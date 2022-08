Classiques, versions "portables", inédits : douze jeux de société pour rafraichir votre mois d'août

Entre le plat principal et le dessert, ou avant le moment de la sieste, le jeu de société est un incontournable des vacances. Et si certains sont indémodables - la belote entre amis est clairement un classique, de même que le Scrabble laissé dans la maison de vacances de votre tante - le regain d’intérêt pour les jeux de société ces dernières années, avec bars à jeux et salons spécialisés, a amené dans le paysage de nouveaux jeux.

Parmi eux, beaucoup de jeux de plateau volumineux… et puis quelques pépites qui ont l’avantage d’être facilement transportables. Franceinter.fr vous propose une sélection de ces jeux idéaux pour les vacances, qui vous permettront d’enchaîner les parties et de faire facilement le déplacement dans votre valise.

Les classiques des jeux de cartes

Love Letter, c'est le jeu qui nous a le plus souvent été recommandé par les internautes qui ont répondu à notre appel à conseils sur Twitter. Avec ce petit jeu se transportant dans une pochette, le but est d'avoir en main, à la fin du jeu, le personnage le plus puissant : celui qui pourra faire parvenir à une Princesse une lettre d'amour. Pour cela, il faudra faire preuve de ruse et de pas mal de déduction. Vous ne verrez jamais les cartes que vos adversaires ont en main, en revanche toutes celles dont ils se débarrassent sont visibles.

The Game et The Mind sont deux jeux collaboratifs assez proches, crées par la même équipe. Dans ces jeux, vous affrontez... le jeu. "The Game" vous obligera à poser des cartes numérotes de 1 à 100 sur quatre piles de cartes, deux où vous pouvez les poser en ordre croissant, deux en ordre décroissant. A vous de coopérer entre joueurs, sans savoir ce que les autres ont en main, pour réussir à vous débarrasser de toutes les cartes. Dans "The Mind", le rythme est plus rapide car ce sont des manches courtes, lors desquelles il faut absolument poser les cartes en ordre croissant. Mais dans cette version du jeu... vous ne pouvez pas vous parler !

6 Qui Prend est certainement l'un des jeux de cette sélection qui a le mieux fait ses preuves - et dispose déjà de plusieurs déclinaisons. Chaque carte présente à la fois un nombre de "têtes de boeuf" et un nombre entre 1 et 104. Sur la table, les cartes s'accumulent sous forme de rangées... à vous de ne pas prendre la rangée qui compte le plus de têtes de boeuf !

Skyjo est un autre grand classique, dans une veine proche des deux précédents, avec des couleurs et des chiffres (tout cela aurait-il existé sans le fameux Uno ?). Chaque joueur dispose de 12 cartes, et le but du jeu est d'avoir les cartes avec la valeur la plus faible possible. Chaque joueur échange, tour à tour, ses cartes avec celles de la pioche. Sauf que de vos 12 cartes, la plupart sont face cachée, et vous ne les connaissez pas au début du jeu ! Chaque partie mêle donc hasard, mémoire et stratégie.

Nos coups de coeur

Set est un jeu qui va vous rendre fou. Le principe est simple : sur une grille de 12 cartes portant des symboles, renouvelée à chaque tour, vous devez faire des combinaisons de trois cartes qui ont deux caractéristiques en commun (couleur, forme, nombre). Si parfois les combinaisons sont évidentes et le jeu devient une épreuve de rapidité à qui prendra les cartes le plus vite, à d’autres moments, tous les joueurs se creuseront la tête pour essayer la bonne combinaison (car il y en a toujours une). Des parties courtes mais qui vont vous électriser !

Nope est notre petit coup de coeur, et aussi celui qui sera le plus complexe à trouver en France - il n'existe qu'en import. Outre les très belles cartes de ce jeu, il est à la fois très simple et très stratégique : le nombre inscrit sur la carte que vous posez indique le nombre de cartes que le joueur suivant devra poser. En apparence c'est simple, sauf que... quand le nombre de cartes diminue, le jeu devient de plus en plus complexe. Il faudra faire le bon choix au bon moment !

Omerta est dans le même esprit que Skyjo, avec une thématique "prohibition en Amérique". Vous disposez de cinq cartes au début du jeu, mais n'en connaissez que deux. Cette fois, en plus d'échanger vos cartes avec celles de la pioche, vous disposez de cartes "action" vous permettant de voler des cartes à vos concurrents, d'intervertir des cartes, etc. L'aspect "mémoire" est encore plus poussé, car vous devez ainsi retenir non seulement votre jeu mais aussi, pour briller, ceux de vos adversaires !

Les "Micro Games" édités par la société Matagot se distinguent par leur format encore plus "poche", puisque leurs emballages prennent la forme d'un petit portefeuille. Plusieurs jeux bénéficient de ce design, certains se jouant à deux, d'autres en solo ou à plusieurs, avec des difficultés très variables. Parmi tous les jeux, celui qui s'est distingué à nos yeux est "A table", un jeu dans lequel une partie des joueurs doit créer un délicieux repas... là où d'autres ont pour mission de tout saboter.

Lucky Numbers est le seul jeu pour lequel vous aurez besoin d'un peu de place. Si vous aimez le bingo, vous adorerez ce jeu. Le principe est proche : chaque joueur a une grille qu'il faut remplir de numéros, classés par colonnes et par ligne. C’est à vous de piocher les numéros au hasard... ou de les échanger contre d'autres !

Les adaptations de jeux

Monopoly Deal est une version "jeu de cartes" du célèbre jeu de plateau. Les parties sont plus rapides, car le jeu vous permettra d'acquérir très rapidement des rues et avenues de Paris. Seul souci : il est aussi plus facile de voler les propriétés de vos petits camarades.

Seven Wonders Duel est un peu plus massif que les autres, mais toujours moins que la version complète du jeu, classique des jeux de société qui prennent du temps et de la place. Dans cette version, seuls deux joueurs peuvent participer. Le principe est toujours d'accumuler, au fil des siècles, des ressources (sous forme de cartes) pour bâtir une civilisation... et créer l'une des sept merveilles du monde.

Mille Bornes Fun & Speed est une variation du célèbre Mille Bornes, dans lequel vous pourrez enfin en finir avec l'interminable attente de trouver la bonne carte pour repartir accumuler les bornes. De nouvelles cartes bonus et quelques règles différentes du jeu classique permettent d'aller plus vite et de multiplier les parties.