grandes plateformes visées par la loi ?

Il y a donc en tout 19 grandes plateformes concernées. Elles recensent plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels en Europe soit 10% de la population. L’Union européenne avait récupéré en amont les chiffres de leurs activités.

AliExpress (Groupe Alibaba, société chinoise)

Amazon

l’App Store d’Apple

Bing

Booking

Facebook (Meta)

Google

Google Play Store

Google Maps

Google Shopping

Instagram (Meta)

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Wikipédia

X (Twitter)

YouTube

Zalando

Pour les entreprises qui rassemblent moins de 45 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, elles ont jusqu'au 17 février 2024 pour s'adapter à la nouvelle législation.

Quels risques encourent-elles si elles ne se soumettent pas à la loi ?

La prochaine étape, c'est de surveiller si la loi est bien appliquée par toutes les parties concernées. Mark Zuckerberg et Elon Musk feront-ils un bras de fer avec l'Union européenne ? En tout cas, ils risquent une amende de 6% de leur chiffre d'affaires et des amendes journalières le temps de la régularisation. En cas de faute grave et de plusieurs récidives, leurs activités pourraient être suspendues sur le territoire de l'UE. Ainsi, d'ici 2024, 125 salariés de la Commission européenne surveilleront les activités des ces entreprises et une trentaine de chercheurs investiront un nouveau "Centre de transparence des algorithmes".

Pour autant, les sociétés ne développent des solutions que pour le territoire européen. Tik Tok modifie les conditions de son algorithme mais seulement pour l'UE, tout comme Facebook et Instagram qui gardent leur modèle partout ailleurs. Ces règles impliquent donc un décalage entre l'Union européenne et le reste du monde. Par exemple Threads, le Twitter de Meta, n'est pas disponible pour le moment chez nous, Marc Zuckerberg ayant préféré attendre les nouvelles règles, pour voir s'il s'adapterait.

Est-ce que d'autres lois similaires sont prévues ?

Une deuxième partie de loi, le DMA, Digital Market Act, doit faire son apparition à partir du 6 mars 2024. Cette fois-ci, il s'agira d'encadrer le marché digital et de préserver la concurrence. Par exemple, pour les iPhones, qui ne permettent de télécharger des applications que sur l'Apple Store, il faudra à l'avenir qu'ils prévoient la possibilité d'installer des plateformes de téléchargement concurrentes, comme le Google Play Store. Pour les paiements sur l'App store, ils ne pourront plus être uniquement fait par Apple Pay. Les iPhones devront proposer des solutions alternatives et concurrentes de paiement, comme PayPal.

Quant aux applications préinstallées comme Gmail sur un téléphone Android, elles n'existeront plus dès le premier démarrage de l'appareil. Enfin, pour éviter les pratiques déloyales, se désabonner à un service devra pouvoir se faire aussi facilement que s'abonner. Encore une fois, cela ne concernera, dans un premier temps, que pour les entreprises aux 45 millions d'utilisateurs par mois en Europe, et qui cumulent un chiffre d'affaire d'au moins 7,5 milliards d'euros.