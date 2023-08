Cinq questions sur le doublement de la franchise médicale que le gouvernement veut mettre en oeuvre

Le ministre des comptes publics, Olivier Cazenave, a confirmé vendredi sur France 2 la volonté du gouvernement d'augmenter de 50 centimes le montant de la franchise médicale pour les patients pour le porter à un euro. La Première ministre avait déjà affirmé que le doublement de la franchise médicale "faisait partie des pistes sur la table". Une piste qui pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l’accès aux soins des Français. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce doublement.

La franchise médicale, c'est quoi ?

Instaurée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il s'agit de la part payée par le patient sur chaque acte médical (séance de kiné, infirmier...), chaque transport sanitaire (à hauteur de 2 euros) et sur chaque boite de médicaments (à hauteur, notamment, de 50 centimes par boite), soit le fameux "reste à charge" pour chaque assuré. Le montant total de cette franchise est toutefois plafonné à 50 euros par an et par patient.

Publicité

Que veut faire le gouvernement ?

Le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave a annoncé que "la piste à l'étude" pour la hausse des franchises médicales était d'augmenter de 50 centimes ce reste à charge, autrement dit de doubler cette franchise, la portant par exemple à 1 euro par boîte de médicaments. Ce relèvement pourrait aussi concerner la participation forfaitaire qui s’applique chez le médecin qui passerait de 1 à 2 euros, ou même s'appliquer pour les actes comme les radios et les analyses. Il envisagerait aussi d’étendre la franchise aux dispositifs médicaux tels que les pansements ou béquilles, jusqu’alors exemptés. Enfin, un possible doublement des plafonds annuels serait à l’étude.

Lire aussi : Impôts, franchises médicales, Darmanin : ce qu’il faut retenir de l’interview d’Elisabeth Borne

Qui sera concerné ?

Tous les assurés seront concernés, exceptés certains patients exonérés, notamment les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou les assurés déclarés en maladie chronique ou ALD (affection longue durée), qui représentent quelques 20 millions d’assurés, selon l’Assurance Maladie . Cette mesure ne concernera pas non plus les catégories qui ne sont de toute façon pas prises en compte, dès le départ, par cette franchise : soins sur des mineurs, sur des femmes enceintes, et elle ne s'applique pas non plus aux transports d’urgence (Samu), aux médicaments et actes délivrés à l’hôpital.

Quelles recettes ce doublement va-t-il engendrer ?

Après les soins dentaires ou les arrêts maladies, ce nouveau train de propositions sur les remboursements médicaux est une piste de plus envisagée, depuis le printemps, pour des économies budgétaires : selon le gouvernement, le gain potentiel s’élève ici à plusieurs centaines de millions d’euros, jusqu’à 1,5 milliard en cas de relèvement des plafonds.

D’après Elisabeth Borne, "la France consomme plus de médicaments" que ses voisins, tandis que le ministre de l’économie Bruno Le Maire, qui évoquait aussi une " dérive des dépenses en médicaments " estimait déjà en juin que la "quasi-gratuité" des médicaments peut conduire à "déresponsabiliser le patient". Les dépenses pour boites de médicaments ont par exemple augmenté de 4% entre 2021 et 2022, contrairement au montant de la franchise depuis sa création.

"Ce qu'on souhaite c'est garantir le financement de la Sécurité sociale" et, "effectivement, on cherche à faire des économies", a confirmé Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics , interrogé ce vendredi sur France 2 : "Depuis 2017, on a augmenté l'accès à la santé, aux lunettes, aux prothèses audio, aux soins dentaire, on continue à financer une santé accessible à tous, mais on doit aussi, en responsabilité, trouver parfois de nouvelles sources de financement pour garantir notre modèle", a fait valoir le ministre.

Quelles sont les réactions des professionnels de la santé ?

Cette piste comporte d’abord un risque politique, avec des mesures qui s’annoncent très impopulaires, et dont l'annonce a déjà provoqué la colère de plusieurs syndicats. Pour la CGT, "de telles augmentations contreviennent au principe même de la Sécurité sociale", quand "tous ceux qui sont à peine au-dessus des seuils", déjà frappés par l’inflation, risquent de "renoncer aux soins", avertit le syndicat. "Je suis choqué de telles pistes en pleines vacances, sans aucune concertation, qui ciblent directement les malades", a réagi le président de France Assos Santé, Gérard Raymond.

"Dans ces choix très politiques (...) on voit bien que ce n'est pas la santé publique qui compte", a abondé la présidente du syndicat de médecins MG France, Agnès Giannotti, tandis que Luc Duquesnel, président de la branche "généralistes" de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) voit dans ces propositions "un coup de canif dans ce contrat social, de ce qu'est notre sécurité sociale" : "on comprend bien que pour ce gouvernement, notre système de santé n'est pas une priorité. La seule priorité, c'est le déficit budgétaire"

Ensuite, l’application pratique de ce doublement de franchise entraine une équation difficile à réaliser : augmenter le reste à charge pour une grande partie des actes ou des médicaments, sans toucher au plafond forfaitaire de 50 euros annuel par patient.