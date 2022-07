Cinq questions sur l'entrée en bourse de Deezer, sept ans après une première tentative ratée

L'entreprise tricolore retente le coup. Sept ans après une première tentative ratée, la plateforme musicale Deezer entre en bourse mardi 5 juillet. Les conditions sont plus favorables aujourd'hui pour devenir une société cotée car "le streaming musical est vraiment établi", confie à l'AFP Jeronimo Folgueira, le directeur général de Deezer. Lancée en 2007, l'entreprise a tenté une première entrée en bourse en 2015, avant de faire machine arrière. La raison ? Des "conditions de marché" défavorables. Cette fois, Deezer met toutes les chances de son côté pour réussir son pari.

Pourquoi faire une deuxième tentative ?

Le dirigeant espagnol de l'entreprise assure que depuis cette première tentative d'entrée en bourse, "l'entreprise a changé, le marché a changé". Avant d'ajouter : "L'état dans lequel se trouve l'entreprise est aujourd'hui bien meilleur qu'il y a sept ans." "Le streaming représente presque deux tiers des revenus de la musique enregistrée, ce qui n'était pas le cas avant", ajoute celui qui est à la tête de la licorne française depuis juillet 2021. Selon lui, "c'est le bon moment pour franchir cette étape et devenir une société cotée".

Qui sont les alliés de Deezer dans cette opération ?

Mais cette fois, Deezer prend moins de risques. Pour réussir cette nouvelle tentative, les principaux actionnaires de la plateforme française vont lever des fonds via une autre société : le Spac I2PO. Cette "Special purpose compagny" a été créée et cotée en bourse dans le but de fusionner avec une entreprise, ici dans le secteur du streaming. Cela permet à Deezer d'entrer plus facilement en bourse, et à I2PO de faire une acquisition.

Ce véhicule d'investissement, fondé par la famille Pinault, l'homme d'affaires Matthieu Pigasse, et l'ancienne dirigeante de WarnerMedia, Iris Knobloch, a déjà permis à Deezer de récolter 143 millions d'euros. à l'acquisition, I2PO sera renommé Deezer.

Quelle somme Deezer souhaite collecter ?

La société espère récolter sur les marchés entre 135 et 400 millions d'euros. Et ce notamment grâce à son alliance les investisseurs de I2PO. "Ils nous apportent le soutien, l'expertise et le capital dont nous avons besoin pour exécuter notre stratégie", souligne Jeronimo Folgueira, alors que la valorisation de Deezer va atteindre 1,05 milliard d'euros.

Cette opération doit permettre d'accélérer la croissance de la plateforme musicale, actuellement numéro trois du marché, et dont l'ambition est de réaliser un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici trois ans.

Quelle est la stratégie de l’entreprise ?

La stratégie de Deezer, qui veut plus que doubler ses revenus d'ici 2025 , est de miser sur la musique, son univers et sa technologie, contrairement à son rival Spotify qui multiplie les lancements de podcasts ou Amazon qui fonce sur les livres audios. Car c'est bien là la raison d'être de cette licorne française, plébiscitée par près de 10 millions d'abonnés : creuser son sillon sur le marché de l'écoute de musique en ligne, qui représente aujourd'hui deux tiers des revenus de la musique enregistrée.

Et pour profiter de la croissance rapide du marché mondial du streaming, qui a gagné 26% d'utilisateurs en un an (au second semestre 2021), Deezer compte s'allier avec des acteurs déjà implantés. Son objectif : croître en s'appuyant sur des bases de client qui existent déjà. "Nous avons un produit extrêmement compétitif et, avec la bonne distribution, nous savons que nous pouvons conquérir des parts de marché et rivaliser avec les grands acteurs", explique Jeronimo Folgueira.

Dans quels pays l'entreprise tricolore cherche-t-elle à briller ?

Deezer se donne pour objectif de poursuivre son internationalisation grâce à des partenariats menés avec des opérateurs médias ou télécom étrangers. "Il est bien plus avantageux pour nous de concentrer nos ressources" sur "les cinq à dix marchés" qui comptent dans le secteur comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, ou encore les Pays-Bas, explique le patron de Deezer Jeronimo Folgueira.

Un succès espéré, sept ans après un premier échec pour cause de conditions de marché jugées peu favorables à l'époque, au moment où Apple lançait aux Etats-Unis son service Apple Music.