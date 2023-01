Cinq questions sur l'acquittement partiel du footballeur Benjamin Mendy accusé de viols et agression sexuelle

La justice britannique a finalement déclaré le footballeur international Benjamin Mendy non-coupable de six viols et une agression sexuelle. Elle a rendu sa décision après cinq mois de procès et 14 jours de délibération. En revanche, le jury n'est pas parvenu à un verdict sur deux autres accusations. Un nouveau procès aura lieu fin juin 2023.

Que dit le verdict qui est tombé vendredi ?

Le tribunal de Chester, au nord de l'Angleterre, a rendu son verdict vendredi. Il déclare Benjamin Mendy non-coupable de six viols et une agression sexuelle. Décision rendue à l'unanimité par le jury.

Cependant, le jury n'a pas réussi à statuer sur deux chefs d'accusations. L'un concerne le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et l'autre une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Un nouveau procès est donc prévu à partir du 26 juin 2023. Il doit durer deux à trois semaines.

L'audience a duré quatre mois. Le jury était composé de huit hommes et quatre femmes. Les délibérations ont démarré le 5 décembre mais les discussions ont dû être interrompues à plusieurs reprises. D'abord à cause de cas de Covid-19, puis pour une pause prévue dans le calendrier du procès et enfin pendant les fêtes de fin d'année.

Quelles sont les réactions après le verdict ?

Peu après l'annonce du verdict l'avocate de Benjamin Mendy s'est exprimée. "Il a hâte de laver son nom" pour pouvoir "commencer à reconstruire sa vie", dit-elle. Elle assure que son client est "ravi" d'avoir été acquitté "à l'unanimité" de la plupart des charges retenues contre lui. A l'énoncé de la décision, le joueur de Manchester City, âgé de 28 ans, a placé ses deux mains sur son visage.

The Guardian rapporte que l'inspectrice en cheffe Kate Tomlinson, de la police du Cheshire, a déclaré que la police continuerait à soutenir les témoins dans l'affaire. "Nous nous engageons à enquêter sur toutes les allégations de viol et d'agression sexuelle – peu importe depuis combien de temps elles ont eu lieu" , assure-t-elle.

Quelles étaient les accusations retenues contre Benjamin Mendy ?

Les faits dont est accusé Benjamin Mendy se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Le joueur est accusé par sept femmes de viols et d'agressions sexuelles lors de fêtes organisées à son domicile ou dans un appartement loué à Manchester. Des fêtes organisées parfois pendant les confinements, en plein épidémie de Covid-19.

Lors du procès, l'accusation a décrit Benjamin Mendy comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées". Le procureur de Chester, Timothy Kray, avait accusé l'international de football d'avoir attiré des jeunes femmes dans des situations "toxiques et dangereuses". Il parlait de "casting des jeunes femmes qui changeait sans cesse" avant de qualifier le footballeur de "violeur en série". "La célébrité est une très bonne couverture pour cacher le côté obscur de sa vie", a conclut le procureur Kray.

Quelle est la défense de Benjamin Mendy ?

L'accusé a démenti avoir été "un danger pour les femmes". Selon lui, tous les rapports sexuels étaient consentis. "Benjamin Mendy a déclaré à son procès qu'il était "normal" pour lui de coucher avec beaucoup de femmes différentes, parfois la même nuit et qu'elles avaient eu des relations sexuelles avec ses amis", rapporte The Guardian .

Les avocats de Benjamin Mendy et de son coaccusé, Louis Saha Matturie,lui aussi déclaré non-coupable, ont fait valoir que chaque allégation était "criblée d'incohérences et de défauts", selon la BBC .

Quel avenir pour Benjamin Mendy ?

Benjamin Mendy a été incarcéré fin août 2021. Après quatre mois en détention provisoire, il est libéré début janvier 2022 et est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Son club, Manchester City, a brièvement réagi à l'annonce du verdict. Il prend acte de la décision mais ne fera pas d'autres commentaires avant que toutes les affaires ne soient jugées. Son dernier match date du 15 août 2021. Il était arrivé dans le club britannique en 2017 après avoir été formé au Havre puis avoir joué à Marseille et Monaco.