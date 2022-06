Colette, écrivaine de génie, féministe envers et contre elle-même ?

"Un grand atelier" un peu spécial ce dimanche 12 juin, puisque Vincent Josse invoquait la grande autrice décédée Colette , romancière prolifique, fan de chats et comédienne de théâtre. L'émission se tenait à la Grande Halle de La Villette à Paris, au Festival MOT pour mots, qui célèbre le livre et la littérature sous toutes ses formes.

Celle qui fut l'écrivaine la plus photographiée du 20e siècle était autant reporter que romancière et vécut sa vie librement. Décédée en 1954 à 81 ans, trois ans après la parution du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir , Colette ne se disait pas féministe. Elle ne voulait en aucun cas être enfermée dans une case et a même tenu des propos critiques à l'égard des mouvements féministes de l'époque, qui peuvent paraître très choquants aujourd'hui.

Colette rejette les suffragettes

Dans l'épisode du 30 juillet 2021 de "Un été avec Colette", d'Antoine Compagnon sur France Inter, on apprend le rejet violent exprimé par Colette à l'égard des suffragettes . En effet, voici la réponse qu'elle donne à un journaliste qui lui demande si elle est féministe : "Ah ! non ! Les suffragettes me dégoûtent. Et si quelques femmes en France s’avisent de les imiter, j’espère qu’on leur fera comprendre que ces mœurs-là n’ont pas cours en France. Savez-vous ce qu’elles méritent, les suffragettes ? Le fouet et le harem…" (Maurice Dekobra, Paris-Théâtre , 22 janvier 1910 ; II, x).

Pour elle, les femmes ne devraient pas se mêler de politique. En cause ? Leurs règles qui induiraient une humeur changeante. "Seulement elles ont […] deux ou trois jours par mois au cours desquels elles sont irritables, colériques, imprévisibles. Or ces jours-là, les affaires publiques poursuivent leur cours." (Colette , L’Herne , 205).

Il s'agit d'un ensemble de propos terribles à l'aune de nos connaissances actuelles, à replacer néanmoins dans un contexte. Dans "Le Grand atelier" , l'écrivaine Chantal Thomas décrit une forme d'engagement différente de la part de Colette, bien loin néanmoins de toute forme de militantisme :

"C'est quelqu'un qui n'adhère jamais à une cause. Elle est très différente en ce sens de Simone de Beauvoir. Elle ne se sent pas comme pouvant adhérer à un parti. Chacun de ses mots est comme une révélation. Ce qui rend si extraordinaire Colette, c'est qu'on s'arrête à chaque mot. On n'est jamais déçus par l'aspect lisse d'un discours et il me semble qu'elle a vécu sa vie comme ça. Et elle a vécu aussi l'émergence des désirs – et des désirs complexes – et un fond continu d'amour de la femme et des femmes comme son histoire à elle."

De par son histoire, et sa place dans le paysage littéraire français, elle dénote, et au lieu de jouer des coudes, et de subir la vindicte masculine, Colette a préféré une autre voie, tout à fait personnelle, dans son écriture en premier lieu, proche de la nature, assez enfantine, et qui fait la part belle aux sensations.

Colette occupe une place à part dans un milieu littéraire très masculin

Le milieu littéraire de l'époque est très hostile aux femmes. Comme l'indique l'autrice Geneviève Brisac dans "Le grand atelier" , les attaques des hommes auteurs sont incessantes :

"Toutes les femmes, toutes les écrivaines, pour revenir sur un de mes chevaux de bataille favoris ont fait l'objet – je ne vois pas d'exemples contraires – d'attaques en général pas bienveillantes du tout, jalouses, aigres, perfides. Et Colette a pourtant tout fait pour l'éviter."

Geneviève Brisac avance une hypothèse sur l'apolitisme et même sur son rejet de la politique – surtout pour les femmes –, en citant Madame de Staël : "La gloire est, pour les femmes, le deuil éclatant du bonheur." Les femmes devaient rester à leur place, et celle-ci devait être bien loin de la lumière, comme l'indique l'autrice invitée pour parler de Colette :

"Je pense que Colette, avec son accent bourguignon, avec la question de l'enfance, avec les plantes, la nature, les chats, avec les Claudine, avec tout ce qu'elle a su inventer, a réussi avec les choses enfantines, à se faufiler pour ne pas faire peur à tous ces Claudel, Valéry et autres grandes figures littéraires, ses contemporains. Et ainsi s'est-elle faufilée. Mais forcément, comme toujours pour les femmes, elle a quand même payé. On a dit qu'elle était quand même très apolitique. C'est tout à fait vrai. Elle ne s'occupait pas de ça et ça l'a rendue à un moment donné, moins lisible, moins recevable qu'à d'autres époques. Mais aujourd'hui, on peut voir sa force et la beauté de ce qu'elle a écrit."

Colette met en scène des héroïnes féministes – Claudine, Gigi, Sido –, décrit des femmes fortes, dans Chéri par exemple. Elle parle de tous les âges, et s'appesantit avec courage sur la vieillesse, dans une société où seules les femmes jeunes ont droit à avoir de la visibilité, dans la littérature notamment. Geneviève Brisac décrit cela :

"C'est une écriture qui est près du corps, si on peut dire, mais surtout une écriture qui épouse les époques. Et ça, je ne connais pas d'auteurs masculins qui adhèrent comme ça à des livres de jeunesse, des livres de l'âge adulte et des livres de la vieillesse. Elle parle beaucoup de sa vieillesse."

Elle a dû évoluer dans un monde d'hommes, s'y faire une place à part, en ayant par ailleurs le peu de temps et d'espace réservé aux femmes de l'époque pour la création, comme le précise Geneviève Brisac :

"On pourrait revenir sur le temps qui est imparti aux femmes pour écrire et le temps qui est imparti aux hommes. On voit qu'entre-temps, elle a aussi des maris, des amants, des maîtresses et des enfants."

Colette, indépendante, vivait librement sa vie

Colette était une femme très indépendante, qui plaçait la liberté comme composante primordiale de sa vie. À cette époque, la plupart des femmes ne travaillaient pas, mais l'écrivaine qui a exercé différentes professions – de journaliste à tenancière d'un salon de beauté – mettait souvent en avant le fait qu'elle travaillait comme une prolétaire, pour avoir de l'argent, pour gagner sa vie.

Colette mimant le Petit Faune dans 'Le Desir, La Chimere et l'Amour', au théâtre des Mathurins, en 1906, à Paris, France. (Photo by API/Gamma-Rapho via Getty) © Getty

Geneviève Brisac loue dans "Le grand entretien" sa liberté : "On pourrait prendre exemple sur cette liberté, la liberté physique, la liberté intellectuelle. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, l'admirait beaucoup pour cette liberté, même si elle n'écrivait vraiment pas du tout de la même manière."

Dans sa vie privée, Colette était bisexuelle, et l'affirmait haut et fort. Cet aspect de sa vie a une incidence forte dans ses livres. Ces relations privilégiées qu'elle avait aux femmes n'en font pas forcément une alliée de leur cause, mais elle indique néanmoins un schéma de vie un peu libéré et détaché des injonctions de la société patriarcale et de certaines formes de la domination masculine.

Il est donc compliqué d'affirmer que Colette était féministe, dans le sens actuel de ce terme, d'autant plus que ces déclarations à l'égard des féministes ne laissent que peu de doutes, mais elle a affiché une vie de femme et d'autrice différente de ce qui se faisait à l'époque, a couché sur le papier des personnalités féminines inspirantes et a montré la voie de la liberté à d'autres générations de femmes.