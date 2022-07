"Comme un boomerang" : comment le plus grand succès de Dani a failli être un rendez-vous manqué

"Je sens des boums et des bangs, agiter mon cœur brisé…" Ces vers, vous les avez entendu au début des années 2000, dans un single de la chanteuse et comédienne Dani, morte ce mardi à l’âge de 77 ans, invitée par Étienne Daho. Mais en réalité, ce tube aurait pu tourner dans les platines un peu plus de vingt-cinq ans plus tôt. L'histoire de "Comme un boomerang", c'est celle d'une série de rendez-vous manqués et d'autres qui ont changé le devenir de cette chanson, qui est aujourd'hui le titre le plus populaire de la chanteuse, qu'elle avait par exemple repris a capella dans l'émission Boomerang, sur Inter, en 2016.

Dani dans Boomerang reprend a capella "Comme un boomerang" 1 min France Inter

Un titre écrit pour l'Eurovision

Pour comprendre l'histoire de cette chanson, née en 1975, il faut remonter le temps encore un peu plus : l'année précédente, en 1974, la chanteuse Dani, déjà auréolée de plusieurs succès pop et d'une première partie de Tom Jones à l'Alhambra, est choisie pour représenter la France à l'Eurovision, avec la chanson "La vie à vingt-cinq ans" écrite et composée par Christine Fontane.

Seulement, cette année-là, le président Georges Pompidou meurt quelques jours avant le concours. La France se retire de la compétition, et Dani ne défend pas sa chanson sur scène. C'est un certain groupe suédois, Abba , qui l'emporte. Alors, l'année suivante, les organisateurs de l'Eurovision côté français redonnent sa chance à Dani, qui propose à Serge Gainsbourg de lui écrire une chanson, dix ans pile après "Poupée de cire, poupée de son" qu'il avait donnée à France Gall et qui lui avait permis de remporter le concours, en 1965.

"Serge avait déjà en tête une chanson avec des boums et des bangs, pour un film avec Jean-Claude Brialy qui ne s'est jamais fait", racontait Dani en 2021 sur Europe 1 . Dani et Gainsbourg partent de cette base pour écrire une chanson qui devient "Comme un boomerang" – une formule que l'auteur-compositeur avait déjà utilisée dans l'une des chansons du film Anna, interprétée par… Jean-Claude Brialy. "C'est une chanson d'amour, avec ce que l'amour a de chaotique, les boums, les bangs", interprétait Dani dans l'émission... Boomerang .

Ensemble, Dani et Gainsbourg enregistrent plusieurs versions de la chanson, ils travaillent sur la hauteur de la chanson, enregistrent un duo, puis chacun une version solo, et la soumettent à Antenne 2, chargée de l'Eurovision. "On s'est fait jeter parce qu'à l'Eurovision, on ne doit pas parler de dingue, de flingue, etc. Mais j'ai refusé de chanter une autre chanson", a expliqué la chanteuse dans une émission de France Culture . C'est alors la chanteuse Nicole Rieu qui est choisie pour aller au concours. Quant à "Comme un boomerang"… elle reste sur les étagères de la maison de disques. "Avec juste 'Dani' sur l'étiquette, sans Gainsbourg", se souvient la chanteuse. Ni ce titre, ni la face B qu'ils avaient enregistrée, "La Biche aux abois", ne sortent.

Résurrection en 2001

C'est la rencontre de Dani avec Étienne Daho qui change le cours de l'histoire de cette chanson : l'ex-vedette des sixties confie à l'interprète de "Week-end à Rome" l'intégralité de ses maquettes et bandes de studio. Lui qui cherche à convaincre Dani de reprendre le micro et de refaire des chansons, lui propose de reprendre en duo ce titre oublié. Ils l'interprètent d'abord ensemble sur scène, puis le titre sort en single.

Quelques années plus tard, Dani interprète à nouveau la chanson, mais cette fois en anglais, en trio avec la chanteuse Feist et le pianiste québécois Gonzales. Le titre paraît dans une compilation intitulée "Monsieur Gainsbourg revisited". "Comme un boomerang" devient un titre régulièrement repris en duo, par exemple par Clara Luciani et Julien Clerc , ou Eddy de Pretto et Julien Doré .

Quinze ans plus tard, la version enregistrée par Serge Gainsbourg, qui est en réalité la démo que le chanteur avait enregistrée en studio pour aider Dani à placer sa voix, est à son tour publiée officiellement sur une compilation (elle avait fuité sur le web dès 2010).

Restent deux versions inédites : celles interprétées par Dani, seule et en duo avec Gainsbourg, enregistrées en 1975. "Je pense que c’est Étienne qui l’a, puisque je lui avais donné toutes mes cassettes", avait expliqué Dani. Peut-être sortiront-elles un jour, pour venir ajouter une nouvelle page à cette chanson devenue un standard de la chanson française.