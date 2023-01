Cinq questions sur la vente de livres en braille au prix des livres traditionnels

À l’occasion de la journée mondiale du braille ce mercredi, le Centre de transcription et d’édition en braille (CTEB) a annoncé que son catalogue de livres en braille serait désormais disponible au prix des livres classiques. "Le 4 janvier 2023, après quarante ans d'attente, le prix unique du livre (loi Lang de 1981) dont l'édition classique bénéficiait, sera appliqué aux livres en braille de notre catalogue", se félicite dans un communiqué le CTEB, qui joue à la fois les rôles de transcription, d’édition et d’impression. "Si votre livre coûte 10 euros en librairie pour les voyants, son adaptation en braille coûtera aussi 10 euros, quel que soit le nombre de volumes", explique Denis Guérin, qui travaille au CTEB.

Quelle était la situation jusqu’à présent ?

Alors que dans l’édition classique, le prix d’un livre est dit "unique", c’est-à-dire qu’il est le même quelle que soit la librairie où il est vendu, les ouvrages dits "adaptés", c’est-à-dire transcrits en braille, n’étaient pas concernés par cette mesure, en vigueur depuis une loi portée par Jack Lang en 1981.

Pour l’instant, le CTEB vendait ses livres aux particuliers entre 60 et 122 euros : à partir de ce mercredi, le prix passe de 11 à 30 euros. Pour les professionnels (comme les bibliothèques ou les entreprises), des tarifs plus élevés peuvent continuer à être pratiqués, jusqu’à 250 euros.

Combien de personnes peuvent y accéder ?

Selon la Fédération des aveugles de France, il y a entre 1,7 million et 2 millions de personnes déficientes visuelles en France actuellement. Mais seulement 15% d’entre elles, soit entre 255 000 et 300 000 personnes, savent lire le braille.

Pour les autres, les livres audio sont souvent une solution. Mais "l’accès à la lecture en braille permet aux aveugles et malvoyants qui le pratiquent d'avoir un accès direct (au livre) contrairement à de la lecture audio où on a le prisme de quelqu'un qui lit un ouvrage", explique Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France, qui se félicite de cette mesure concernant les livres en braille. "C'est la fin d'une injustice, d'une forme de discrimination économique. La citoyenneté passe par l'accès à la lecture."

Quels livres sont concernés ?

C’est le catalogue des livres édités par le CTEB - qui n’est pas le seul éditeur de livres en braille - qui bascule à ce prix. Cela concerne donc un peu plus de 2000 livres, et donc une infime partie des livres "classiques". En France, autour de 100 000 livres sont publiés chaque année… et seulement 3% sont transcrits en braille.

Mais le catalogue comprend à la fois des nouveautés (on y trouve par exemple le dernier Virginie Despentes, "Cher Connard" ou le prix Renaudot de cette année, "Performance" de Simon Liberati) et des classiques, de "Don Quichotte" à "L’Odyssée" d’Homère. Le catalogue est également complété par des albums et des livres dédiés à la jeunesse.

Pourquoi était-ce si cher ?

Parce que fabriquer un livre en braille est très coûteux : selon le CTEB, le prix de revient d’un livre édité en braille est entre 600 et 800 euros, selon Denis Guérin : "Ce sont des machines spéciales, des compétences spéciales, c’est un papier spécial, des ressources plus difficiles. C’est très difficile à vendre à un prix correct pour des lecteurs lambda".

Cela englobe le travail des transcripteurs, chargés de transformer le livre "classique" en alphabet braille, le fonctionnement des machines qui impriment les livres, et un papier spécifique, plus épais que le papier habituel.

La mesure est-elle pérenne ?

Non, en tout cas pour le moment. Pour compenser l’énorme différence entre le prix de fabrication et le prix de vente, le CTEB doit réaliser des investissements colossaux, et est certain de vendre à perte.

Résultat : selon l’institution, cette mesure de baisse des prix n’est financée que pour un an, deux tout au plus. "Il faudra rapidement trouver des aides pour pouvoir continuer", explique Adeline Coursant, directrice du centre d’édition, qui espère que de nouveaux financements permettront de pérenniser cette mesure qui, selon elle, "rend enfin justice aux aveugles".