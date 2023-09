Climat : pour respecter l'accord de Paris, il faut "faire beaucoup plus, sur tous les fronts", prévient l'ONU

C'était un rapport extrêmement attendu : le premier bilan mondial des efforts réalisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis l'accord de Paris en 2015. Et il montre que, même si des progrès ont été accomplis, le chemin est encore long.

En 90 pages et 17 enseignements-clés, le document publié ce vendredi 8 septembre sous l'égide de l'ONU Climat après des années de consultations sonne comme un nouveau rappel à l'ordre, à l'heure où les pays du G20 se réunissent à New Delhi avec l'espoir d'avancer sur le plan climatique. "Bien que l'action se poursuive, il reste beaucoup à faire sur tous les fronts", résume le rapport. "Le monde n'est pas sur la trajectoire pour atteindre les objectifs de long terme de l'accord de Paris", dont l'objectif le plus ambitieux est de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Publicité

+2,4 degrés à la fin du siècle si les promesses sont tenues

L'humanité doit "réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43 % d'ici à 2030 et de 60 % d'ici à 2035 par rapport aux niveaux de 2019", et atteindre la neutralité carbone en 2050, rappellent les auteurs du rapport.

Pour l'heure, le réchauffement mondial a déjà atteint 1,2°C. Et en additionnant tous les engagements pris par les gouvernements à la dernière COP27 à Charm el-Cheikh en novembre 2022, la température de la planète augmentera de plus de 2,4 degrés à la fin du siècle**. En supposant évidemment que ces promesses soient tenues. Or à chaque dixième de degré supplémentaire, les effets dévastateurs du déréglement climatique se multiplient. Les auteurs notent qu'il y a toutefois du mieux par rapport aux engagements pris en 2010, qui auraient conduit à une hausse de 3,8°C.

"La fenêtre se referme rapidement"

"La fenêtre de tir" pour agir "se referme rapidement", préviennent-ils. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il insiste sur la nécessité de doper les énergies renouvelables, de réaliser des transformations en profondeur dans l'industrie, le transport, le bâtiment, ou encore en finir avec la déforestation. Il mentionne aussi timidement les énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique, appelant à sortir de celles "qui n'ont pas de système de captage de CO2". Une formule ambigüe destinée à ne pas braquer les pays pétroliers.

Ce document servira de base de travail aux prochaines négociations climat lors de la Cop28 qui se tiendra à Dubaï à partir du 30 novembre : il constitue la première étape, technique, du premier "bilan mondial" prévu par l'accord de Paris, que les pays signataires doivent conclure, en s'accordant sur une décision politique à la hauteur des enjeux - a fortiori après l'été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, frappé de multiples canicules, inondations, incendies et autres événements météo extrêmes favorisés par le changement climatique.