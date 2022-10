"Combats de drones", drones suicide, attaques : cinq questions sur l'utilisation de ces appareils en Ukraine

Paris puis Londres ont promis de livrer de nouvelles armes aux Ukrainiens pour faire face aux attaques aériennes de la Russie, "en particulier pour les protéger des attaques de drones", a précisé Emmanuel Macron mercredi soir sur France 2 . L'Ukraine essuie depuis lundi des salves "massives" de missiles, roquettes et drones visant notamment son infrastructure énergétique civile, en représailles à l'attaque à l'explosif qui a endommagé samedi le pont de Crimée . Tôt jeudi matin, la Russie a de nouveau frappé la région de la capitale Kiev avec des drones de fabrication iranienne, a indiqué Kyrylo Timochenko, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Depuis le début de la guerre, les drones sont partout. On fait le point sur leur rôle et leur efficacité.

De quels drones parle-t-on ?

Trois catégories de drones sont utilisées depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les drones d'attaque. "Les drones d'attaque, de type Male, sont armés en général de quatre munitions", indique Pierre Grasser, chercheur français associé au centre Sirice à Paris. Les Ukrainiens utilisent par exemple des "Bayraktar TB-2" turcs et les Russes des drones "Orion". "Ils ont été utilisés dès le début de la guerre par les deux camps pour attaquer des cibles puis, quand la ligne de front s'est fixée, chaque camp a mis en place une défense anti-aérienne" qui les a neutralisés.

Un drone Bayraktar TB2 lors d'une présentation sur la base aérienne de Siauliai, en Lituanie, le 6 juillet 2022. © AFP - PETRAS MALUKAS

Les drones de reconnaissance. Des drones commerciaux de reconnaissance sont aussi utilisés pour faire de l'observation, en photographiant les zones survolées. Ce sont d'abord les Ukrainiens qui les emploient, puis la Russie, par l'intermédiaire de sa population qui a organisé des collectes de fonds sur Telegram pour rattraper le retard d'équipement, relève Pierre Grasser. Les Ukrainiens utilisent notamment des drones "Furiya". Les Russes des "Oriane-10" et beaucoup de drones commerciaux "Mavic", de la marque chinoise Dji.

Les drones suicide. Ces drones sont les derniers arrivés sur le terrain de guerre ukrainien. Il s'agit de drones armés d'une charge explosive qui sont pilotés ou programmés pour se crasher sur une cible. Les Russes ont d'abord utilisé des drones "Kub" puis des drones iraniens "Shahed-136". Les Ukrainiens ont des drones polonais "Warmate".

Pourquoi les attaques se multiplient ?

Mi-juillet, les États-Unis ont révélé que l'Iran s'apprêtait à livrer "des centaines de drones" à l'armée russe, des "Mohajer-6" et des "Shahed-136". Les livraisons ont eu lieu en août, d'après les renseignements américains. Mais dans un premier temps, "les Russes n'étaient pas contents, ça ne fonctionnait pas bien", indique Jean-Christophe Noël, chercheur français à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Il a fallu quelques semaines d'adaptation et le 13 septembre, les forces ukrainiennes ont affirmé qu'un premier drone "Shahed-136" avait été utilisé près de Kharkiv et détruit.

"Depuis, il y a deux ou trois frappes quotidiennes", indique Pierre Grasser. "Les cibles sont concentrées dans le sud de l'Ukraine, Dnipro, Mykolaïv, Odessa." Mais les attaques de drones de fabrication iranienne risquent encore de s'accentuer et de s'étendre sur le territoire, car "trois nouvelles livraisons ont eu lieu la semaine dernière depuis l'Iran vers la Biélorussie", indique le spécialiste, qui a identifié et suivi les avions cargo russes qui embarquaient "très probablement les drones". Ces appareils sont très certainement ceux qui ont frappé des infrastructures stratégiques à Makariv, dans la région de Kiev, jeudi matin, selon des responsables ukrainiens. Téhéran nie fournir de tels appareils à Moscou.

Quelle efficacité ?

Ces drones armés sont efficaces dès lors que l'adversaire n'a pas de moyens de s'en protéger. Il existe plusieurs systèmes de défense, comme brouiller le signal GPS ou utiliser des radars modernes, capables de détecter les drones. Mais ces systèmes doivent encore s'améliorer et s'adapter aux nouveaux drones, toujours plus performants.

Comparés aux missiles, "les drones ne produisent pas de destructions énormes", relève Pierre Grasser. "Ça n'a pas d'impact décisif sur la guerre", abonde Jean-Christophe Noël. "Cela fait des mois que la Russie frappe des sites fixes - comme des postes de commandement et des casernes - mais qui ont été évacués depuis longtemps donc c'est assez symbolique. Mais cela fait peur à la population donc l'Ukraine se sent obligée de tirer pour les intercepter et donc ça les oblige à utiliser des missiles", explique Pierre Grasser. Des systèmes de défense que l'Ukraine n'a pas en stock illimité. D'où la promesse d'Emmanuel Macron mercredi soir de livrer "des radars, des systèmes et des missiles pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones".

Par ailleurs, par rapport aux missiles qui coûtent jusqu'à 2 millions de dollars, ces drones sont à moindre coût. "C'est la puissance aérienne du pauvre", souligne Jean-Christophe Noël.

Combien de drones ?

Des milliers de drones ont été utilisés depuis le début de la guerre. "L'Ukraine revendiquait 6000 drones commerciaux en mai dernier. La Russie ne donne pas de chiffres mais c'était sans doute équivalant", calcule Pierre Grasser.

Pour ce qui est des drones suicide, les Américains estiment que la Russie en a commandés quelques centaines mais mardi, lors de sa visioconférence avec les dirigeants des pays du G7 , le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que ce chiffre s'élevait à "2400 "Shaheds"". Les Ukrainiens ont, eux, 20 drones polonais Warmate et ont annoncé mi-septembre en avoir commandé 20 nouveaux.

Y a-t-il des "combats de drones" ?

Une vidéo de drones est devenue virale sur les réseaux sociaux jeudi. D'après Serhiy Prytula, un homme politique ukrainien qui a publié la vidéo, la scène se passe près de Donetsk, précisément à Marinka, selon les coordonnées GPS établies par un internaute et que nous avons pu vérifier. Sur les images, on voit un drone "Mavic 3", analyse Pierre Grasser, "présumé russe", qui tente de percuter un drone ukrainien, qui filme la scène. Le drone Mavic, confronté à un drone visiblement plus imposant, finit par voler en éclats.

Certains y voient le début des "combats de drones". Mais d'après les deux experts, cette vidéo n'a rien d'exceptionnel. Pour Jean-Christophe Noël, il s'agit surtout de "deux drones qui se sont retrouvés à observer la même ligne de front et l'un des deux a voulu pousser, déséquilibrer l'autre, c'est par opportunité, ce n'était sans doute pas planifié". Pas encore de corps-à-corps entre drones dans le ciel ukrainien, donc. "La priorité des militaires n'est pas à développer ce type de matériel", souligne Jean-Christophe Noël. "Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour."