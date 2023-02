Cinq questions sur le "ballon espion" chinois qui survole les États-Unis

C’est un épisode qu’on croirait sorti d’un film d’espionnage, et qui illustre encore un peu plus les tensions entre les États-Unis et la Chine. Le Pentagone a annoncé avoir repéré depuis quelques jours un "ballon espion" présumé chinois, sorte de gros dirigeable sphérique blanc, à très haute altitude au-dessus du territoire américain. Pékin a réagi en déclarant qu'une "vérification" était "en cours", assurant avoir "toujours strictement respecté le droit international", alors que le Canada évoquait "un deuxième incident potentiel".

Quand ce ballon a-t-il été repéré ?

Ce ballon, d'une taille qui équivaudrait à celle de trois bus, selon les médias américains, est entré dans l’espace aérien des États-Unis il y a environ deux jours. Il "vole actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial. Il ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol", explique le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. Des avions de chasse se sont approchés près de l’engin pour l’observer, au-dessus du Montana. Ce n’est pas la première fois qu’un ballon de ce type survole l’espace aérien américain, selon Washington.

À quoi peut servir ce ballon ?

"Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance", a déclaré le haut responsable de la Défense américain. Interrogé par CNN , le colonel de l'US Air Force Cedric Leighton avance que ce ballon doit permettre à la Chine "d'obtenir des renseignements d'origine électromagnétique". "En d'autres termes, il pourrait surveiller notre trafic de téléphonie mobile, notre trafic radio, examiner les réseaux de commandement et de contrôle du gouvernement", ajoute le colonel. Par exemple, le Montana, survolé par l’engin, dispose de sites sensibles, avec des bases aériennes et des silos de missiles stratégiques. "Nous avons des bases de missiles balistiques dans le Montana, le Dakota du Nord, le Wyoming. C'est le genre de chose qu'il pourrait examiner".

Selon Cedric Leighton, l'engin "examine aussi probablement les bases de bombardier stratégique que nous avons dans le Dakota, c'est donc quelque chose qui leur donne l'occasion d'augmenter peut-être leur couverture satellite et certainement un système qui pourrait collecter beaucoup de données".

L'utilisation de ballons comme pour espionner date de la guerre froide. Les États-Unis en ont utilisé des centaines pour surveiller leurs adversaires rappelle à CNN Peter Layton , membre du Griffith Asia Institute en Australie et ancien officier de la Royal Australian Air Force. Pour Blake Herzinger, expert en politique de défense indo-pacifique à l'American Enterprise Institute interrogé par le média américain, les ballons

"ont une signature très faible et des émissions faibles à nulles, si difficiles à détecter avec la technologie traditionnelle de connaissance de la situation ou de surveillance".

Comment réagissent les États-Unis ?

Le Pentagone a annoncé suivre la trajectoire du ballon. Le président Joe Biden et l’armée américaine ont envisagé dans un premier temps de tirer sur le ballon pour l’abattre, au-dessus de l’État du Montana. Ils se sont finalement ravisés car l'opération présentait trop de risques. Les morceaux du ballon pourraient en effet retomber à terre. "Nous avons considéré qu'il était suffisamment gros pour que les débris provoquent des dégâts", affirme un haut responsable américain de la Défense.

Que répond la Chine, accusée par les Américains ?

Le gouvernement chinois a réagi quelques heures après l’annonce du Pentagone, assurant vérifier les informations américaines. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, juge qu'"émettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n'aide pas à une résolution appropriée du dossier". "Nous espérons que les deux parties puissent gérer ce dossier avec sang-froid et prudence", poursuit la porte-parole. "En tant que pays responsable, la Chine a toujours strictement respecté le droit international et n'a aucune intention de violer le territoire et l'espace aérien d'un État souverain."

Ce ballon peut-il créer des tensions diplomatiques ?

Cette intrusion ravive les tensions entre Washington et Pékin, les deux premières puissances économiques mondiales. Elle intervient deux jours avant la visite prévue du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine. Il doit être à Pékin dimanche et lundi. Des voix, à l'image du sénateur républicain Tom Cotton, s’élèvent pour demander à Anthony Blinken d’annuler sa visite. Parmi les raisons de ce voyage : tenter d'apaiser les tensions avec le géant asiatique. L’un des sujets sensibles qui devrait être sur la table sera le cas de Taïwan. La Chine revendique l’île comme faisant partie intégrante de son territoire.