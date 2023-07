Comment apprendre à vivre avec les moustiques sans forcément les tuer ?

Comme les cafards, les blattes, les renards, les punaises, les belettes, les blaireaux, les sangliers, les cormorans, les ragondins, ou les punaises… Le moustique fait partie des nombreux animaux que nous redoutons au quotidien. Il y a en France 50 000 espèces d'insectes (Office pour les insectes et leur environnement), et près de 84 % des espèces animales connues en France sont des insectes. Pourtant si la plupart sont mal aimés, méprisés, on ne pourrait pas vivre sans eux.

C'est ce que sont venus rappeler l'entomologiste Mathieu de Flores et l'historien naturaliste Rémi Luglia, invités de l'émission Les Savanturiers. Au micro de Fabienne Chaudière, ils ont expliqué pourquoi les moustiques, comme de nombreux autre animaux considérés dans l'imaginaire collectif comme "nuisibles", sont depuis longtemps victimes de notre anthropomorphisme, lequel nous empêcherait de concevoir le monde vivant comme un tout. Ils en ont profité pour donner trois conseils pour essayer de maintenir à distance les moustiques tout en apprenant à vivre avec eux.

Éviter les insecticides, spray anti-moustiques…

Comme tous les insectes qui peuvent devenir envahissants, tels que les puces ou les punaises de lit, les moustiques prolifèrent dans les espaces de vie proprement humains, loin des prédateurs, dans des environnements fermés, et donc dans nos foyers. Pour essayer de limiter le plus possible leur présence, l'entomologiste préconise de toujours le faire en prenant en compte les dégâts que cette action peut avoir sur l'environnement et notre santé. Quand vous utilisez un insecticide, il ne faut pas oublier que s'il élimine les moustiques, potentiellement, il peut aussi avoir un impact sur l'ensemble du monde vivant. Il faut essayer de réfléchir plus largement, en essayant de ne pas avoir d'impact très négatif sur les autres êtres vivants tout aussi indispensables à notre vie, comme les pollinisateurs, ou les recycleurs".

Éviter les sources d'eau dans votre intérieur

Le moustique (tigre notamment, qui est en train de se propager partout en France) va profiter de toutes les moindres petites cavités d'eau présentes au sein de votre foyer ou dans votre environnement : "Les coupelles d'eau sous les pots de fleurs sont propices au développement de larves. Essayez de faire la chasse à la moindre petite retenue d'eau intérieure pour limiter les chances de leur présence".

Rompre avec notre anthropomorphisme : apprendre à mieux connaître le monde des moustiques

Le meilleur moyen pour faire avec d'une certaine manière. Chaque espèce, chaque être vivant dont le moustique a une place dans l'écosystème, et pourtant, nous entretenons depuis longtemps une vision qui sépare la vie humaine du reste du monde vivant. À commencer par la stigmatisation des animaux considérés comme "nuisibles", qui ne ferait que formaliser depuis des années, selon les deux spécialistes, une différenciation, sinon une hiérarchisation par laquelle nous nous placerions en amont du monde vivant.

C'est ce rapport d'infériorisation-là que nous continuons d'alimenter lorsque nous pointons du doigt les espèces qualifiées de "nuisibles" dont le moustique, sous le seul prétexte qu'elles gênent les seules activités humaines. "Une notion qu'il est urgent de remettre en cause selon l'historien puisqu'elle continue à faire de ces animaux des boucs émissaires sur lesquels nous avons appris à reporter les paradoxes de nos sociétés humaines anthropocentrées. Quand on est une espèce sauvage, on ne naît pas nuisible, mais on le devient par le rapport qu'entretiennent avec elle les humains".

L'entomoligiste Mathieu de Florès suggère quant à lui de cultiver un autre regard sur l'univers des moustiques, qui s'avèrent tout aussi précieux pour la survie de l'ensemble du monde vivant : "Si les moustiques, comme quantité d'autres insectes, peuvent paraître désagréables, reste qu'ils occupent un rôle absolument central dans nos écosystèmes. Les moustiques font partie de tout un ensemble d'espèces qui vont extrêmement mal actuellement et globalement en voie de disparition".

