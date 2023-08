Climat : avec trois degrés de plus, la quasi-totalité des stations de ski en France menacées de fermeture

L’or blanc porte bien son nom, car la neige va se faire rare dans les décennies qui viennent. La montagne est directement impacté par le changement climatique. Une étude publiée par Nature Climate Change évalue l’impact de la hausse des températures dans les massifs montagneux en Europe. En France, 93% des stations de ski des Alpes et 98% de celles dans les Pyrénées sont en péril, en cas de réchauffement climatique de plus trois degrés par rapport à l'ère préindustriel causé par les activités humaines. En 2022, l'Europe se situait à environ 2,3 degrés au-dessus de la moyenne préindustrielle. Des scientifiques de Météo-France et de l'Inrae (l’Institut national de la recherche agronomique) ont participé à la rédaction de cet article.

2.234 stations étudiées

La moitié des stations de ski du monde sont situées en Europe. Elles génèrent un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 milliards d’euros. Si localement, ces stations sont un poumon économique pour le territoire, elles ne représentent que 3% des recettes globales directes liées au tourisme en Europe. Les auteurs ont étudié 2.234 stations, situées dans 28 pays : en Turquie, en Islande, dans les Alpes, les Carpates, en Scandinavie.

"Cette étude montre que dans toutes les régions montagneuses d'Europe, le changement climatique à venir va conduire à des conditions de neige dégradées par rapport aux décennies précédentes, même si elles varieront d'une région à l'autre et à l'intérieur des régions", précise l'un des auteurs, Samuel Morin, chercheur en physique de la neige, interrogé par l’AFP.

93% des stations en péril dans les Alpes à +3 degrés

En France, la situation pourrait être tout aussi catastrophique. Depuis quelques années déjà, les stations de moyenne montagne ne peuvent plus ouvrir toute la saison, par manque de neige. Dans les Alpes, 31% des stations seraient en péril en cas de réchauffement de deux degrés. Ce taux grimpe à 93% pour un réchauffement de trois degrés (soit la trajectoire actuelle) et à 100% pour quatre degrés. Dans les Pyrénées, 89% des stations seraient menacés de fermeture si les températures augmentent de deux, 98% pour trois degrés, 100% pour quatre degrés supplémentaires.

La neige de culture ne sauvera pas les stations

Sans recours à la neige de culture, 53% des stations feraient face à un risque "très élevé" de manque de neige si la hausse était de deux degrés. Si la hausse est de quatre degrés, 98% des stations pourraient ne plus proposer de pistes skiables. Grâce à la production de neige artificielle, la proportion de stations à risque baisserait à 27% (hausse de deux degrés) et 71% (quatre degrés). La neige de culture n’est pas une solution à long-terme, car elle contribue à accélérer le changement climatique, assure l’étude. Elle puise énormément d’eau.

L'auteur principal de l'étude, le chercheur grenoblois Hugues François estime que "la production de neige peut accompagner l'adaptation des stations de sport d'hiver et avoir un effet direct sur la capacité d'exploitation des domaines skiables", mais elle n’est pas la solution miracle "qu'on va pouvoir appliquer partout de manière systématique".

En France, "l'activité touristique en hiver représente neuf milliards de chiffres d'affaires et 72% des vacanciers pratiquent principalement le ski", selon les chiffres l'association nationale des maires des stations de montagne. 120.000 emplois sont dépendants de la pratique des sports d'hiver.