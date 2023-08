Cinq questions pour comprendre le projet controversé de "surf park" en Gironde

C'est un projet qui, depuis son annonce, suscite la controverse. Au point que lundi 31 juillet, trois associations, la Sepanso Gironde, la Surfrider Foundation et le collectif Canéjan en transition, ont annoncé avoir saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour faire annuler son permis de construire. Dans leur viseur : le projet "Académie de la glisse"censé voir le jour à Canéjan, en Gironde. Explications.

De quoi s'agit-il ?

Cette "académie" serait un surf park, c'est-à-dire un bassin artificiel générant des vagues pour l'entraînement au surf (ou la pratique loisir). Installé sur une friche industrielle de Canéjan, le projet, constitué de deux bassins sur une zone totale de 19 000 mètres carrés, prévoit d'accueillir jusqu'à 300 surfeurs par jour. Cela devrait représenter au total l'équivalent de cinq à dix piscines olympiques. Le projet est porté par quatre entrepreneurs et surfeurs, dont le musicien Édouard Algayon, connu pour avoir participé à la Star Academy.

Quel est le calendrier ?

Dans l'absolu, les travaux pourraient démarrer dès à présent, étant donné que le permis de construire a été accordé par la mairie de Canéjan en février dernier. Mais le recours administratif déposé lundi par les associations opposées au projet a une valeur suspensive. Le projet ne pourra donc pas être lancé avant que le jugement ne soit rendu.

Que reprochent les associations qui s'y opposent ?

Avec un surf-park situé à moins de 50 kilomètres de la côte, les associations dénoncent un projet anachronique, inutile, trop gourmand en eau mais aussi, dans le détail, mal ficelé, réalisé sans étude d'impact ni enquête publique. Car il faudra forcément prendre de l'eau potable et donc puiser dans les nappes souterraines, assure Théo Thostivint, de l'ONG Surfrider Foundation : "C'est un projet qui amène le surf à un endroit où ce n'est pas nécessaire, pas utile. Et en relisant le dossier, on se rend compte qu'il y a un manque de prise au sérieux des enjeux environnementaux et climatiques, en particulier sur la question de la consommation d'eau. L'évaporation n'est pas prise en compte, l'estimation d'eau de pluie à récupérer non plus, pas plus que le fait de devoir vider le bassin et le remplir complètement."

Les associations redoutent aussi des rejets de chlore dans les rivières en cas de vidange. À l'heure actuelle, sur les neuf projets de vagues géantes qui ont été prévus en France, aucun n'a pu voir le jour.

Que répondent les promoteurs du projet ?

Les entrepreneurs à l'origine du projet assurent que celui-ci est écoresponsable. Ils évoquent notamment des bassins servant à récupérer les eaux de pluie sur le toit des bâtiments de la friche, "pour réajuster l'eau des bassins tout au long de l'année". Ils évoquent aussi des panneaux solaires installés sur les toits : "On va produire plus d'énergie que ce que le projet va consommer", déclarait Édouard Algayon en mai dernier dans Le Figaro . Les lignes écoresponsables de ce projet, dont le financement est estimé entre 20 et 30 millions d'euros, ne suffisent pas à rassurer les associations, qui assurent notamment que malgré la mise en avant de la récupération d'eau pluviale, c'est surtout de l'eau potable qui sera utilisée.

Le projet est donc déraisonnable à l'heure de la sobriété énergétique, selon les associations qui déposent un recours. Elles ont avec elles l'appui d'une pétition, qui demande le retrait du projet, et qui a collecté pour l'heure 45 000 signatures, selon France Bleu .

Quelle est la position des pouvoirs publics ?

Début juin, le Conseil municipal de Canéjan a publié un communiqué pour préciser la position de la commune. Il y rappelle que la mairie était dans l'obligation de délivrer un permis de construire, le projet étant conforme aux exigences au plan local d'urbanisme.

Mais il affirme aussi "entendre les inquiétudes légitimes sur ces questions liées à l'utilisation des ressources et le modèle de développement qu'il porte, ainsi que les interrogations quant à la cohérence avec la politique environnementale menée par la commune". Ce communiqué souligne – et le faisait même près d'un mois avant le dépôt effectif des plaintes des associations – que tant que le juge administratif ne se sera pas prononcé, le projet reste suspendu. Et il s'engage à saisir la commission habilitée à étudier l'instauration d'une tarification progressive de l'eau "permettant de taxer fortement les consommations d'eau ne relevant pas des besoins essentiels et utiles".

Interrogé ce mardi sur France Inter, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a dit avoir eu connaissance du projet lundi dans les médias. "Avec 24 heures de recul et deux articles lus dans la presse, difficile de donner un avis définitif", a-t-il dit. Mais "les articles soulèvent des interrogations qui me semblent légitimes de la part du ministère, en tout cas du ministre que je suis".