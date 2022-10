Cinq questions sur l'épidémie de bronchiolite qui touche désormais 12 régions françaises

C'est la maladie saisonnière que les parents redoutent. L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés et les conduit parfois à l'hôpital, s'est désormais étendue à presque toute la France métropolitaine, ont détaillé mercredi les autorités sanitaires. Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle peut, dans certains cas, nécessiter un passage aux urgences, voir une hospitalisation.

Quelles régions sont en "phase épidémique" ?

Selon le dernier avis de Santé publique France publié ce mercredi, l'épidémie de bronchiolite touche désormais douze régions françaises. C'est huit de plus que la semaine précédente. Avec ces deniers jours, "un passage en phase épidémique dans huit nouvelles régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Guyane, Normandie et Pays de la Loire", résume Santé publique France. Désormais, seules la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont épargnées.

Publicité

En Outre-mer, seule la Guyane est touchée par l'épidémie, mais Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique sont en phase pré-épidémique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Combien d'enfants sont actuellement hospitalisés ?

Au total, 2.959 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 10 au 16 octobre, soit une hausse de 44% par rapport à la semaine précédente. Près d'un millier (973) ont finalement été hospitalisés, contre 659 la semaine du 3 octobre. Un nombre plus élevé que d'habitude à cette période.

L'épidémie est-elle plus précoce que d'habitude ?

Les chiffres actuels sont semblables à ceux observés l'année dernière, qui était une année particulière car marquée par la fin des confinements liés à l'épidémie de Covid. Si l'on remonte plus loin dans le temps, l'épidémie est plus précoce cette année que d'habitude. Généralement, les premiers cas se déclarent fin octobre, avec un pic atteint fin décembre et une fin d'épidémie fin mars.

Y a-t-il un risque de pression sur les hôpitaux ?

Selon les données de Santé publique France, la bronchiolite représente 30% des hospitalisations des enfants de moins de deux ans. Un nombre important qui fait craindre un "impact sur les services de pédiatrie", assure l'organisme. L'année dernière, l'épidémie était déjà arrivée avec un mois d'avance et avait déjà mis les services de pédiatrie en difficulté, mais la situation semble s'aggraver cette année.

En Ile-de-France, par exemple, la réanimation pédiatrique est débordée, déplore le professeur Stéphane Dauger chef du service de médecine intensive à l'hôpital Rober Debré à Paris : "On est débordés pour la première année à ce point-là, en raison du manque de personnel infirmier." "Nous avons une épidémie de bronchiolite qui vient rendre les soins extrêmement difficiles avec même des transferts en région depuis quelques semaines", ajoute-t-il.

Est-il possible de freiner l'épidémie ?

Pour le moment, Santé publique France reste encore très prudente sur l'évolution de l'épidémie, mais recommande aux parents (et leurs enfants) d'appliquer les gestes barrières au maximum, du lavage des mains au port du masque. Des réflexes qui permettent, comme pour chaque virus, de mettre un frein à la hausse des contaminations.