Clim, chauffage, mobilité : Élisabeth Borne exige "l'exemplarité" énergétique des ministres et administrations

La sobriété énergétique concerne tout le monde, y compris l'administration. Emmanuel Macron l'avait esquissé lors de son interview le 14 juillet dernier : "Il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. L'exemplarité, c'est que les administrations publiques, les collectivités, l'État, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer." Mardi, la Première ministre, Élisabeth Borne, en charge de la planification énergétique, a donc fait passer une circulaire sur la sobriété énergétique et l'exemplarité de l'État, à l'attention des membres du gouvernement, ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, avec une liste d'instructions à respecter.

10% d'économies d'énergie en France en deux ans

Longtemps, les efforts ont été anecdotiques, comme le fait de cuisiner moins de viande dans certains ministères ou encore l'installation de photocopieurs à carte pour éviter les gaspillages. Mais aujourd'hui, face à l'urgence du changement climatique, Matignon entend changer de braquet et montrer l'exemple, car le contexte, international de la guerre en Ukraine et national d'entretien de certaines centrales nucléaires, impose à tous "un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique".

D'après la circulaire diffusée par la Première ministre aux membres de son gouvernement et que France Inter a pu se procurer, l'objectif fixé par l'exécutif est de réaliser en France 10% d'économies d'énergie en deux ans par rapport à 2019, avant la crise du Covid-19. Pour cela, les ministres devront engager "sans délai des mesures d'ampleur visant à réduire la consommation d'énergie et d'accélérer la sortie des énergies fossiles". Des groupes de travail ont été mis en place pour que des propositions et recommandations soient dévoilées d'ici la fin septembre.

Températures adaptées et portes fermées

Concernant les administrations de l'État en particulier, des instructions précises sont données. Les ministères et secrétariats d'État, tous les services étatiques, les opérateurs publics, mais aussi les établissements publics recevant du public devront donc encadrer avec soin l'usage du chauffage et de la climatisation, à ne pas laisser des appareils en mode veille et à ce que toutes les lumières soient éteintes "lorsqu'elles ne sont pas nécessaires". La climatisation par exemple, ne devra être utilisée que dans les "locaux dont la température intérieure dépasse 26°".

Idem pour le chauffage qui ne doit pas être enclenché au-delà de 19°C dans les locaux. Matignon décline également son interdiction de la climatisation des magasins portes ouvertes prévue par décret, avec l'obligation de garder les portes fermées dans les bâtiments recevant du public lorsque le chauffage ou la climatisation sont utilisés. On verra peut-être aussi plus de ministres et secrétaires d'État venir à pied ou à vélo au Conseil des ministres, et leurs collaborateurs favoriser les mobilités douces : "Je vous invite à encourager les pratiques de mobilité durables comme le co-voiturage ou la facilité d'accès à vélo et le passage à des flottes de véhicules à très faibles émissions", écrit Élisabeth Borne. "Ces mesures s'imposent, non seulement pour améliorer notre sobriété énergétique, mais également par souci d'exemplarité et d'acceptabilité des efforts qui sont demandés à la société dans son ensemble".