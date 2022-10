Close de Lukas Dhont sortie en salles le 1er novembre 2022

Lukas Dhont, réalisateur de Girl, revient avec son nouveau film Close :

« Avec Girl, je voulais évoquer l’identité et la difficulté d’être soi dans une société basée sur des normes, des labels, des cases. Girl était aussi un film physique, focalisé sur le combat entre extérieur et intérieur et je voulais continuer sur cette ligne de l’identité en conflit avec le regard des autres, d’un groupe. Je tenais surtout à parler d’un sujet extrêmement intime…

Un jour, je suis retourné à mon école primaire, dans le village où j’ai grandi. Je me suis souvenu de cette époque dans laquelle il m’était très difficile d’être moi-même, sans filtre. Les garçons se comportaient d’une certaine manière, les filles d’une autre et j’avais toujours l’impression de n’appartenir à aucun groupe.

Je mesure encore aujourd’hui à quel point ces périodes, au primaire ou au secondaire, ont été très douloureuses pour moi, sans vouloir être dramatique. J’ai donc essayé de retranscrire ce sentiment pour dire quelque chose de ce monde, avec ma propre perspective.

J’ai écrit plusieurs mots sur le papier : amitié, intimité, peur, masculinité… C’est à partir de là que Close est né.

Je voulais vraiment parler de ce poids éprouvé quand on se sent responsable mais qu’on ne peut pas en parler. Léo, le personnage central, est confronté à ce sentiment lié à la perte d’une amitié très forte qui définit son identité, je voulais pouvoir évoquer ce qui brise son cœur.

Dans un premier temps, nous avons déterminé l’âge des acteurs, situé entre l’enfance et l’adolescence, un moment très précis : l’entrée dans le secondaire, le début des questions sur la sexualité, le changement physique, la relation au monde et ses évolutions.

À l’âge de 13 ans, les garçons parlent de leurs amis comme des personnes qu’ils aiment le plus au monde, avec lesquels ils peuvent partager leurs émotions et se confier. Concernant le personnage principal, Léo, je voulais qu’il ait peur de la façon dont les autres puissent envisager leur amitié comme quelque chose de sexuel.

Dans Close, je voulais que les deux garçons soient le plus proche possible dans le lit. Ce sont des images que l’on a rarement vues. Cette intimité entre deux garçons nous est presque étrangère.

Il y a aussi la scène de combat physique qui est un corps-à-corps presque iconique dans le langage queer. Le sentiment de responsabilité au cœur du film, c’est aussi quelque chose d’extrêmement physique, comme un poids intérieur.

Le choix du hockey sur glace m’intéressait pour tout ce qu’il représente de masculinité et de brutalité. Dans la deuxième partie du film, on voit aussi que cela permet à Léo d’avoir un casque, une grille devant le visage. Ce costume était très intéressant car il enferme, masque, pèse sur les mouvements.

Close... C’est un mot incontournable pour évoquer l’amitié très proche entre ces deux garçons. C’est cette proximité questionnée qui déclenche le drame du film. Quand on perd quelqu’un, on cherche à retrouver une proximité avec l’être perdu. On est plongé dans une dimension philosophique. Ce mot illustre tout aussi bien l’idée d’être enfermé, de porter un masque et de ne pas pouvoir être soi-même. »

