Cinq titres qui racontent Jean-Louis Murat, poète bougon et prolixe amoureux de son Auvergne natale

Jean-Louis Murat avait 71 ans. Le chanteur, né en 1952 dans le Puy-de-Dôme et décédé jeudi, laisse derrière une vingtaine d'albums, des centaines de chansons. L'Auvergne, à laquelle il était très attaché, et qui lui rend hommage depuis l'annonce de son décès. Voici une sélection de cinq titres qui racontent la vie et la carrière de cet artiste qui marchait en dehors des sentiers battus.

"Si je devais manquer de toi", son premier succès

La carrière de Murat a déjà bien commencé (dès 1982, avec deux albums restés confidentiels) mais c'est en 1989 qu'il connaît son premier succès notoire, avec "Si je devais manquer de toi" dans l'album "Cheyenne Autumn". A plus de 35 ans, voilà le début de la reconnaissance. Aucun titre n'atteint le Top 50 mais certains trouvent un certain écho, dont "L'Ange déchu" ou "Te garder près de moi" et les ventes de l'album, enregistré à Londres, s'avèrent bonnes. Il chante... "Si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours, des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour."

"Au Mont Sans-Souci", son lien avec l'Auvergne

C'est en 1991 que beaucoup découvrent, avec sa chanson "le col de la Croix-Morand", l'amour de Murat pour son Auvergne natale, dont il tire même son nom de scène (Murat,-le-Quaire, près de la Bourboule et du Mont-Dore). Et tout au long de sa carrière, il continuera à faire entendre et raconter ce territoire familial, notamment avec "Au mont Sant-Souci", ponctuée de références aux "gars du pays", les "thermes de Choussy", le "Ciné Vox" et la bruyère du Mont Sans-Souci...

"Regrets", son duo avec Mylène Farmer

C'est la chanson qui révèle plus largement Murat au grand public, grâce à Mylène Farmer. Paradoxalement, c'est l'une des rares chansons dont il n'est pas auteur-compositeur. Il est contacté par la chanteuse, après sa découverte de l'album "Cheyenne Automn". Ils correspondent d'abord par courrier avant que Mylène Farmer n'envoie à Murat une maquette pour cette chanson qu'elle a écrite en pensant à lui. Ils tournent ensemble le clip de la chanson en Hongrie, et le single sort quelques semaines après celui de "Désenchantée", tube de l'année 1991, mais connaît tout de même le succès.

"Fort Alamo", et le Murat râleur

En 1996, Jean-Louis Murat sort l'album "Dolorès", dont le premier morceau est l'un des plus gros succès du chanteur : "Fort Alamo". Murat, connu pour son spleen saisissant et ses jugements à l'emporte pièce (Polnareff est un "gros con", Jhonny Hallyday n'existe pas ") y laisse entrevoir son caractère bougon . "Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Malgré les menaces comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous", chante-t-il. "Il n'avait pas sa langue dans sa poche", réagissait aujourd'hui auprès de France Inter le chanteur nantais Dominique A. "Je vis dans la crasse, je suis dégeulasse et alors ?" demandait Jean-Louis Murat dans "Fort Alamo".

"Un singe en hiver", écrit pour Indochine

Jean-Louis Murat a été un compositeur prolixe qui, à certaines périodes de sa vie, sortait un album chaque année. Mais il n'a pas beaucoup écrit pour les autres... Parmi les quelques exceptions, on trouve Indochine. "Je suis rentré d'Indochine hier matin, j'ai rapporté des dahlias et du jasmin", chante le groupe dans ce morceau écrit par Murat en 2002. Dans ce texte, il est question de Bob Morane, comme dans le grand hit du groupe parue dans les années 1980 "L'Aventurier", de guerre en Indochine, ou du Vietnam. Le clip particulièrement sombre et triste met en scène un paysage de glace : un singe se balade sous la neige et les feux des projecteurs. Murat a aussi travaillé pour Françoise Hardy et Isabelle Boulay .