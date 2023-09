"Comme visiter le tombeau de Toutânkhamon" : quand Birkin nous parlait de la maison de Gainsbourg

Elle n'aura jamais vu cette fameuse maison transformée en musée, mais Jane Birkin suivait le projet de près. Mais elle y était retournée, récemment, pour le documentaire "Jane par Charlotte" , réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg et sorti en 2021. Quelques mois plus tard, en 2022, elle racontait à France Inter, dans cette interview jamais diffusée, comment elle avait vécu ce retour dans le passé.

"C'était une maison que j'ai fui, aussi. Donc ça m'arrangeait peut-être pas mal, le fait que Charlotte ne m'y ai pas invitée avant. Jamais de la vie j'aurais su gérer ! C'était tellement sa chose à elle, son père à elle... Je ne voulais pas m'immiscer. D'y retourner, c'était étrange. Comme visiter une maison d'enfance où tout est petit. La cuisine était minuscule... Quand je pensais à Kate, Charlotte et moi regardant la télé, l'après-midi, Jacques Martin avec le poulet qui tourne dans la cuisine... On était à quatre là-dedans !"

"On ne pouvait rien toucher. C'était déjà un musée !"

"Je pense que les gens vont être étonnés", estimait Jane Birkin en évoquant le projet de musée. "Surpris aussi, par son œil, par le fait que c'était à ce point un esthète. On ne pouvait rien toucher dans cette maison... Du tout. C'était déjà un musée. Mais ça lui ressemblait ! Et c'est d'une délicatesse, d'une telle beauté, tout dans le noir... C'est comme visiter le tombeau de Toutânkhamon. Rien n'a bougé."

"C'est un peu comme la Belle au Bois Dormant : on y entre après 30 ans. C'est vraiment très étrange."

Jane Birkin saluait aussi le courage de sa fille, qui a tenu à préserver le lieu et à l'offrir au public . "Elle était très seule dans ce projet, parce qu'elle n'a pas été aidée par la Ville de Paris, ni par le ministère de la Culture, ni rien pendant 30 ans", raconte sa mère. "C'était un projet très solitaire. Et en même temps, à chaque fois que ça a failli aboutir, quelque part, elle le reprenait pour elle. Elle pouvait le montrer aux personnes qu'elle voulait en secret, visiter quand elle voulait... C'est la seule chose de son père qui était vraiment secrète, à elle. Donc là, je crois que ça va être bizarre quand il faudra rendre les clés... Elle demandera peut-être à en avoir des doubles, mais je pense qu'elle est prête."