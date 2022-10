Publicité

Assemblée nationale Cinquante ans après sa création, le RN a désormais les deux pieds dans le système Par Élodie Forêt 2 min Partager

Quatre-vingt-neuf députés RN ont rejoint l'Assemblée nationale après les élections de juin dernier. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN

Au moment où le FN devenu RN célèbre ses 50 ans, le constat s'impose : jamais depuis sa création le parti d'extrême droite n'a autant pesé dans les institutions. De façon visible, avec 89 députés à l'Assemblée. Et plus discrète, avec un accès à de nombreux cercles d'influence et de pouvoir.

Le Front national, devenu Rassemblement national en 2018, célèbre ce 5 octobre ses 50 ans d'existence. "D'un parti contestataire, nous en avons fait un parti prêt à gouverner", estime dans un tweet Marine Le Pen. Ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, le RN a en tout cas intégré le système, les cercles de pouvoir et d'influence. Frontiste depuis les années 1990, Bruno Bilde (élu député du Pas-de-Calais en 2017, puis réélu en 2022) siège aujourd'hui à la Cour de justice de la République, qui juge les membres du gouvernement, s'ils commettent des crimes ou délits dans l'exercice de leur fonction. "C'était impensable lors du dernier mandat", admet-il, sourire aux lèvres. "Mais quand un mur commence à tomber, il tombe fort." Et à l'Assemblée nationale, les barrières se sont effectivement effondrées devant les 89 députés RN, élus lors des élections de juin dernier. Avec un accès aux postes stratégiques, dont deux vice-présidences, mais aussi à quelque 25 présidences de groupes d'amitié avec des pays étrangers, ou encore à l'UIP (l'Union Interparlementaire), qui regroupe des parlementaires du monde entier (six députés RN en seront membres). À réécouter : RN : 50 ans d'ascension... Résistible ? Écouter plus tard écouter 3 min "Il faut qu'on avance tous ensemble" Mais surtout, hors Assemblée, des cercles, jusqu'alors plutôt hermétiques s'ouvrent, offrant un réseau au parti frontiste. Il y a quelques jours, Sophie de Menthon, présidente d' Ethic , une organisation patronale qui fédère, selon ses chiffres, 300 entreprises, a ainsi proposé à Marine Le Pen d'inviter quelques députés RN à des rencontres avec des chefs d'entreprises. Pas question de les ostraciser : "On a invité tous les partis, il faut qu'on avance tous ensemble", se défend Ethic, qui avait déjà invité l'ex-candidate à la présidentielle en janvier . Un député, encore étonné, raconte, lui, avoir été approché dans sa circonscription par une loge maçonnique ou encore par un groupe d'avocats se réunissant au Cercle de l'Union Interalliée. Aux antipodes du discours anti-élite toujours tenu par le parti. À lire aussi : Un ex conseiller de Marine Le Pen, "observateur" des référendums russes dans le Donbass

