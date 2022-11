"Close" de Lukas Dhont : les critiques mitigées du Masque & la Plume

Le film présenté par Jérôme Garcin

Voici un film sur l'amitié entre deux garçons de 13 ans, Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustav De Waele), tellement amis, tellement complices, tellement heureux ensemble dans la nature qu'une camarade leur demande un jour s'ils sont ensemble. là, tout s'écroule, un drame va tout bouleverser avec Emilie Dequenne dans le rôle de la mère de Rémi et Léa Drucker dans celui de la mère de Léo. Je n'ai pas retrouvé la force d'émotion qui se dégageait dans "Girl".

"Un très beau film" qui, selon Eric Neuhoff, "joue magnifiquement bien sur les silences"

Si le film reste moins fort que "Girl", selon le critique du Figaro-Magazine, cela reste malgré tout un très beau film ponctué par une très belle pudeur scénaristique : "On est très sérieux quand on a 13 ans, et on voit ces deux gamins emportés par cette histoire, par cette amitié, parce que c'est l'âge où un ami compte plus que tout le reste. Il y en a un des deux qui est toujours plus ami que l'autre et c'est toujours un drame. Le film raconte cela à la perfection, peut-être avec un peu trop de joliesse par moments. Des galopades, une pellicule trempée dans le jus d'orange dont on se serait peut-être passer, mais c'est un film qui joue sur les silences, et qui rend tout à fait tangible cette période de la préadolescence où tous les avenirs sont possibles et permis.

Quand le drame arrive, le film réussit à garder cette pudeur, à ne pas expliquer ce qui s'est passé, à ne pas être verbeux ni sentencieux. Il y a quelque chose de très beau dans ce film au sujet casse-gueule, réalisé par un gamin de 30 ans, qui est vraiment à suivre et qui s'en est très bien tiré".

Xavier Leherpeur est extrêmement déçu…

Pourtant c'était un grand fan de "Girl" dans lequel il aimait la manière du cinéaste d'aller directement et subtilement vers son sujet, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci : "à force de chercher la pudeur, il finit par tuer la pudeur. À force de ne rien vouloir dire, de tout laisser hors champ, de laisser les choses sous-jacentes, il se retrouve à remplir le film avec de gros plans et une grammaire de jeune cinéaste un tout petit peu pauvre…

On a évidemment les métaphores avec l'été comme étant le temps de l'insouciance ou de la renaissance, quand l'hiver, c'est le temps de la tragédie. Il est obligé d'aller à l'allégorie, il est obligé d'aller aux symboles… mais tout ça ne nourrit pas un film. Il y a un manque d'incarnation, il ne donne jamais corps à ses personnages, jamais d'émotion au point qu'à la fin, je garde l'œil sec… Je devrais être ravagé, mais je regarde cela comme un petit essai théorique d'un comment je vais faire pour vous faire pleurer sans tout faire pour y parvenir".

Eva Bettan applaudit une première partie magnifique et regrette une seconde plus théorique…

La critique de France Inter est partagée notamment par le coup de force scénariste qui intervient au milieu du film et divise le film en deux parties, qui n'ont rien à voir l'une de l'autre : "La première partie est la plus réussie, où il approche des choses qui sont très difficiles à dire, la période d'avant les mots, où l'amitié va de soi, il n'y a pas besoin de la qualifier puisqu'elle correspond à tout le monde et ne posent aucun problème. Eux-mêmes n'ont conscience de rien, ne se posent pas de questions.

Mais c'est quand les mots arrivent, dites par une fille dans la cours de l'école, c'est comme si un rideau était déchiré et les obligeait à se positionner. Ce cinéaste qui raconte en filigrane comment il a souffert aussi de cette situation, comment on fait pour être un garçon qui se découvrira homosexuel, il fait ici œuvre de salut public en montrant cet état de fait.

Mais, il y a à partir de là, un défaut de scénario avec ce coup de force une fois installé. Comme si le film devenait soudainement théorique, comme si tout devenait désincarné".

Pour Michel Ciment, le film a tous les défauts que "Girl" n'avait pas…

Pour le journaliste de la revue Positif, le film est pétrifié dans sa joliesse : "comme une sorte de bulle esthétisante avec deux gosses qui courent dans les champs, avec des gros plans sur les fleurs, sur les insectes.

C'est hallucinant de voir le nombre de films magnifiques qui ne sont pas au palmarès de Cannes et de voir que ce film a remporté le Grand Prix… C'est vraiment une escroquerie totale… J'avais beaucoup aimé "Girl", qui était un film magnifique, mais ce film a tous les défauts que son précédent n'avait pas. En dépit du tabou de l'homosexualité qui rompt ce côté fusionnel qu'ils entretenaient, il ne parvient pas à traiter son sujet qu'il évacue aussitôt…"

