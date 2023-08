Combats meurtriers en Libye : une situation qui "va continuer à dégénérer" selon Jalel Harchaoui

Les conflits meurtriers se poursuivent en Libye. Des affrontements entre deux influents groupes armés ont fait depuis ce lundi 55 morts et 146 blessés à Tripoli. Ce sont les pires combats qu’ait connu la capitale libyenne depuis un an. Voilà plus d’une décennie maintenant que le pays est miné par les divisions et la prolifération de groupes armés. L'Union africaine (UA) a exprimé ce jeudi sa "grande inquiétude". Pour le spécialiste de la Libye, Jalel Harchaoui, chercheur associé au Royal United Services Institute, ces affrontements risquent de s'envenimer.

FRANCE INTER : Ces violences sont-elles conjoncturelles ?

JALEL HARCHAOUI : Ce n’est pas circonstanciel, c’est structurel. Les seuls acteurs qui comptent pour assurer la protection ou pour servir une quelconque fonction de sécurité, ce sont des groupes armés. Que la police, les gendarmes ou la douane existent n'a strictement aucune importance. Le contrôle du territoire sur le plan local va toujours être assuré par des milices ou des groupes armés.

Il y a en ce moment une vive préoccupation vis-à-vis du nouvel aéroport international de Tripoli qui est sur le point d'être rouvert après dix ans de fermeture. C'est important pour la Force de dissuasion spéciale qui est habituée à contrôler le seul aéroport opérationnel actuellement dans la zone de Tripoli : l'aéroport de Mitiga. C'est un aéroport militaire, mais il est utilisé pour les civils. Aujourd'hui il est donc question de la réouverture de l'aéroport international. Cela modifiera l'effet de levier que ces milices comptent obtenir de leur contrôle territorial.

Ce qui se joue, c'est donc une lutte d'influence entre les deux milices, la brigade 444 et la Force al-Radaa ?

La Force al-Radaa, aussi appelée, Force de dissuasion spéciale, est très mécontente de tout ce qui est en train de se passer. Elle trouve ça intolérable que des milices rivales viennent contrôler le nouvel aéroport international. Mais ce n'est pas l'avis de la Brigade 444. Non seulement elle accepte, mais elle va participer aux arrangements sécuritaires pour le nouvel aéroport. C'est pour cela que la Force de dissuasion spéciale se sent menacée dans son existence même. D’autant plus que la Brigade 444 était il y a trois ans une unité à l'intérieur de la force de dissuasion spatiale. Elle s'est détachée et a pu passer sous le contrôle du ministère de la Défense avec tout le prestige que cela sous-entend. Maintenant, la Brigade 444 est même plus grande que sa maison mère.

D'autant qu’il existe désormais des centaines d’autres milices dans le pays.

Et ces groupes armés étaient auparavant très appréciés par les Etats étrangers et la sphère politique à Tripoli. Ce sont des milices prisées et courtisées. La Brigade 444 a par exemple été approchée par les Etats-Unis quand ils ont voulu expulser les mercenaires russes de Libye. La CIA aime également travailler avec la Force de dissuasion spéciale. Pourquoi ? Parce que dans l'univers des milices, ce sont les plus "sérieuses", avec des uniformes propres et des logos qui sont clairs, un comportement relativement déontologique et éthique.

Pensez-vous que la situation va se calmer ?

Elle est en train de dégénérer et elle va continuer à dégénérer. Je ne pense pas que les acteurs eux-mêmes vont décider de faire preuve de retenue. Ce n'est ni la diplomatie des étrangers, ni les efforts de médiation des politiciens libyens qui vont vraiment faire une différence. Et si demain ça se calme, ça pourra à nouveau éclater. La communauté internationale le savait. A la fin de la guerre de Tripoli en juin 2020, rien n'a été fait, rien n'a été mis en place par les Américains, les Turcs, ou qui que ce soit.