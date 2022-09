Climat : cinq points de non-retour risquent d'être franchis avec le réchauffement actuel

Quel niveau la hausse des températures doit-elle atteindre pour que le réchauffement climatique connaisse des points de non-retour ? Autrement dit, des étapes irréversibles, à partir desquelles le dérèglement s'auto-alimente ? Une étude publiée ce vendredi dans la revue Science livre un constat alarmant : au vu de la hausse actuelle des températures (en moyenne +1,2°C depuis l'ère préindustrielle), cinq points de bascule pourraient se déclencher : disparition des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, dégel brutal du permafrost, extinction de barrières de corail, arrêt d'un phénomène de transfert de chaleur dans la mer du Labrador. Et moins la hausse des températures sera contenue dans les décennies à venir, plus les risques d'atteindre ces points de bascule seront importants.

Conséquences en chaîne

Pour cette étude, les auteurs ont synthétisé plus de 200 publications scientifiques. Ils ont identifié en tout neuf points de non-retour majeurs au niveau planétaire, et sept autres au niveau régional. À partir d'un réchauffement à 1,5°C, quatre autres points passent de la catégorie "possible" à "probable".

Publicité

Or, chaque point de bascule engendre de dramatiques conséquences en cascade. Pour les calottes glaciaires de l'Antarctique de l'Ouest et du Groenland, le franchissement du point de non-retour participerait, sur des centaines d'années, à une hausse du niveau des mers de 10 mètres, selon Tim Lenton, de l'université britannique d'Exeter. Concernant les barrières de corail, dont la destruction a déjà commencé, le réchauffement de la planète pourrait rendre cette disparition définitive et ainsi toucher les 500 millions de personnes qui en dépendent. Un dégel accéléré du permafrost libèrerait d'immenses quantités de gaz à effet de serre et modifierait en profondeur les paysages en Russie, au Canada et en Scandinavie.

Avec un réchauffement climatique à 1,5°C, un courant marin majeur de l'Atlantique, l'AMOC, serait perturbé. À +2°C, ce serait le cas des moussons en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que de la forêt amazonienne. Celle-ci pourrait alors se transformer en savane.

Pas trop tard pour agir

Aussi inquiétantes que soient ces projections, il n'est pas trop tard pour agir, selon les auteurs de l'étude, qui estiment que l'humanité peut encore limiter les dégâts pour la suite. "Cela vaut toujours la peine de réduire nos émissions aussi rapidement que possible", insiste le chercheur David Armstrong McKay. "Cette évaluation prouve que même l’accord de Paris n’est pas suffisant pour éviter un changement climatique dangereux. Mais elle appuie l’objectif plus ambitieux de 1,5 °C, car la probabilité des points de bascule est minimisée par rapport à 2 °C ou au-delà".