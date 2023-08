Classement Shanghai des universités : Saclay est 15e, quatre université française dans le top 100

Chaque année depuis 20 ans, le classement de Shangai distingue les mille plus prestigieux établissements de recherche dans la catégorie des sciences dures : il accueille cette année 27 écoles françaises, tandis que le top 3 regroupe, comme toujours depuis plusieurs années, les américaines de Harvard (à la première place), suivie de Stanford puis du Massachusetts Institut of Technology (MIT).

Quatre université françaises dans le top 100

Les Français reviennent toutefois dans la course avec Paris-Saclay, qui se hisse cette année à la 15e position. A sa création en 2020, l'école francilienne avait intégré directement le palmarès, première à réussir ce tour de force dans l'hexagone. "On est très fiers du résultat", se félicite ce mardi sur FranceInfo Estelle Iacona , présidente de l'université, tandis que Sylvie Retailleau y voit "un motif de fierté car vous avez quatre universités [françaises] au top100".

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était d'ailleurs jusqu'en mai 2022 présidente de l'université Paris-Saclay, estime que ces résultats apportent une certaine "reconnaissance d'un modèle d'enseignement supérieur et de recherche publique français", et que cela "permet à la France d'être dans les standards internationaux et de garder cette visibilité". Sylvie Retailleau rappelle également que ce type de classement "rapporte des fonds, c'est visible pour les entreprises et les mécènes", mais ils "ne sont pas [pour autant] la boussole de stratégies de l'enseignement supérieur".

Aujourd'hui, 18 écoles françaises se placent parmi les 500 premiers, dont 3 autres universités d'Ile-de-France dans le top 50 : Paris Sciences et lettres (PSL), (41e), Sorbonne-Université, (46e), et l’université Paris-Cité (68e).

Parmi les autres français de ce palmarès : on compte, entre la 101e et la 150e place, Grenoble-Alpes et Strasbourg, puis Aix-Marseille (qui recule) et Montpellier dans les 151e-200e. Enfin, entre les 301e et 900e, figurent également Claude-Bernard-Lyon-I, Bordeaux, Lorraine, Côte d’Azur , Rennes-I et, à nouveau, Poitiers.

Ce classement, initié en 2003 par l'université de Jiatong, désormais pris en charge par la société ShangaiRanking, travaille sur plusieurs critères, dont le nombre de médaillés Fields et Nobel, mais aussi le nombre d'articles publiés dans de prestigieuses revues scientifiques (Nature ou Science)... En revanche, le taux de réussite des étudiants ou la qualité de l'enseignement ne rentrent pas en compte.

En 2003, lors de sa première édition, aucune école française ne figurait dans ce palmarès. Le gouvernement a corrigé le tir en permettant le regroupement de plusieurs établissements pour doper leur participation: Paris-Saclay est par exemple le fruit du regroupement de l'université Paris-Sud, de quatre grandes écoles (dont AgroParisTech, CentraleSupélec, ou l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay) et sept organismes nationaux de recherche. Son campus regroupe ainsi 48 000 étudiants et plus de 200 laboratoires de recherche.

