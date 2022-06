Cinq questions sur la fin de la vente des voitures thermiques et hybrides d'ici 2035

C'est un paquet de mesures qui agite le Parlement européen depuis mardi, et qui a débouché ce mercredi sur un vote favorable : le Parlement européen a voté en faveur d'une interdiction de toute voiture autre qu'électrique sur le marché du neuf à partir de 2035. De quoi parle-t-on exactement et quels sont les enjeux ?

De quoi est-il question ?

Le Parlement européen est amené à se prononcer sur une feuille de route proposée en juillet 2021 par la Commission européenne. Objectif : réduire, d'ici 2030, de 55% les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, par rapport aux émissions de 1990. Et, au-delà, atteindre la neutralité carbone en 2050.

Ce paquet de mesures (dont huit sur quatorze étaient examinées mercredi) contient par exemple l'élargissement du marché du carbone européen au transport routier et au chauffage résidentiel. Le "paquet climat" incluait aussi la mise en place d'une "taxe carbone aux frontières" pour les importations dans l'UE de secteurs polluants comme le ciment, l'engrais ou l'électricité entre autres. Il est aussi question de la fin des quotas gratuits d'émissions pour les industriels européens. Ces mesures-là ont été retoquées par les députés verts et de gauche, qui les estimaient pas assez ambitieuses.

Et parmi les autres mesures de cet ensemble de textes, sur lesquels le Parlement ne s'est pas exprimé à l'heure où nous écrivons ces lignes, on trouve donc aussi la fin des voitures à moteur thermique neuves à partir de 2035.

Comment pourrait-on rouler en 2035 ?

Cette mesure, si elle est votée, ne concerne pas les voitures en circulation, mais la vente de voitures neuves. La proposition vise à réduire à zéro les émissions des automobiles particulières et camionnettes neuves à compter de 2035. Autrement dit, cela reviendrait à supprimer du marché non seulement toutes les automobiles à moteur thermique (essence et diesel), mais aussi les hybrides, qui consomment de l'essence. Ni la circulation des automobiles, ni le marché de l'occasion, ne sont concernées par cette mesure, qui permettrait donc de renouveler le parc automobile progressivement.

Qui est pour, qui est contre ?

Si les députés écologistes mais aussi le groupe Renew (qui inclut les eurodéputés de la République en Marche) sont favorables à cette mesure, ce n'est pas le cas du groupe PPE, majoritaire au Parlement, qui représente la droite pro-européenne. Ceux-ci demandaient que la réduction des émissions ne soit "que" de 90%, et pas totale. Ce qui permettrait notamment de maintenir les voitures hybrides dans le matché.

"C'est incompatible avec l'accord de Paris", répond le député européen Pascal Canfin, selon qui dans ces conditions il sera impossible d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Celui-ci prédisait un vote très serré et dénonçait le lobbying des industriels auprès des députés de droite.

Quelles sont les étapes du projet ?

Comme toujours dans le droit européen, une fois le texte adopté par le Parlement, il faudra qu'il soit transposé dans le droit national de chacun des pays membres. Cette adoption pourrait prendre du retard étant donné que d'autres mesures du paquet climat ont été retoquées et vont devoir repasser en commissions parlementaires avant de revenir devant l'hémicycle.

Mais l'adoption du tout électrique pourrait aller plus vite et anticiper les délais fixés par la loi : plusieurs constructeurs, dont Renault, Volvo ou le groupement Stellantis qui réunit PSA, Fiat et Chrysler, ont déjà formulé leur engagement à ne plus produire de véhicules thermiques d'ici à 2030.

La France est-elle prête ?

En France, la vente de véhicules électriques a mis un coup d'accélérateur : un peu plus de 572 000 voitures électriques sont en circulation en 2022. Il y a quatre ans, c'était moins de 200 000. Et en 2021, les immatriculations de voitures électriques ont représenté 9,8% des nouvelles immatriculations. Le gouvernement s'était fixé comme objectif de passer la barre du million de véhicules électriques et hybrides en circulation en 2022, un objectif en passe d'être atteint.

Reste à rattraper le retard sur le déploiement des bornes de recharge sur la voie publique : il y en a aujourd'hui moins de 60 000. Il faut multiplier leur nombre par deux à l'horizon 2025, et encore par deux d'ici à 2030.

L'autre enjeu, c'est le coût : en Europe, l'écart de prix moyen entre une voiture électrique et une voiture thermique était encore de 45% l'année dernière, selon l'Agence internationale de l'énergie. La progression actuelle record des voitures électriques risque d'être entravée par la crise de production qui touche le marché automobile classique depuis un an et demi : problèmes d'approvisionnement de composants, délais de livraison, hausse des prix… la motivation des automobilistes pour passer à l'électrique est mise à rude épreuve.