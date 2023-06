Comédie musicale : à quoi va ressembler "Molière, le spectacle musical", l'opéra "urbain" de Dove Attia ?

Après la saison dernière qui a été marquée, de façon presque monopolistique, par "Starmania", la rentrée 2023 s'annonce riche pour les amateurs de comédie musicale, avec de très nombreux spectacles d'envergure qui reviennent : "Starmania" engage sa deuxième saison, pendant que "Notre-Dame de Paris" fêtera ses 25 ans, pendant que "Mamma Mia" reviendra en version française et "Le Soldat Rose", le conte musical de Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgaud, se verra offrir une nouvelle mise en scène.

Et au milieu de tout ces spectacles, un petit nouveau va essayer de se frayer un chemin : "Molière, le spectacle musical", dont les premières représentations ont lieu le 7 novembre au Palais des Sports de Paris. Lundi, les créateurs du projet ont présenté les premiers éléments du spectacle, qui jusqu'à présent s'appelait "Molière, l'opéra urbain".

La vie de Molière, ponctuée d'extraits de pièces

Derrière cette nouvelle comédie musicale, Dove Attia à la production, déjà couronné des succès, entre autres, des "Dix commandements", du "Roi Soleil" ou de "Mozart l'Opéra Rock". Et côté mise en scène, Ladislas Chollat, auréolé de six Molière, et déjà metteur en scène des comédies musicales "Résiste" de France Gall et "Oliver Twist".

De quoi va parler ce spectacle ? Comme son nom l'indique, il raconte la vie de Molière, de sa compagnie itinérante, "l'Illustre théâtre" fondée entre autre avec la fratrie Béjart, jusqu'au château de Versailles. À la manière de "Mozart l'Opéra Rock" qui présentait des extraits d'œuvres de Mozart, ce spectacle comptera des références aux grandes pièces de Molière, et parfois même des extraits "in extenso" de certaines pièces, a promis Dove Attia.

Des "tubes" faits pour cartonner

Pour porter le spectacle, les créateurs ont choisi une troupe de six jeunes artistes dont une partie a été révélée dans "The Voice", comme Abi Bernadoth et Vike, des anciens de "The Voice Kids" comme Lou ou Shaïna Pronzola. Madeleine Béjart, comédienne fétiche de Molière, est incarnée par la rappeuse Morgan . Quant à Molière lui-même, il sera joué par le Québecois Petitom . Cette troupe sera complétée par un ensemble de comédiens, dont David Alexis , déjà remarqué dans de nombreuses comédies musicales.

Jusqu'ici, tout concorde vers une comédie musicale comme il y en a eu tant d'autres ces vingt à trente dernières années, portée par des titres faits pour cartonner avant l'exploitation du spectacle – le single "Rêver j'en ai l'habitude", sorti il y a quelques semaines, est d'une efficacité redoutable.

Du rap et du slam à la place des dialogues

Mais il y a un petit quelque chose en plus dans "Molière" : il n'y aura pas de dialogues parlés entre les chansons. À la place, les moments narratifs (les "récitatifs" si on veut reprendre le vocabulaire de l'opéra) seront rappés ou slammés. Dove Attia ne le cache pas : "L'une des inspirations a été la comédie musicale américaine Hamilton", souvent considérée comme l'un des chefs-d’œuvre modernes de la comédie musicale, mêlant justement le rap aux influences de Broadway. "Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose comme ça en France", dit le producteur.

Et effectivement, on peut constater l'inspiration dans l'un des titres présentés lundi : "Je m'appelle Jean-Baptiste", dans lequel le protagoniste rappe son histoire dans un chant qui semble prémonitoire, n'est pas sans rappeler "Alexander Hamilton", le titre d'ouverture du spectacle du même nom.

Une proposition artistique forte

Le showcase proposé lundi ne présentait pas de décor ni les costumes définitifs, mais le metteur en scène a donné à voir quelques croquis de la scénographie conçue par Emmanuelle Favre (déjà scénographe de la nouvelle version de Starmania), qui évoluera tout au long du spectacle pour transformer la scène du théâtre façon tréteaux à l'Opéra Royal de Versailles. Quant aux costumes créés par Jean-Daniel Vuillermoz, ils reposent sur l'idée "d'un uniforme identique pour tout le monde sur lequel on viendra rajouter des éléments très colorés", selon Ladislas Chollat.

Il faudra certainement en voir plus pour juger de si le concept tient sur la longueur – et s'il n'est pas brouillé par les titres beaucoup plus pop proposés par ailleurs – mais ces avant-goûts sont prometteurs, et ce qui est certain, c'est qu'il y a une proposition artistique et musicale claire et forte, ce qui mérite d'être salué tant les comédies musicales françaises ont parfois du mal à s'affranchir du moule fondé il y a près de 25 ans par le triptyque "Notre Dame" - "Roméo et Juliette" - "Dix Commandements". Résultat à partir du 7 novembre prochain.