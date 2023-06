Colombie : quatre enfants survivent miraculeusement 40 jours dans la jungle amazonienne

Leur avion s'est écrasé le 1er mai, et ils n'ont été retrouvés que 40 jours plus tard, à 5 kilomètres du site de l'accident, affaiblis mais bien vivants. Les quatre enfants, respectivement âgés de un, 4, 9 et 13 ans, voyageaient avec trois adultes (leur mère, un proche et le pilote), tous décédés dans le crash. Les corps des trois adultes avaient été retrouvés par l'armée, mais pas ceux des enfants, ce qui laissait une lueur d'espoir.

C'est finalement le 10 juin suivant qu'ils ont été retrouvés au cœur de la jungle amazonienne, par les secouristes de l'armée. Le président colombien Gustavo Petro a immédiatement évoqué "une joie pour tout le pays", suspendu à cette histoire depuis le crash. "Les quatre enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants", annonce-t-il dans un tweet, photo des militaires et des indigènes qui ont participé aux recherches. "Ils sont faibles. Laissons les médecins faire leur pronostic", a-t-il ensuite expliqué à la presse.

Ils ont rapidement été évacués, transportés en hélicoptère vers la ville de San Jose del Guaviare, avant de prendre l'avion pour Bogota, où ils sont arrivés la nuit dernière. La plus petite a vécu son premier anniversaire dans la jungle, avec ses frères et sœurs.

Une piste et de maigres indices

La disparition des quatre enfants avait suscité une vive émotion à travers la Colombie et le reste du monde. Les recherches avaient permis de suivre leur piste avec des indices retrouvés un peu partout dans la jungle : un biberon, des ciseaux, des chaussures, des couches, des fruits mâchés, des restes d'abris de fortune... Autant d'éléments qui confirmaient qu'ils étaient bien en vie et en mouvement. Au total**, les secours ont parcouru près de 2.700 kilomètres à travers l'impénétrable jungle colombienne**, un lieu éminemment dangereux, surtout pour des enfants : insectes, quasi-absence d'eau potable, prédateurs, présence importante des FARC...

Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants ont pu compter sur la plus âgée, selon leur grand-mère. Elle raconte à l'AFP que Lesly, l'aînée, a une nature "guerrière" : "Elle s'occupait habituellement toujours de ses frères et sœurs lorsque leur mère travaillait. Leur donnait à manger de la farine, du pain de manioc, des fruits de la brousse." Autant de compétences qui leur ont sans doute sauvé la vie.