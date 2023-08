Cinq questions sur le coup d'État en cours au Gabon

Ce pourrait être le huitième renversement successif du pouvoir en place en Afrique de l'Ouest en trois ans seulement : alors que le scrutin présidentiel vient de s'achever, avec l'annonce de la victoire d'Ali Bongo, le Gabon se retrouve secoué par une tentative de coup d'État militaire. Mais dans une situation assez différente de celle de ses voisins, comme le Niger et les pays du Sahel, où la menace des combattants islamistes a fragilisé des gouvernements élus démocratiquement.

Que s'est-il passé cette nuit ?

Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé tôt mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir, quelques minutes seulement après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle pour un troisième mandat. Apparaissant sur la chaîne de télévision Gabon 24, les officiers ont dit représenter toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Ils ont déclaré que le résultat du scrutin était annulé, que toutes les frontières étaient fermées jusqu'à nouvel ordre et que les institutions de l'État étaient dissoutes. Des coups de feu ont été entendus mercredi à Libreville, la capitale du Gabon, selon un journaliste de Reuters, peu après l'intervention télévisée.

"Aujourd'hui, le pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale", ont annoncé des officiers. "Au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place.", ont-ils ajouté.

Quel est le sort d'Ali Bongo ?

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba est "en résidence surveillée" entouré de sa famille et de ses médecins et l'un de ses fils a été arrêté, notamment pour "haute trahison", ont annoncé mercredi les militaires auteurs d'un coup d'Etat dans la matinée.

"Le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins", selon un communiqué lu à la télévision d'Etat par les militaires du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI).

Quel était le résultat de la présidentielle ?

Ali Bongo, fils d'Omar Bongo qui avait régné de 1967 à sa mort en 2009, tentait d'obtenir un troisième mandat. Le Centre gabonais des élections avait annoncé sa victoire ce mercredi matin, avec 64,27 % des voix (contre 30,77 % pour son principal adversaire, qui dénonçait dès samedi des "fraudes orchestrées par le camp Bongo").

Depuis son arrivée au pouvoir sur les pas de son père, Ali Bongo, 64 ans, a souvent dû lutter pour asseoir son pouvoir, alors que sa dynastie contrôle le pays depuis 55 ans. Depuis un accident vasculaire cérébral en Arabie saoudite en 2018, ses adversaires remettent régulièrement en question ses capacités à diriger le Gabon, tandis qu'il a traqué de son côté les "traîtres" et "profiteurs" au sommet de l'État.

Quelle est la réaction de la France ?

Pays producteur de pétrole, le Gabon est un État stratégique pour beaucoup de partenaires internationaux, qui observent donc avec attention ce qui s'y passe actuellement. Pour la France, TotalEnergies est présent au Gabon depuis plus de 80 ans, avec 350 salariés sur place : dans un communiqué, le groupe pétrolier dit vouloir "assurer la sécurité de ses employés et de ses opérations" sur place.

De son côté, Emmanuel Macron s'était rendu en mars au Gabon pour un sommet sur la protection des forêts tropicales, et avait dîné avec Ali Bongo, suscitant les critiques de l'opposition qui y voyaient un "adoubement" du dirigeant controversé. "La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon", a annoncé à la mi-journée le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Plus tôt dans la matinée, la Première ministre Elisabeth Borne avait assuré que la France suivait "avec la plus grande attention" la situation dans le pays.

L'ambassade de France au Gabon recommande aux ressortissants français de "rester à domicile" et "d'observer la plus grande vigilance".

Un numéro d'urgence a également été mis en place pour les ressortissants français : le +33 1 43 17 51 00. À l'heure actuelle, les frontières gabonaises sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais les connexions internet ont été rétablies dans la matinée.

Comment réagit la communauté internationale ?

La Chine a également exprimé son inquiétude : un porte-parole de la diplomatie chinoise a ainsi assuré que le pays "suivait de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt fondamental du peuple gabonais", tout en demandant à ce que la "sécurité" du président Bongo soit "garantie".