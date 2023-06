Comment Amazon s'est retrouvé à mettre en avant des livres absurdes écrits grâce à l'intelligence artificielle

Des couvertures simplistes, des titres qui n’ont pas toujours de sens et des auteurs imaginaires : voilà ce que l’on pouvait trouver en début de semaine dans la catégorie “Best Sellers” pour jeunes adultes de Kindle, la plateforme d’Amazon consacrée aux e-books. Il s’agit de la liste des cent ouvrages les plus lus sur la plateforme, régulièrement mise à jour. La cause ? Des ouvrages générés par des robots utilisant l’intelligence artificielle, selon Caitlyn Lynch, une autrice indépendante qui a dénoncé les faits sur Twitter lundi, repéré par le site américain Vice . "Les robots d'intelligence artificielle ont cassé Amazon. Regardez le top 100 des meilleures ventes dans la catégorie adolescents et jeunes adultes. Je ne vois que 19 véritables livres. Le reste, ce ne sont que des inepties d'intelligence artificielle", écrit-elle sur le réseau social.

"L'architecture du code-barres de l'abricot"

Le problème concerne le service KDP (Kindle Direct Publishing) qui permet à n’importe qui de publier un livre sur Kindle, le service d’e-books d’Amazon. En quelques clics et quelques lignes de description, on peut soumettre un ouvrage à publication et ainsi s’auto-éditer lorsqu’on est auteur indépendant. Kindle Unlimited revendique un catalogue de 4 millions d’ouvrages.

Si les livres écrits ou co-écrits par des outils d’intelligence artificielle ne sont pas une nouveauté, ce qui interpelle dans ce cas précis, c’est que les ouvrages en question n’ont aucun sens. Parmi ces ouvrages repérés par des internautes, les titres sont tous plus loufoques les uns que les autres : L’architecture du code-barres de l’abricot, Le voyage pour devenir éclairé est ardu ou encore Attends tu m’aimes, dont un goéland fait la première de couverture.

D’après Caitlyn Lynch, ces ouvrages sont destinés à générer de l’argent, via l’intervention de “fermes à clics” : des robots sont programmés pour lire un maximum de fois les ouvrages en question. C'est via ces "fermes à clics" que certains achètent des vues sur YouTube ou des likes sur Instagram. Or sur KDP, les auteurs sont rémunérés en fonction du nombre de pages lues sur la plateforme. Ainsi, des milliers de robots lisant des milliers de pages pourraient rapidement rapporter de l’argent à ceux qui ont publié ces ouvrages sur la plateforme. Des livres farfelus qui n'ont rien coûté à leurs "auteurs" ni en temps, puisqu'ils ne veulent rien dire, ni en argent puisque c'est l'intelligence artificielle qui s'en charge.

C'est donc grâce à ce très grand nombre de page lues en peu de temps que les livres en questions se sont retrouvés dans la liste des best-sellers, quand bien même ils n’avaient quasiment aucune note ou commentaires sur le site. Le risque évoqué par cette Caitlyn Lynch est que si ce sont ces livres absurdes qui sont mis en avant, ceux des auteurs indépendants seront moins lus et ils verraient par conséquent leurs revenus baisser.

Ce jeudi, aucun livre présent dans les listes de best-sellers de Kindle ne semble être un de ces ouvrages sans aucun sens. Sans avoir officiellement communiqué, Amazon aurait donc agi en les retirant de ces listes, mais les ouvrages sont toujours accessibles, en vente, pour certains on peut même lire gratuitement des extraits.