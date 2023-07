Climat : la journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial depuis 1979

17,01 °C. Voilà la température moyenne journalière de l'air à la surface de la planète enregistrée le lundi 3 juillet par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). La mesure bat ainsi le précédent record journalier (16,92°C) établi le 24 juillet 2022, toujours selon l'organisme américain. C'est la première fois depuis 1979, année des premières données récoltées par la NOAA, que la barre des 17°C est dépassée.

La température de l'air, qui oscille entre environ 12°C et 17°C de moyenne journalière au cours de l'année, était en moyenne de 16,20°C début juillet entre 1979 et 2000. Le record de ce lundi 3 juillet doit encore être confirmé par d'autres mesures, mais il pourrait de toute façon être rapidement battu alors que l'hémisphère Nord commence la saison estivale.

Un avant-goût du phénomène El Niño

Mardi, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un bulletin dans lequel la probabilité qu'El Niño se poursuive au cours du second semestre 2023 est de 90 %. Il sera "au moins de force modérée". Le record établi lundi est donc un probable avant-goût du phénomène météorologique.

En juin déjà, les températures moyennes mondiales avaient été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus. La NOAA avait également annoncé, le 8 juin, l'arrivée officielle d'El Niño, assurant qu'il "pourrait conduire à de nouveaux records de températures" dans certaines régions.

El Niño provoque une hausse des températures de l'air et de l'eau, une sécheresse accrue et des précipitations plus importantes dans certaines régions du Sud de l'Amérique latine, du Sud des États-Unis, dans la Corne de l'Afrique et en Asie centrale. Ses eaux chaudes peuvent alimenter les ouragans dans le centre et l'Est de l'océan Pacifique, alors qu'elles peuvent à l'inverse freiner la formation d'ouragans dans le bassin atlantique. El Niño se distingue non seulement par sa puissance mais aussi par sa durée : ses épisodes peuvent durer jusqu'à 18 mois et se produisent en moyenne tous les deux à sept ans.