Comment Anne Cazaubon a créé « Merci à un inconnu » sur Instagram ?

Artiste, conférencière, thérapeute, Anne Cazaubon est l’autrice du compte Instagram, devenu un livre : « Merci à un inconnu, soyons tous les héros du quotidien » Invitée de l’émission Grand bien vous fasse, au micro d’Ali Rebeihi, elle a donné l’origine de cette page suivie par plus de 350 000 personnes.

« Merci pour la route, à toi, l'adolescente de douze ans que j'ai laissé passer devant moi à la caisse avec tes deux seuls articles et mon chariot plein, à toi qui m'a rendu au centuple mon petit geste en m'aidant à porter les sacs jusqu'au coffre de ma voiture, puis à les ranger. Ce que ta mère et toi n'aviez jamais su, c'est que j'étais en plein travail et que j'ai accouché quelques heures plus tard. »

Publicité

Sur le compte, on peut lire à l’image de ce témoignage des tonnes de mercis. Tous sont adressés à des personnes qui ont aidé un ou une inconnue gratuitement. Mais qui sont partis sans laisser d’adresse avant que la personne ne puisse leur témoigner de gratitude. Parmi les petits mots, sont remerciés une personne qui a payé un billet de train pour passer des examens, une autre qui a trouvé un sac et l'a rapporté au bureau de sa propriétaire, un inconnu qui a emmené un chat chez le vétérinaire…

L’idée est venue à Anne Cazaubon après le confinement. Elle explique : « C'est une idée qui vient de plus loin. Les inconnus ont toujours été importants dans ma vie. Un jour, il y a une vingtaine d’années, un inconnu m'a sauvé la vie.

Il y a une vingtaine d'années sur les quais de la station Jacques Bonsergent

Je suis sur la ligne cinq du métro parisien. Et je regarde le sol d’un peu trop près du bord du quai avec des idées noires, et un sentiment d'impasse… Un homme va rester à côté de moi alors que suis recourbée sur moi en train de pleurer. Je suis en train d'imaginer une fin pour moi plus ou moins rapide pour mettre fin à ses souffrances.

Je vois les chaussures de ce monsieur. J’imagine qu’il est de la RATP. Il va me demander de circuler, mais pas du tout. Les rames d'usagers de métro passent. Il reste là longtemps. Je me redresse et nos regards se croisent. Je vois dans ses yeux ce qu'il a vu : mon projet, mon envie d'en finir… Et j’ai vu dans ses yeux que j'avais très envie, au contraire, de vivre. Nous sommes venus rallumer l’un et l’autre quelque chose de manière furtive. J’ai détalé comme un lapin. J’ai grimpé quatre à quatre les marches pour rentrer chez moi. J’ai retourné mon petit appartement pour retrouver le numéro d'un thérapeute. Et le lendemain, à neuf heures du matin, j’entamais un long chemin de résilience.

La première histoire : la sienne

À lire aussi : Les bienfaits de la gratitude Écouter plus tard écouter 51 min

J’ai commencé par raconter ce qui m’était arrivé sur cette page Instagram. J'ai posté d’autres moments où j’avais envie de dire merci en utilisant mon deuxième et troisième prénom. Puis j’ai recueilli des témoignages plus éloignés de moi et aujourd’hui, ce sont des milliers d’histoires tous les jours. Cette page correspondait à un besoin.

Souvent, les gens me disent qu'ils n'ont personne à remercier. Puis ensuite, ils se souviennent d'un moment où ils auraient dû dire "merci". Le remerciement est un muscle qui se renforce à la gratitude, et à l'ouverture aux gestes désintéressés. »

ECOUTER | Grand bien vous fasse sur la gratitude