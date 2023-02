Cinq questions sur les essais prometteurs qui font espérer l'arrivée d'une pilule contraceptive masculine

Une pilule contraceptive masculine à prendre "à la demande" avant chaque rapport sexuel. Une révolution est peut-être en marche dans le domaine des contraceptifs masculins même si, en la matière, on a appris à se méfier des annonces sans lendemain. Des travaux de chercheurs américains de l’université Cornell d’Ithaca, à New York, publiés dans la revue Nature Communications , assurent qu'une molécule est parvenue "à réduire la fertilité masculine rapidement et provisoirement chez des souris". Une contraception à la demande, où l'homme prendrait une pilule contraceptive uniquement au besoin. Le tout sans hormone. On fait le point sur cette annonce prometteuse en cinq questions.

En quoi consiste cette technique contraceptive ?

Les chercheurs qui ont mené ces travaux ont utilisé un inhibiteur pour bloquer une enzyme, l'adénylate cyclase soluble, essentielle à la mobilité des spermatozoïdes. En bloquant cette enzyme, les spermatozoïdes ne parviennent plus à se déplacer pendant plusieurs heures et ne peuvent donc pas féconder d'ovule. Les tests ont été menés sur 52 souris mâles. La molécule a permis d'éviter toutes les gestations quand les rapports sexuels ont eu lieu dans les deux heures qui ont suivi. L'inhibiteur est efficace de manière quasi immédiate : trente minutes après la prise et pendant deux heures et demi. Et ensuite, il semblerait que les souris mâles retrouvent leur fertilité dès le lendemain, sans effet secondaire apparent.

Pourquoi cette méthode est inédite ?

Contrairement aux autres expérimentations menées précédemment, il s'agit d'un traitement non hormonal, qui n'influe pas donc sur la testostérone. Cette étude met en avant une contraception pharmacologique à la demande, une technique dite "ponctuelle", radicalement différente des contraceptifs existants qui utilisent des traitements continus. Cette pilule aurait des effets rapidement réversibles ce qui constituerait un avantage non négligeable comparé aux autres méthodes existantes qui s'appuient sur des cycles de plusieurs mois.

Aucun effet secondaire n'a été signalé par cette thérapie temporaire, selon Nature Communications. "En plus d'être plus pratiques, les thérapeutiques agissant de manière aiguë sont moins susceptibles de provoquer des effets secondaires indésirables par rapport aux traitements chroniques", note également l'étude. Néanmoins, les chercheurs notent que l'absence prolongée de cette enzyme peut provoquer des glaucome ou des calculs rénaux.

Pourquoi il faut rester prudent sur l'efficacité sur l'homme ?

On parle pour l'instant d'essais pré-cliniques sur modèle animal. Nombre d'essais concluants sur des souris n'ont rien donné sur l'homme. Et pour l'heure, aucun test n'a été réalisé sur les humains. Les systèmes reproductifs de la souris et de l'homme sont différents. Les premiers essais sur l'homme devraient commencer d'ici trois ans, espèrent les chercheurs.

Il faudrait en effet s'assurer que le traitement fonctionne sur les humains et de son innocuité. C'est à dire, déterminer si le blocage de l'enzyme adénylate cyclase soluble n'est pas sans conséquence pour d'autres parties du corps à long terme.

Que disent les spécialistes de ces résultats ?

Cette étude “est, dans le champ de la contraception masculine, totalement révolutionnaire”, claironne Jochen Buck, l'une des autrices de l'étude dans The New Scientist. Nicolas Thiounn, professeur d’urologie à l’hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, juge les conclusions de cette étude très intéressantes. "L’approche par inhibiteur de l’adénylcyclase soluble est très originale, il fallait y penser. C’est peut-être la voie de l’avenir", dit-il au Figaro . Selon lui. En effet, ce traitement serait "moins lourd et a priori plus inoffensif" qu'un traitement hormonal.

Néanmoins, certains scientifiques sont plus nuancés sur ces résultats. "Je reste un peu sceptique quant au fait que cette méthode se retrouve un jour commercialisée", affirme la chercheuse britannique Susan Walker, spécialiste de la contraception, interrogée par l'AFP.

En attendant, quelles contraceptions masculines existent pour l'instant ?

Ce contraceptif pourrait constituer une révolution dans le domaine de la contraception masculine mais aussi in fine pour celui de l'égalité des sexes. En effet, jusqu'à présent, comme l'indique la Haute Autorité de santé , peu de contraceptifs masculins efficaces existent, en dehors des préservatifs. La vasectomie est une technique très efficace mais non réversible (la plupart du temps). D'autres méthodes contraceptives comme les "slips chauffants", qui consistent à augmenter légèrement la température des testicules pour réduire le nombre de spermatozoïdes, ou l'injection d'énanthate de testostérone, restent confidentielles.

Dans la très grande majorité des couples, la charge contraceptive pèse donc encore exclusivement sur les femmes.

Selon une étude de l’Institut Solidaris réalisée en 2017, jusqu'à 40% des hommes se disaient prêts à prendre une pilule contraceptive.