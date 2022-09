Cold cases : 40 dossiers, dont celui de Chevaline, bientôt transférés au pôle national spécialisé de Nanterre

C'est inédit en France. Trois cabinets d'instruction sont désormais en ordre de marche au sein du tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour instruire à temps plein des "cold cases", ces crimes en série et affaires non élucidées. Ils constituent un pôle spécialisé, créé en mars dernier. Pour l'accueillir au sein du tribunal, il a fallu réaliser d'importants travaux. Le pôle spécialisé s'étale en effet sur 520 mètres carrés, dont 45 mètres carrés rien que pour le stockage des dossiers et 75 mètres carrés pour les scellés, qui seront installés en début d'année prochaine.

La montée en puissance de ce nouveau pôle est enclenchée depuis le 1er septembre dernier avec la prise de poste effective de plusieurs magistrats. Le procureur de la République de Nanterre Pascal Prache et le président du tribunal Benjamin Deparis ont organisé une conférence de presse ce mardi pour faire le point sur l'évolution de ce pôle et des dossiers qu'il va étudier : 193 dossiers ont été passés au crible, 37 ont d'ores et déjà été transférés et une quarantaine d'autres vont bientôt l'être.

37 dossiers déjà transférés

Au cours des derniers mois, 193 affaires ont été passées au crible pour déterminer si elles peuvent rejoindre un jour le pôle "crimes sériels ou non élucidés". C'est un premier aperçu avant un travail de fond, pour éventuellement faire le lien avec d'autres affaires, précisent les deux magistrats.

Pour le moment, le pôle spécialisé s'est saisi récemment de 37 dossiers, confirme le procureur de la République Pascal Prache. Parmi ceux-ci figurent quelques dossiers très connus, comme celui sur les "disparues de l'A6", l'affaire Fabrice Ladoux, ce garçon de 12 ans retrouvé mort au fond d'un ravin, ou encore l'affaire dite du "Grêlé", même si François Vérove, l'ex-gendarme devenu policier et tueur en série, s'est suicidé le 29 septembre 2021. L'affaire la plus ancienne date de 1972, il s'agit de la disparition de la famille Méchinaud le soir de Noël, près de Cognac.

En mai dernier, le parquet de Nanterre avait déjà évoqué le transfert de sept dossiers . Parmi eux figurent trois enquêtes qui pointent toutes vers le tueur en série Michel Fourniret : les affaires Estelle Mouzin, disparue en 2003 ; Lydie Logé, disparue en 1993 ; Joanna Parrish, retrouvée morte en 1990, et Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 - ces deux dernières sont réunies dans un même dossier. Les quatre autres dossiers sont celui de Miyreim Huysien, prostituée bulgare assassinée en 2017 à Paris, celui de Nathalie Boyer retrouvée égorgée en 1988 à Saint-Quentin-Fallavier en Isère, celui de Leila Afif, exécutée d'une balle dans la nuque et jetée dans un canal en 2000 à La Verpillière, en Isère, et celui de Hemma Davy-Greedharry, 10 ans, retrouvée morte sur un parking en 1987.

Dans deux affaires sur trois, les victimes sont exclusivement des femmes

Parmi ces dossiers transférés au pôle "cold cases", 22 concernent exclusivement des femmes. Tous étaient déjà en cours d'instruction ailleurs ou ont été rouverts. Trois d'entre eux se concentrent sur des "parcours criminels", selon Pascal Prache. "On va travailler sur le parcours d'une personne et pas sur une affaire en particulier, sur un dossier. Et c'est justement pour voir s'il n'y a pas des liens possibles avec d'autres affaires en cours ou qui pourraient être rouvertes." Pour le chef du parquet des Hauts-de-Seine, cela passe par "revoir les scellés et établir de possibles connexions, pour bâtir une mémoire criminelle".

Les dossiers "cold case" ouverts à l'instruction ces dernières semaines concernent très majoritairement des homicides ou des enlèvements. Là, poursuit Pascal Prache, "les affaires que nous avons prises côté parquet sont plutôt des affaires de viols avec une dimension de sérialité et on travaille sur d'autres dossiers qui vont faire l'objet d'un transfert vers le pôle national dans les semaines qui viennent".

"Une quarantaine de transmissions supplémentaires"

Plus de 150 dossiers font encore l'objet de discussions entre le parquet de Nanterre, les parquets d'origine et les magistrats instructeurs actuellement en charge de ces dossiers irrésolus. Pour déterminer quels dossiers sont prioritaires, le parquet examine des caractéristiques telles que la sérialité, si la victime est mineure, la dimension internationale de l'affaire, etc.

Selon Pascal Prache, d'ici la fin de l'année, le pôle envisage "une quarantaine de transmissions supplémentaires", dont 25 ouvertures d'informations judiciaires.

Le dossier Chevaline transféré dans les prochains jours

Parmi ces dossiers dont la transmission est encore en "discussions", on trouve celui des disparus du Fort du Tamié, le meurtre de Paquita Parra en 1998 à Angoulême et l'affaire très médiatisée de la tuerie de Chevaline, ce quadruple assassinat en Haute-Savoie. Mais selon nos informations, pour l'affaire de la tuerie de Chevaline, il ne s'agirait plus que d'une question de jours : "Il reste encore quelques données de procédures à rentrer", confie un proche du dossier. Le juge en charge de l'affaire est d'accord avec la procureure pour laisser cette enquête entre les mains de magistrats spécialisés.

Enfin, le procureur de Nanterre a reconnu qu'une autre affaire intéressait le pôle "crimes sériels ou non élucidés" : celle qui concerne la mort de Maud Maréchal, brûlée vive à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, dans la nuit du 12 au 13 mai 2013. Un meurtre non résolu raconté dans le livre "18.3 une année à la PJ" de Pauline Guéna, qui a inspiré le film "La nuit du 12", sorti en salle cet été.