Cinq questions sur la carte Vitale dématérialisée, expérimentée dans huit départements

La version dématérialisée de la carte Vitale arrive sur nos smartphones. L’Assurance-maladie lance cet été une expérimentation dans huit départements (Rhône, les Alpes-Maritimes, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, la Sarthe, la Seine-Maritime, le Bas-Rhin et la Saône-et-Loire) avant un déploiement partout en France. Peu importe si vous êtes affiliés au régime général, à la MSA ou à la MGEN, les fonctions sont identiques. Il n’y a rien d’obligatoire, la carte physique continuera d’exister. Explications.

Comment ça marche ?

Rien de plus simple pour l’installer. Pour activer votre profil, il vous faut votre carte vitale physique (ou le numéro de sécurité sociale) et une pièce d’identité que vous pouvez scanner avec l’application (opportunément appelée "Carte vitale"). Votre carte dématérialisée ne sera pas disponible tout de suite, il faut attendre une vérification et une validation des services de l’Assurance-maladie.

Qui peut en bénéficier ?

Les critères sont peu restrictifs. Il faut avoir au minimum 16 ans, ne pas être sous tutelle, déjà posséder une carte Vitale physique et disposer d’un portable permettant de télécharger l’application.

Quel intérêt ?

Avec l’application, vous pourrez consulter vos dernières dépenses de soins réalisées. Les reçus se téléchargent automatiquement en ouvrant l’application Carte Vitale, jusqu’à 7 jours après la consultation. "Passé ce délai, ils deviennent inaccessibles. Une fois téléchargés, les reçus sont consultables sans limite", précise l’Assurance-maladie. Elle permet aussi le remboursement des soins et peut être utilisée lors d’une prise en charge en cas d’hospitalisation.

L’application permet aussi d’accéder aux services et aux fonctionnalités de l’Assurance Maladie, comme "la facturation Sesam Vitale, l’accès aux téléservices intégrés de l’Assurance-maladie obligatoire (AMO) et, pour les pharmaciens, au dossier pharmaceutique". En revanche, aucune information médicale ne sera renseignée sur cette carte.

Comment l’utiliser chez le médecin ?

Vous pouvez utiliser votre carte chez le médecin et à la pharmacie. Le temps du déploiement, gardez toujours votre carte avec vous. Les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, doivent s’équiper d’un appareil permettant de lire ces cartes numériques. Soit un lecteur de QR code, pour flasher l’écran de votre téléphone, ou un lecteur compatible NFC "sur lequel l’utilisateur de l’application carte Vitale posera son smartphone (comme lors d’un paiement sans contact)", précise le site de l’Assurance-maladie . Une feuille de soins électroniques sera ensuite générée.

Quand sera-t-elle déployée dans toute France ?

L’application sera progressivement déployée dans les autres départements à partir de 2024, selon le site spécialisé Frandroid . Il n’y aura plus besoin de mettre à jour sa carte Vitale, cela sera automatique. Il est déjà possible de mettre sa carte d’identité sur son téléphone, avec l’application France identité (mais il y a quelques conditions ), ce sera bientôt le cas pour le permis de conduire . Au printemps, Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, avait également émis le souhait d’une "fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité dans une seule et même carte sécurisée, comme c’est le cas en Belgique, au Portugal, en Suède".