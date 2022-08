Combats de coqs en France : une pétition en ligne signée par près 40.000 personnes demande leur interdiction

Comme la corrida, les combats de coqs résistent dans quelques départements de France. Dans le Nord et le Pas-de-Calais ainsi que la Martinique, la Guadeloupe et à La Réunion, les aficionados peuvent s'en donner à cœur joie. Même si les organisateurs et les participants sont de moins en moins nombreux, une militante pour les droits des animaux a lancé, en début de semaine, une pétition en ligne pour mettre fin à ces combats. Pour l'instant, elle a déjà recueilli plus de 37.000 signatures.

"On est en 2022, et non pas au 18ème siècle"

À la manœuvre : Gabrielle Paillot, une habitante de l'Aisne auto-proclamée défenseuse des animaux qui compte "plus de 80 pétitions" à son actif. L'une des plus importantes avait a obtenu plus de 230.000 signatures et avait pour objectif de réclamer la création d'un numéro d'urgence unique pour lutter contre la maltraitance animale. "Je m'attaque à cette pratique cruelle car lorsque les coqs sont lancés sur le ring, on leur met des objets tranchants comme des rasoirs à la place des ergots", pointe-t-elle. Les volailles pèsent entre trois et six kilos et se battent pendant une dizaine de minutes. À la fin du combat, le propriétaire du coq vainqueur remporte son pari et donc de l'argent.

Mais à la Réunion, la pratique est différente et encore plus enracinée. Sur place, si les gallodromes accueillent des combats plus longs, la mort n'est pas le but à atteindre. Pour Gabrielle Paillot, le résultat importe peu : "On est en 2022 et non pas au 18ème siècle. Il faut arrêter ces combats et pour ça j'ai envoyé un courrier au préfet du Nord mais aussi à ceux de La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique." Elle assure avoir également contacté l'Élysée et le ministre de la Transition Écologique.

Une pratique interdite, mais pas dans tous les départements

À part dans les départements cités dans cet article, les combats de coqs sont interdits partout ailleurs sur le territoire français. La seule contrainte étant que la pratique ne soit pas interrompue sinon le code pénal prévoit des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. "Si des gens font de combats à Paris ou à Lyon, ils vont en prison mais pas dans le Pas-de-Calais et ils ont même des salles à disposition", s'insurge la militante.

Comme pour la corrida : tant que la tradition n'est pas interrompue et les combats peuvent continuer mais s'ils cessent dans certaines communes, les gallodromes fermeront. Les derniers organisateurs de ces combats ont bien conscience que la pratique semble en voie de disparition. Les organisateurs que France Inter a réussi à joindre n'ont pas accepté de répondre à nos sollicitations.