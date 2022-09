Combien de mots différents utilisons-nous dans notre vie de tous les jours ?

Dans l'émission dominicale Les Ptits Bateaux , où jeunes et moins jeunes font part de leurs interrogations, Christophe demande : "Combien de mots différents utilisons-nous dans notre vie quotidienne ?"

Pour répondre à cette intrigante question : Pierre Bergounioux, écrivain et enseignant, agrégé de lettres modernes, officier de l’ordre des Arts et des lettres.

Publicité

Beaucoup de mots connus, peu utilisés

Le nombre de mots que nous utilisons, c'est une donnée que nous avons, car des enquêtes précises sont effectuées. Il faut distinguer catégoriquement notre compétence d'auditeur, et notre compétence de locuteur. Tout Français de 15 ans connaît 15 000 mots.

Nous avons acquis trois mots par jour depuis que nous sommes nés. En pratique, nous en utilisant quelques centaines, voire quelques dizaines. Chaque fois que nous le pouvons, nous substituons à l'extraordinaire diversité des noms et des verbes, des sortes de pronoms ou de proverbes. Bidule, machin, truc, etc. Pourquoi se fatiguer à chercher un mot un peu biscornu, un peu compliqué, alors qu'il est si simple de se servir de ce joker de substitut ?

Les Schtroumpfs, de Peyo, avaient un langage tout à eux. Et le mot "Schtroumpf" supplantait à peu près la totalité du vocabulaire, aussi bien les noms que les verbes.

À réécouter : Pauvreté de vocabulaire Écouter plus tard écouter 3 min

Nous parlons très peu

Dans la journée, que ce soit à la maison, ou au travail, tout baigne dans une sorte d'évidence. On a des habitude et des certitudes. Nous parlons très peu, déplore Pierre Bergounioux. Sauf les bavards impénitents, que l'on croise invariablement, et qui peuvent nous casser les pieds et les oreilles. Pour l'écrivain, nous n'avons pas tellement besoin de parler parce que l'essentiel de la vie domestique se passe sous le régime du "ça va de soi", "c'est comme ça" et on ne dessert les dents, on ne gaspille de salive que lorsqu'un problème surgit. À ce moment-là, automatiquement, on va utiliser une phrase interrogative qui se reconnaît en français au fait que l'ordre traditionnel sujet-verbe est inversé.

Bien que nous utilisions dans l'ensemble peu de mots, nous en possédons une quantité extrêmement importante. Alors effectivement, certaines personnes cultivées ont un langage rare avec des termes choisis. Ils utilisent le passé simple par exemple. Lorsqu'ils écrivent, cela peut être l'imparfait du subjonctif, comme par exemple : "il était inévitable que nous nous rencontrassions, madame."

Pierre Bergounioux a publié Le sens des mots, Atlantic éditions, 2021. Il y évoque son enfance, sa passion pour les panneaux de signalisation, puis sa trajectoire estudiantine en philosophie romane. L'auteur y établit un parallèle entre quête du sens, quête des mots et quête de soi.

🎧 Écoutez l'émission Les P'tits Bateaux dans son intégralité...