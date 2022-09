Combien de passoires thermiques sont rénovées par an ? 700.000 ou 2.000 ?

L'échange remonte au 5 septembre dernier. Sur le plateau de France 5 , dans l'émission C ce soir, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher débat avec Sasha Cantat, du mouvement écologiste Dernière rénovation, qui se bat pour la rénovation énergétique du parc immobilier. "Savez-vous combien de passoires thermiques ont été rénovées cette année ?" demande la militante. La ministre rétorque : "Vous allez me répondre qu’il y en a 2.000 et moi je vais vous répondre qu’il y a eu 700.000 gestes de rénovation."

D'où proviennent ces deux chiffres, diamétralement opposés, sur un sujet qui s'est imposé comme l'une des pierres angulaires de la lutte contre le réchauffement climatique ? Qui a tort, qui a raison ? Nous avons tenté de démêler le vrai du faux.

Macron promet 700 000 logements rénovés chaque année

Murs et toits mal isolés, chauffage défaillant, fenêtres avec un simple vitrage : 4,8 millions de logements sont qualifiés de "passoires thermiques" en France. L’énergie gaspillée est considérable. "L'objectif que je fixe pour les cinq ans à venir, c'est de rénover au moins 700.000 logements par an", a promis Emmanuel Macron en mars, lors de la campagne présidentielle , en déplacement en région parisienne à Poissy. Le président a tressé les louanges du dispositif MaPrimeRénov, qui "marche très bien", s'est-il réjoui. "L’argent est bien utilisé, pour aider les ménages modestes et les classes moyennes à faire leurs travaux, pour ensuite consommer moins dans leur appartement ou leur maison. C’est du gain de pouvoir d’achat dans la durée. C’est moins d’émission de CO2, c’est du pouvoir d’achat et c’est moins de dépendance extérieure."

MaPrimeRénov' existe depuis le 1er janvier 2020. Ce dispositif d’aide permet de financer ses travaux de rénovation thermique. Il s’adresse à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, et permet de financer des chantiers pour rénover l’isolation, la toiture, les fenêtres et portes extérieures, la ventilation et le chauffage. MaPrimeRénov' a mis du temps à trouver son public : 141.000 primes accordées en 2020, 644.000 en 2021, selon le bilan annuel de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le budget est de 2,06 milliards. L’objectif du président est de porter le nombre de primes à 700.000. Depuis le début 2022, 439.000 dossiers MaPrimRenov- ont été acceptés, selon l’Agence nationale de l’habitat.

Mais les primes financent surtout des petits chantiers

Mais ces rénovations ont-elles un réel impact sur les émissions de CO2 générées par les logements ? Dans un rapport de la Cour des Compte en 2021 , les sages de la rue Cambon note que "86% des chantiers financés grâce à MaPrimeRénov’ se sont limités à des rénovations monogestes", et "concernent principalement, des changements de chauffage (72 %) et accessoirement un renforcement de l’isolation (26 %)".

En clair, la quasi-totalité des primes accordées partent sur des changements de chaudière ou de fenêtre par exemple, ne permettant pas une meilleure isolation. "Ce sont quasiment des travaux d’entretien, pas de rénovation. C’est une confusion malsaine", déplore Vincent Legrand, le directeur général de Doremi. Son entreprise solidaire basée dans la Drôme travaille sur la rénovation performante de maisons individuelles. "Il faut que l’on change d’indicateur", martèle-t-il. "On ne traite pas les vrais problèmes. Si on fait des travaux monogestes sur un bien classé G, le bien restera G", regrette Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique de la FNAIM.

60.000 rénovations globales, selon l’Anah

Dès lors, il conviendrait de ne prendre en compte que les rénovations permettant de faire significativement baisser les émissions de dioxyde de carbone. Celles-ci ne seraient alors, selon certaines associations, qu'au nombre de 2000. D'où le chiffre évoqué par Agnès Pannier-Runacher sur France 5.

Sauf que "c*’est une lecture rapide et erronée* d’un rapport de la Cour des comptes qui ne mentionnait que les bonus rénovation globale ", nous précise l’Anah. L’Agence nationale de l’habitat ajoute que près de 60.000 rénovations globales ont eu lieu en 2021, c’est-à-dire une rénovation qui permet un gain énergétique supérieur à 35%. Depuis 2020, les travaux de rénovation énergétique financés par MaPrimeRénov' ont permis une économie d’énergie de 4,6 Térawattheure (tWh), soit l’équivalent de la consommation énergétique des habitants de la ville de Lyon, selon l’Anah.

Des travaux complexes ?

Lors de cette émission sur France 5, Agnès Pannier-Runacher estime aussi qu’il est difficile de faire des travaux complets de rénovation énergétique : "Je sais que l’on ne met pas une veuve de mineur dehors pendant six mois pour faire une rénovation thermique". Des propos avec lequel est en désaccord Vincent Legrand qui souligne qu'avec son entreprise, deux tiers des innovations se font par l’extérieur : "On intervient dans le logement pour la chaudière, les fenêtres et le passage de gaines de la ventilation. Cela se fait en quelques jours sur des travaux assez classiques qui ne viennent pas tout casser dans le logement."

Un tiers des isolations se font en intérieur et la plupart du temps ce sont lors des ventes de maison, estime l’entrepreneur. "Il y a entre 100.000 et 150.000 passoires énergétiques qui se vendent chaque année en maison individuelle. Pourquoi, alors qu’elles changent de main, on ne les accompagne pas de façon systématique ? Cela coûterait 350.000 millions d’euros à l’Etat."