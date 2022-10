Cinq questions sur le délit de "chasse en état d'ivresse", envisagé par le gouvernement

Ces dernières semaines, des accidents de chasse ont a fait la Une des médias quasiment tous les jours. Encore dimanche, un chasseur de 72 ans a reçu une balle dans la jambe lors d'une battue en Moselle, rapporte France Bleu Lorraine Nord . Pour améliorer la sécurité lors de la chasse, un rapport sénatorial a été remis il y a quelques semaines au gouvernement, qui doit désormais présenter son nouveau plan. La secrétaire d'État à l'Écologie, Bérangère Couillard, doit en présenter les grandes lignes lors d'un déplacement dans la Marne, ce mardi après-midi.

Parmi les pistes envisagées figurent la formation aux gestes de premier secours, tirer uniquement quand le gibier est dans un angle de 30 degrés en face du chasseur, mieux informer les promeneurs grâce à des applications, mais aussi instaurer un délit d'alcoolémie. Voici ce qu'il faut savoir sur cette proposition.

Que prévoit le gouvernement ?

Le gouvernement envisage de créer un délit d'alcoolémie, a révélé samedi Le Parisien . Il souhaite que les chasseurs soient soumis aux mêmes règles que les automobilistes, c'est-à-dire qu'ils ne devront pas avoir plus de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang pendant leur partie de chasse. Le rapport sénatorial allait plus loin, en proposant "l'interdiction de l'alcool", a rappelé mardi matin sur France Inter le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet.

Le gouvernement n'a pas encore précisé qui sera chargé des contrôles ni le montant de l'amende en cas de contrôle positif. "C'est une mesure importante et nous espérons qu'il y aura autant de contrôles et de manière aussi indépendante qu'il y en a pour les conducteurs automobiles", a réagi Muriel Arnal, la présidente de One Voice, l'association de défense des animaux, auprès de franceinfo.

Quelle est la règle aujourd'hui ?

Il n'y actuellement pas de limite de taux d'alcoolémie, il n'existe pas d'infraction spécifique de "chasse en état d'ivresse" dans le Code pénal, comme c'est le cas pour la conduite en état d'ivresse. En revanche, l'alcoolisation peut être une circonstance aggravante en cas de poursuites après un accident.

Quel calendrier ?

Plusieurs points du plan vont être négociés jusqu'aux vacances de Noël et des mesures seront édictées en fin d'année ou en début d'année prochaine, selon les informations de franceinfo .

Combien d'accidents de chasse à cause de l'alcool ?

D'après l'Office français de la biodiversité, 428 personnes ont été tuées dans des accidents de chasse depuis vingt ans. La tendance générale est à la baisse. D'après le rapport du Sénat, l'alcool est à l'origine de 9% des accidents de chasse.

Qu'en disent les chasseurs ?

Les chasseurs dénoncent un "acharnement" et une "caricature". Considérer l'alcool comme fréquent pendant la chasse et proposer de l'interdire totalement, "c'était le retour du sketch des Inconnus sur la galinette cendrée", a estimé le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), Thierry Coste, sur franceinfo .

Mais le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, s'est dit favorable "aux contrôles quand on sera en pratique de chasse". Il a toutefois assuré sur franceinfo que les chasseurs "s'autorégulent" et qu'il "y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'alcool chez nous, ou très peu, ou de façon exceptionnelle". "Maintenant, pour sortir de l'hystérie de certains ténors de l'extrême gauche qui veulent nous faire la peau en permanence, il faut mettre un test d'alcoolémie, aucun problème", a-t-il ajouté. Il s'est dit ouvert à l'instauration d'un test sur le même modèle que pour les automobilistes : "On estime qu'on peut encore conduire une voiture quand on a bu au maximum deux verres, donc c'est qu'on doit pouvoir tenir une arme", estime-t-il.