Cinq questions sur le nouveau procès Weinstein qui s'ouvre lundi à Los Angeles

Cinq ans tout juste après les premières révélations contre Harvey Weinstein, l’ancien producteur de cinéma se retrouve devant le tribunal, une nouvelle fois accusé de viols et d'agression sexuelles, par cinq femmes. Il s’agit du second procès pour l’ex magnat d’Hollywood, âgé de 70 ans. Après celui de New-York en 2020, un procès s’ouvre lundi à Los Angeles. Les faits se seraient déroulés dans des hôtels entre 2004 et 2013. Les enquêtes du New-Yorker et du New-York-Times en 2017 avait lancé le mouvement MeToo et précipité la chute d’Harvey Weinstein.

Quelle peine a été prononcée à New York en 2020 ?

Le 11 mars 2020, à l'issue de son procès à New York, le producteur de "Pulp Fiction" a été condamné à 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viols. Celui qui porte le matricule 20B0584 vit dans une prison de haute sécurité dans le nord de l'Etat de New-York. Il a été extradé il y a quelques semaines en Californie pour son procès, placé dans une cellule de la prison des Twin Towers, à l'écart des autres détenus.

Quelles sont les accusations ?

Celui qui fut le producteur tout-puissant d’Hollywood comparaît pour les mêmes chefs d’accusations qu’à New York : viols et agressions sexuelles. Dans ce procès, Weinstein fait face à 11 chefs d'accusation de viols et d'agressions sexuelles concernant les cinq victimes présumées. Rappelons, qu'au total, près de 90 femmes accusent Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles, ou de viols, come Gwyneth Paltrow, Judith Godrèche, Angelina Jolie, Asia Argento.

Lors des auditions préliminaires, Harvey Weinstein était apparu avec un déambulateur, les cheveux hirsutes, l'air hagard et délabré. S'il est reconnu coupable, Weinstein risque jusqu'à 140 ans derrière les barreaux. Il purge déjà une peine de 23 ans de prison, après le procès à New-York.

Comment va se dérouler le procès ?

Harvey Weinstein sera présent à son procès. La sélection du jury devrait prendre deux semaines. Les premières plaidoiries commenceront autour du 24 octobre, précise le New-York Times . En tout, le procès devrait durer deux mois, jusqu’au 9 décembre. En plus des cinq plaignantes, quatre autres femmes sont invitées à témoigner.

Ce procès sera très suivi aux Etats-Unis. Comme le rappelle le New-York Times, "si Harvey Weinstein est acquitté par le système judiciaire de la ville natale d'Hollywood, cela pourrait avoir un effet dissuasif, s'inquiètent certains partisans de #MeToo. Les tribunaux de Los Angeles ont la réputation d'être indulgents avec les poids-lourds du show-business".

Qui sont les accusatrices ?

Parmi les cinq femmes accusant Harvey Weinstein d’agressions sexuelles, une seule n’est pas anonyme. L’actrice et mannequin Lauren Young avait déjà témoigné en 2020 lors du procès à New York. Elle avait raconté le viol qu'elle dit avoir subi dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel de Beverly Hills en 2013. Harvey Weinstein l’avait déshabillé en baissant sa robe, touché ses seins, tout en se masturbant, selon le récit de Lauren Young. "Une fois nu, il l'a empêchée de s'enfuir en la poussant contre le comptoir de la salle de bain et en lui bloquant l'accès à la porte", rapporte l’agence de presse AP , présent au procès en 2020. Au départ, Lauren Young avait simplement invité celui qui était producteur dans sa chambre d’hôtel "pour resauter et présenter ses idées", avait-elle déclaré à la barre. Les quatre autres accusatrices sont anonymes.

D’autres procédures sont-elles en cours ?

Oui, le parquet britannique a autorisé début juin des poursuites contre le producteur de cinéma. Il va être inculpé au Royaume-Uni pour agressions sexuelles. Dans un communiqué, le Crown Prosecution Service (CPS) précisait avoir "autorisé la Metropolitan Police à poursuivre Harvey Weinstein pour deux chefs d’accusation concernant des agressions sexuelles sur une femme en août 1996".

Après un premier rejet, la plus haute cour de l'Etat de New York a autorisé l'ancien magnat du cinéma américain, Harvey Weinstein, à interjeter appel de sa condamnation en 2020 pour viol et agression sexuelle. Après les plaidoiries des avocats de la défense et des procureurs, le tribunal sera face à deux choix : de maintenir la condamnation ou ordonner la tenue d'un nouveau procès. Sa première demande d’appel avait été rejetée. Selon la défense, le jury du procès aurait pu être influencé par l'audition de femmes qui ne faisaient pas partie du dossier d'accusation.

Ce procès en Californie coïncide avec l’avant-première d’un film "She Said" , retraçant l’enquête des deux journalistes du New York Times, lors d’un festival de cinéma new-yorkais. D’après le New-York Times, Universal Pictures devrait dépenser au moins 25 millions de dollars pour promouvoir la sortie nationale du film.